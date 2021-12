Moeten we stoppen met bruiswater drinken?

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: bruiswater.

“Je kunt beter geen water met prik drinken,” zei iemand. Waarom niet? Nou, gewoon water was beter. Tik ‘spa rood’ in bij Google en automatisch verschijnt het woord ‘gezond’ om je zoekterm mee uit te breiden. Bij prikwater volgt ‘gezond’ na ‘machine’ en ‘apparaat’. De aanvullingen zijn voor een groot deel gebaseerd op het zoekgedrag van andere gebruikers. Blijkbaar willen meer mensen weten: is prikwater gezond?

Money making scheme

Vergelijk je het met frisdrank, dan is bruiswater inderdaad gezonder, zegt Guido Camps, voedingsonderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Maar met water (zonder smaakje)? “Daar heb je verschillende soorten van. De eerste, kraanwater, heeft een saai imago, maar het is veilig, goedkoop en duurzaam.” Over mineraalwater: “Er zitten wat mineralen in, zoals zout, maar verder, een money making scheme, als je het mij vraagt. Ze halen water van een berg of uit een bron, stoppen het in een fles en halen het hierheen, waar mensen het vervolgens kunnen kopen. Terwijl er prima water uit de kraan komt.”

Beeld Shutterstock

Eetlustopwekkend

En dan nummer drie: bruiswater, met daarin koolzuurgas. Hoe meer gas, hoe meer prik, zegt hij. En hoe meer koolzuur – het woord zegt het al – hoe zuurder het water. “Dat gas adem je gewoon uit, niets aan de hand. En het is wat zuurder, maar niet zo erg dat je tanden ervan aan gort gaan.” Echt duurzaam of goedkoop is het niet, maar wat betreft je gezondheid: “Vervang je al je kraanwater door bruiswater, dan is het effect verwaarloosbaar. Zeker als je het vergelijkt met andere eetkeuzes die je maakt.”

De prik doet wel weer iets met je smaakbeleving, zegt Marielle Thiadens van De Waterproeverij. “De bubbels zetten als het ware je smaakpapillen aan.” Daarbij zit er volgens haar ook iets in koolzuur dat de eetlust opwekt. “Terwijl je van het drinken van plat water voor het eten eigenlijk vooral vol raakt.”

Plat of prik, voor je gezondheid maakt het niets uit, zegt ook de watersommelier. “Je gaat er hooguit wat van boeren.”