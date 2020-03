Monique Klemann: ‘Geef Amsterdammers gratis ov- en Museumkaart’

Monique Klemann. Beeld Neeltje de Vries

Restaurant

“Ik heb een bijzonder gevoel bij Pllek, want het is van mijn zwager. Ik zag hoe het langzaam heel populair werd. Vooral in de zomer is het druk, als er bootjes aanmeren en er gezwommen wordt. En het eten is superlekker. De rauwheid van die tent, daar moeten we zuinig op zijn in Amsterdam. Alles is tegenwoordig zo netjes, zo bedacht. Daarom zeg ik bij dezen: doe normaal, laat Pllek niet verdwijnen.”

Beste plek om te relaxen

“Mijn achtertuin. Dat is in tijden van corona een voorrecht. Ik heb een tuin op het zuiden, best groot. Ik kan dus makkelijk een luchtje scheppen, en voel me daarom gelukkig niet zo opgesloten.”

Broodje

“De Gouden Tent op de Ten Katemarkt. Daar heb je waanzinnig lekkere broodjes falafel. En die hummus: waar halen ze in godsnaam dat recept vandaan? Doen ze er een halve pot mayonaise in? Ze doen er heel geheimzinnig over…”

Een broodje falafel in De Gouden tent. Beeld Jakob Van Vliet

Ik voel me Amsterdammer, omdat

“Ik ben hier geboren en getogen, net als mijn vader. Ik heb de stad zien veranderen de afgelopen vijftig jaar. Als jong meisje mocht ik de Utrechtsestraat niet in van mijn ouders. Daar liepen heroïnehoertjes. Ook achter het station mochten we niet komen. Dat waren duistere plekken. Ik heb daarna op de Lindengracht in een kraakpand gewoond. Sinds mijn 21ste woon ik in Oud-West. Tikje rustiger en minder hip. Het is een buurt waarin allerlei culturen naast elkaar bestaan. Ik voel me er thuis.”

Amsterdam voor kinderen

“Ongeveer tien jaar geleden gingen mijn kinderen vaak zwemmen in de Schinkel bij het Olympisch Stadion. Daar ontstond plots een zwemplek in natuurwater. Steigers erop, het water werd gespoeld en dus steeds schoner, ooievaarsnesten, grasvelden waar je je handdoek kon neerleggen. Ik zag mijn kinderen dagenlang niet ­wanneer het mooi weer was.”

Speciaalzaak

“Make Up For Ever in de Huidenstraat. Het is mijn nieuwste ontdekking, ze bestaan nog niet zo lang. Een make-up artist attendeerde me erop. Het is goede, zachte make-up die je niet ziet zitten.”

Make Up For Ever. Beeld Jakob Van Vliet

Wil niet dood gevonden worden

“In een verzorgingstehuis. Hopelijk zijn er tegen de tijd dat ik niet meer zelfstandig kan wonen leukere oplossingen. Dat kan een stuk vrolijker, lijkt me.”

Mooiste herinnering

“Het klappen voor onze zorgverleners vorige week. Het galmde door de straten. Waanzinnig. Het overviel me, want ik had die dag het nieuws niet zo bijgehouden. Ik was natuurlijk snel ingelicht, en even later stond ik tussen alle buurtbewoners mee te klappen en gillen. Heel bijzonder.”

Favoriet vervoermiddel

“Het liefst wandel ik, maar vaak heb ik daar te weinig geduld of tijd voor. Terwijl het heel goed is voor je lichaam en geest. Ik zou mijn tijd anders moeten inplannen, zodat ik meer loop. Nu fiets ik vooral. Het is alleen zo jammer dat je regelmatig totaal verregend op een feestje aankomt. Wanneer komt er nou eindelijk een goed ontwerp van een regenpak waaronder je pumps en een kokerrok kunt dragen?”

Museum

“Ik ben trots op het Rijksmuseum. De verbouwing is ongelooflijk goed gelukt. Een plaatje: de tuin, de collecties. Het wordt met zoveel zorg gedaan.”

Het Rijksmuseum. Beeld Jakob Van Vliet

Dit kan veel beter

“Amsterdammers hebben te veel plichten en te weinig rechten. Van ons belastinggeld worden bijvoorbeeld het ov en het Rijksmuseum gefinancierd. Waarom ­krijgen Amsterdammers dan geen ov-­jaarkaart en Museumkaart? Ook zou er een kortingskaart voor muzikanten ­moeten komen, vind ik, die korting op concerten geeft.”

Dieren in Amsterdam

“In de binnentuinen leven heel veel katten en vogels samen en dat levert soms prachtige taferelen op. Katten zijn sowieso populair, het lijkt wel alsof iedereen een kat heeft. ’s Nachts bakenen ze hun gebied af en hoor je weleens gejank en gekrijs. Dat gaat hard. Soms lijkt het alsof ze elkaar afmaken.”

Kroeg

“Ik kom regelmatig bij The Golden Brown Bar, maar als ik echt ga stappen zoek ik cafés als Eijlders of Krom op. Ouderwetse, Amsterdamse cafés waar gasten bier of een kopstootje drinken. Ik hou niet van te luide muziek. Dat leidt me af, ook vanwege mijn werk. Ik wil wel een goed gesprek kunnen voeren.”

Rijp voor de sloop

“De galerijen aan de Kinkerstraat zijn gevaarlijk. Die pilaren staan dicht op het smalle fietspad en belemmeren het zicht. Als iemand achter zo’n pilaar vandaan schiet, zie je het niet.”