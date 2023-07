Monumentale voetgangersbruggen in Centrum worden flink aangepakt: ‘Dat is niet even schilderen en een plankje erin’

Amsterdam laat komende maanden vijf monumentale voetgangersbruggen in Centrum restaureren. Gekeken wordt naar de veiligheid, maar ook naar de monumentale waarde van de bruggen. ‘Er mag niet zomaar van alles aan de brug worden veranderd.’

Barry Salee staat op de Oudezijds Voorburgwal en kijkt naar een vrouw die met een rolkoffertje over de Sint Jansbrug loopt.

“Om de veiligheid te waarborgen, heeft ook deze brug onderhoud nodig,” zegt hij.

Alsof er acuut instortingsgevaar dreigt.

Salee is regievoerder civiele constructies – kademuren en vaste bruggen – van de gemeente Amsterdam. De gemeente heeft opdracht gegeven dit jaar groot onderhoud te verrichten aan vijf voetgangersbruggen, waarvan er vier een monumentale status hebben. De verflaag wordt vervangen, onderdelen worden hersteld of vervangen en het brugdek wordt vernieuwd. Salee is binnen dat project verantwoordelijk voor de planning en realisatie.

Brug 205, Sint Jansbrug, over de Oudezijds Voorburgwal, bij de Sint Jansstraat. Beeld Roel Siebrand

Naast de Sint Jansbrug (brug 205), gaat het om de Diamantbewerkersbrug (252), Melkmeisjesbrug (16), de Trapjesbrug (130), en de Auke Bijlsmabrug (249), de enige brug zonder monumentale status. De Diamantbewerkersbrug is al verwijderd en zal, als onderhoud en restauratie volgens planning verloopt, in september worden teruggeplaatst. De gemeente houdt een slag om de arm wat oplevering van de andere bruggen betreft.

De vrouw, die even tevoren uit de Stoofsteeg kwam, is veilig aan de overkant van het water aangekomen en verdwijnt met het geluid van ratelde kunststofwieltjes achter zich aan de Sint Jansstraat in.

“Deze brug gaat er in het vierde kwartaal uit, ik denk medio november. Maar dat hangt er ook vanaf of…”

… er geen mensen doorheen zakken?

Salee lacht.

“Zo’n vaart loopt het niet.”

Massa’s toeristen over de brug

Geen acuut gevaar dus, al is de Diamantbewerkersbrug achter Carré al meer dan een jaar afgesloten wegens de slechte staat. Half juni is de brug uit elkaar gehaald om op een ander plek te worden gerestaureerd. Enthousiast vertelt Salee over de Sint Jansbrug, die al op de geschilderde kaart van Amsterdam van Cornelis Anthonisz. uit 1538 te zien is.

“Amsterdam was toen opgebouwd uit houten gebouwen. Door branden is er veel versteend. Ook deze brug. Later, bij een verbouwing, bleek dat de brug toch niet stevig genoeg was, en is de brug vervangen door een ijzeren overspanning met een houten brugdek. En net als elke brug in de stad heeft ook deze toch weer onderhoud nodig.”

Hij wijst op de planken die vanaf de zijkant goed te zien zijn. “Dat kan zomaar hout zijn dat in de jaren zeventig is vervangen. En de levensduur van hout is veertig, vijftig jaar, dan houdt het echt op. Vooral met de massa’s toeristen die er nu overheen lopen. Het is dus niet even schilderen en een nieuw plankje erin. Dat hele dek moet er rigoureus uit.”

Ornamenten en staalwerk uit de 19de eeuw

Maar. Er mag niet zomaar van alles aan de brug worden veranderd. “Dit is een monumentale brug, met ornamenten en staalwerk uit de negentiende eeuw. De afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente gaat over de procedure. Daar werken experts op het gebied van behoud van erfgoed in de stad, die ook alles weten over wetgeving op het gebied van erfgoed boven en onder de grond. Neem die lantaarnpaal midden op de brug. De bovenkant, die bruine kap, dat is een vrij nieuw deel, maar daaronder, dat groene gedeelte, is negentiende-eeuws. Hoe gaan ze dat oplossen?”

Aan de brug zijn ook lelijke, moderne borden opgehangen met de tekst ‘Verboden te blowen’. Komen die ook weer terug? Salee weet het niet, hij vindt ze ook niet mooi, maar vanwege regelgeving en beleid zullen ze waarschijnlijk ook na de opknapbeurt weer aan de brug worden bevestigd.

“Maar het gaat er uiteindelijk om dat hier straks weer een veilige brug ligt die mensen van a naar b brengt.

Historische gelaagdheid

De experts waar Salee het over heeft, resideren een stuk verderop, in het Stadsarchief aan de Vijzelgracht. In een ruimte met vitrines waarin archeologische vondsten zijn uitgestald zitten Hans Boonstra en David Derksen van afdeling Monumenten en Archeologie. Boonstra is senior monumentenadviseur, Derksen is bouwhistoricus.

