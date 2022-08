Mokums Food tipt op welk Amsterdams terras je het langst in de zon kunt zitten

Waarom ben je dit account begonnen?

“Vrienden kwamen altijd naar mij voor restauranttips en in 2019 besloot ik die tips met iedereen te delen via Mokums Food. Er zijn zoveel horecazaken in Amsterdam, dat kan overweldigend zijn. Ik vind het zonde als mensen ergens heen gaan waar het tegenvalt. Je kan elke euro tenslotte maar één keer uitgeven.”

Wanneer is een zaak het tippen waard?

“Als het plezier en de passie ervan afspatten, zoals bij Café Parlotte of Bakkerij Wolf. Ik tip het niet als ik het gevoel krijg dat er alleen vanuit een concept wordt gedacht: meer gericht op een mooie Instagrampagina dan op het eten.”

Raad je ook weleens zaken af?

“Nee, ik post alleen de aanraders. Sinds kort word ik weleens uitgenodigd door restaurants. Dan geef ik aan: als ik het niks vind, post ik er niks over.”

Waar moeten we heen tijdens warme zomerdagen?

“Ik kreeg vaak de vraag op welke Amsterdamse terrassen je in de zon kan zitten. Toen heb ik horecazaken gevraagd hoe lang de zon op hun terras staat. Dat is, per stadsdeel, terug te lezen op mijn account. Zelf vind ik Café Restaurant Nieges fijn: goed eten, een ruim terras en een lekker briesje van het IJ.”

Zien we je ooit terug als Paroolrecensent?

“Dat zou mooi zijn! Ik studeer nu nog, maar ik volg Mara Grimm op Instagram en zij heeft echt de baan en het leven – half in Amsterdam, half in Parijs – die ik zou willen hebben. Ze schrijft ook heel goed. Wie weet, ooit.”