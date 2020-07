Mooier, makkelijker én vriendelijker: Instagram in plaats van Marktplaats

Anne-Lize Mulder. Beeld Nosh Neneh

‘Het leuke is dat je de producten kunt stylen: een bloemetje in de vaas, accessoires erbij’

Anne-Lize Mulder (27) woont in Noord en werkt bij Sauna Deco. Op @lizzysgoldenfinds verkoopt ze tweedehands interieuraccessoires.

“Het is een uit de hand gelopen hobby. Ik hou van kringloopstruinen. Dat deed ik al voor mezelf en vrienden, sinds september 2019 verkoop ik dingen op Instagram. Het leuke hieraan vind ik dat je de producten kunt stylen: bloemetje in de vaas, accessoires erbij. Je creëert je eigen ‘collectie’.

Ik verkoop wat ik zelf ook zou kopen. De verleiding iets zelf te houden is groot, maar ik heb als regel: één erin, één eruit. Soms zet ik iets online en denk: alsjeblieft, koop het niet! Als het dan naar een leuk persoon gaat ben ik weer blij. Op Instagram is iedereen veel liever dan op Marktplaats. Laatst kreeg ik zelfs taart toen ik de spullen kwam brengen.

In het begin ervaarde ik wel druk: om genoeg leuke spullen te vinden en snel te reageren op iedereen. Ik werd een hoarder, mijn hele huis stond vol, en ik beantwoordde tot diep in de nacht berichtjes. Nu reageer ik na tienen niet meer. Een ­klantenservice is immers ook niet altijd bereikbaar.

Inkopen doe ik nog ‘maar’ één dag in de week, dan ga ik allerlei kringlopen en schuurtjes af. Niet in Amsterdam, hier is het veel te duur. Ik wil de prijzen echt laag houden. Soms doe ik met mijn vader een rondje Veluwe. Of ik ga met de bus naar ’t Gooi of Volendam. Stichting-kringlopen zijn het leukst, daar kun je ook nog onderhandelen over de prijs.”

Anouk Océanne. Beeld Nosh Neneh

‘Elke week doe ik een sale in stories: de ene week jurken, de andere week alleen tops’

Anouk Océanne (26) woont in Zuid en is freelance stylist en beeldredacteur. Op @reveuse.vintage verkoopt ze vintage en binnenkort ook zelfgemaakte kleding.

“Drie jaar geleden zag ik Diane Kari (@diane.kari) met het account @fripouillevintage. De (vintage) kleding die zij verkocht, fotografeerde ze op haar knappe vriendinnen in Parijs. Dat liep als een trein. Elke keer zat ik klaar om iets te kopen, maar binnen drie minuten was alles uitverkocht. Ik dacht: dat kan ik ook. Ik wilde altijd al een eigen vintagewinkel, dit leek me een laagdrempelig begin. Mijn doelgroep zit dagelijks op Instagram. Ze hoeven niet naar me op zoek, wat ze op Marktplaats of Vinted wel zouden moeten, ik verschijn gewoon tussen de posts van hun vrienden.

Elke vrijdag doe ik een sale in stories: de ene week allemaal jurken, de andere week uitsluitend tops. Eerder in de week geef ik een preview met een klokje dat aftelt waarop je je kunt aanmelden, dan krijg je een notificatie als de sale begint. Wie het eerst reageert, krijgt de eerste kans het stuk te kopen. Door die snelheid is de urgentie groter en worden mensen hebberig. Soms is het wel lastig alle reacties in goede banen te leiden. Wie heeft nou wanneer waarop ­gereageerd? Daar moet ik nog een goede vorm voor vinden.

Inmiddels is de volgende stap ook al dichterbij: ik ben in onderhandeling over een winkelpand in West. Kwalitatieve vintage verkopen met af en toe een drop van zelfgemaakte kleding is mijn droom. Een merk bouwen rondom vintage en hergebruik, ik denk dat we daarnaartoe gaan.”

Yin Fung. Beeld Nosh Neneh

‘Het gaat niet om het aantal likes of reacties, één iemand hoeft het maar te willen hebben’

Yin Fung (35) woont in Haarlem en werkt in Amsterdam als redactie-assistent bij Elle, Elle Eten en Elle Decoration. Op @current_market verkoopt ze de kleding die ze zelf niet meer draagt.

“Ik begon current market in de zomer van 2017 met een vriendin, influencer Stephanie Broek. Vanuit een duurzaam oogpunt wilden we onze kleding een nieuw leven geven. We zitten veel op Instagram, dus dat leek ons een logische plek. Zo konden we meteen de foto’s van onze eigen accounts, waarop we de kleding aanhebben, gebruiken. Verkoopplatforms als United Wardrobe, Vestiaire en The Next Closet vind ik vaak nog veel werk, plus: je betaalt commissie over de kleding. Wij wilden de prijzen juist schappelijk houden. Het liep meteen goed. Het ding is ook: het gaat niet om het aantal likes of reacties dat een post krijgt, er hoeft maar één iemand tussen te zitten die het wil hebben.

Na een tijdje kreeg Stephanie het te druk, dus nu doe ik het alleen. Gewoon, voor erbij. Het is absoluut geen baan, meer een leuk extra zakcentje en een handige manier van mijn kast opruimen. De prijzen verzin ik zelf, mijn collega’s zeggen vaak ‘Yin, daar vraag je weer veel te weinig voor’. Roze dingen doen het goed, boven de 100 euro wordt het al een stuk lastiger. Vorige maand zette ik Pradaslingbacks online voor 130 euro, ze zijn nog steeds niet verkocht. Ik denk omdat ik vooral veel aan studenten verkoop. Toen ik studeerde was 100 euro voor mij ook veel geld.”

Nathifa Echteld & Sheila Jones. Beeld Nosh Neneh

‘Kylie Jenner noemde ons twee keer. In twee weken hadden we er 25.000 volgers bij’

Nathifa Efia (26) is dj, woont in Oost en runt met creative director Sheila Janet (33) uit Noord @laitdecocostudio, waar ze vintage kleding verkopen.

Nathifa: “We begonnen met een webshop waar we naast vintage ook customized kleding en schelpoorbellen verkochten, maar de vintage stukken gingen duidelijk het best.”

Sheila: “In tegenstelling tot tweedehandswinkels waar alles op een grote hoop ligt en je hard moet zoeken, pikken wij er de stukken voor je uit die passen in de ‘lait de cocostijl’: zomers, pastel, Miami, eyecatchers voor feesten, bruiloften of een avond uit. Zo creëren we een merk met vintage. Ik zoek overal: buitenland, rommelmarkten, kringloopwinkels, noem maar op.

Nathifa: “Het lastige aan vintage is dat je overal maar één van hebt. Zodra het verkocht is, staat er ‘sold out’ in je webshop. Op Instagram kun je veel sneller schakelen.”

Sheila: “Bovendien ben je makkelijker vindbaar, is de drempel lager en heb je een veel groter bereik.”

Nathifa: “Door de Black Lives Matterbeweging werden opeens heel veel black owned businesses op Instagram gedeeld. Wij zaten daar ook tussen. Kylie Jenner noemde ons zelfs twee keer. In twee weken hadden we er 25.000 volgers bij. Zo veel mensen hadden we met een webshop, fysieke winkel of via Marktplaats nooit bereikt. Nu hebben we klanten over de hele wereld: heel veel in Amerika en laatst zelfs iemand uit de Filipijnen.”

Sheila: “Als we het fulltime zouden doen, zouden we ervan rond kunnen komen. Maar we vinden het nu vooral leuk naast ons andere werk. Zie het als een heel vruchtbare hobby.”