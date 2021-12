Molly’s Arena denkt na over een ramen-zelfmaakpakket: ‘We hebben de gamehal nu voor onszelf’

Eigenaar Julien de Jong van Molly’s Arena. Beeld Sophie Saddington

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“Ik run de gamehal samen met mijn vrouw Nadia Amezian-de Jong (34). Voor ons kwam het bericht vrij onverwacht. Afgelopen zaterdag, de dag van de persconferentie, konden wij eindelijk voor het eerst onze gerechten serveren. Nu is het een kwestie van uitvogelen hoe we het de komende tijd gaan doen. Het is wel een grote domper, maar we gaan zeker niet bij de pakken neerzitten.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“We hebben met ons team al ideeën uitgewisseld. Een daarvan is het verhuren van onze karts, die toegestaan zijn op de openbare weg. Het plan is om routes door Amsterdam te maken die mensen met een kart kunnen afleggen. ”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“We hebben ook nagedacht over een bezorg- en afhaalservice voor onze gerechten. Alleen is dat met een ramenbowl vrij lastig. Het water verdampt snel, en dat gaat ten koste van de smaak. Een ander idee is om een ramenkit uit te brengen waarbij wij alles voorbereiden en vervolgens invriezen. Dan wordt alles in een pakket gestopt, met noedels en een beschrijving erbij. Zo kun je thuis onze gerechten proeven, zonder dat het afbreuk doet aan de kwaliteit.”

Hoe houdt u de moet erin?

“Ons team is heel hecht. Mijn vrouw en ik vinden het vooral belangrijk om eerlijk tegenover iedereen te zijn, en we praten veel met elkaar. Zij weten dat wij ze hoe dan ook doorbetalen, ook al zou dat ons meer geld kosten. En heel eerlijk, het is ook heel gezellig met z’n allen. We hebben nu een gamehal voor onszelf en daar maken we grondig gebruik van.”

Wat is het eerste dat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Hoewel de arcade even open was, hebben we nooit een echte feestelijke opening gehad. Dat zou ik graag willen organiseren zodra het weer kan. Groot uitpakken met toeters en bellen, en iedereen in kostuum.”

Tips? open@parool.nl