“Wij krijgen de plannen die de gemeente heeft van Barry Salee, en wij adviseren dan de onafhankelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit,” zegt Boonstra.

Derksen: “Om te toetsen of een gebouw monumentale waarde heeft, moet je eerst weten waar je naar kijkt. Bijvoorbeeld woonhuizen. Veel woningen in Amsterdam zijn in de zeventiende eeuw gebouwd, hebben in de achttiende eeuw een nieuwe gevel gekregen, zijn met een achterhuis uitgebreid, en in de negentiende eeuw zijn ze nog een keer met een verdieping verhoogd. Daar zit een historische gelaagdheid in. En om te kijken of plannen effect hebben op de monumentaliteit proberen we die geschiedenis op een rijtje te zetten. Dus: waar kijken we eigenlijk naar?”

Hij wijst door de muren van het Stadsarchief naar de bruggen verderop in de Vijzelstraat. Daar ligt een belangrijke verkeersbrug waarvan bijna alle brugdelen in de jaren zestig wel een keer vervangen zijn om de brug geschikt te maken voor gemotoriseerd verkeer. “Als de gemeente dan iets aan het brugdek wil doen, is dat vanuit monumentaal oogpunt geen probleem.”

Brug 16, Melkmeisjesbrug, over de Brouwersgracht, bij de Herengracht. Beeld Roel Siebrand

Waar kijken we naar?

“David legt dat vast, hij kijkt welke waarde het monument heeft, en ik leg het plan van aanpak ernaast. We kijken integer, en adviseren vanuit het monument, binnen het belang van monumentenzorg. De sociale, economische en maatschappelijke vraagstukken nemen we niet mee in het advies naar de afhankelijke commissie die uiteindelijk de knoop moet doorhakken. Al is duurzaamheid natuurlijk wel punt van aandacht.”

Terug naar de bruggen. De vijf voetgangersbruggen bezorgden de specialisten bij Monumenten en Archeologie op voorhand geen kopzorgen. “We zeggen niet: dit is een monument dus je mag er niets aan doen,” zegt Derksen. “Waar kijken we nu precies naar, dat is de vraag. En dan in oplossingen denken in plaats van onmogelijkheden.”

Er is dus vaak geen noodzaak die brug terug te brengen in een eerdere staat. Zoiets als in het Rembrandthuis is gebeurd tijdens de renovatie van dit jaar, waar in het atelier een vloer is gelegd van hout uit de tijd dat Rembrandt daar schilderde, zal niet snel gebeuren.

“Nou,” zegt Boonstra, “ik had gisteren Barry Sallee aan de lijn. Die vertelde over de Diamantbewerkersbrug. Daar zit een staalconstructie onder die geklonken is, met gietijzeren kolommen. Die gedemonteerde constructie is in een werkplaats gestraald en het bleek dat die stalen constructie helemaal doorgeroest is. Wat is dan de volgende stap? We hebben een restauratieladder. We gaan uit van behoud, van conserveren, de volgende stap is repareren, dat is herstellen en vernieuwen, en uiteindelijk imiteren.”

Bij dat laatste kijkt hij zorgelijk. “Als iets dusdanig kapot is dat je het niet meer kunt repareren, ga je imiteren. Dat betekent dat je wel die geklonken constructie weer terug kunt brengen, maar met nieuw staal. Je kunt het dan niet meer in de oorspronkelijke staat terugbrengen, maar toch de gelaagdheid van zo’n brug laten zien. We bewaren toch ook voor ons nageslacht, en daar ga je zorgvuldig mee om. Maar wel met echt geklonken vakwerk, zoals ook bij de Eiffeltoren gebeurde, en niet met nep klinknagels. En ik ga dan op David af die die constructie van hoge monumentale waarde vindt.”

Sint Jansbrug met oplossing uit 1992

Derksen bladert door wat documentatie. Laat een oude foto zien van de Sint Jansbrug. “Kijk, nu staat de lantaarnpaal niet meer op de brug, maar op de wal. Maar de onderkant maakte deel uit van de brug. Later hebben ze daar weer een schacht opgezet met een nog weer een andere lantaarn die er niet bij hoort. Het is een oplossing uit 1992. Hier hechten wij vanuit monumentaal oogpunt geen waarde aan.”

Is dat ook weer opgehelderd.

En die antiblowborden? “Dat is wel lastig,” zegt Boonstra, “en het detoneert ook enorm. Maar daar gaan wij dan helaas niet over.”

Omdat het nog geen monumentale borden zijn…

Derksen: “We kijken naar een monument en geven sturing aan hoe je het kunt repareren of vernieuwen.”

Boonstra: “Wij zeggen weleens: wij restaureren hetgeen onze voorgangers hebben gerestaureerd.”