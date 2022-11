Moeten de fruitboompjes aan de Weesperzijde weg? Deze Amsteldorper hoopt van niet

Een dozijn fruitboompjes aan de Weesperzijde is door de gemeente aangeschreven en dient zich te verwijderen. Amsteldorper Gerard van Middelaar (70) verbaast zich.

Waar staan de boompjes precies? De Weesperzijde is lang.

“Bij ons aan de dijk in Amsteldorp, schuin tegenover het voormalige café De Omval, op een braakliggend driehoekje groen waar tot 1961 pompstation Slagboom stond. Een buurtbewoner heeft daar wat fruitboompjes geplant, en die staan daar niemand in de weg.”

Behalve dan de gemeente?

“Kennelijk heeft de gemeente er de smoor in dat iemand geen toestemming voor die boompjes heeft aangevraagd, het lijkt een beetje kinnesinne.”

Bent u wellicht die geheimzinnige bomenplanter?

“Ik heb er helemaal niks mee te maken. Ik verbaas me alleen dat de gemeente – dezelfde publieksrechtelijke instantie die groen in de stad wil bevorderen, van stoeptuintjes via een gesubsidieerde moestuin bij kerk De Bron tot de herinrichting van de Weesperzijde – zulke strenge taal bezigt tegen die boompjes.”

Strenge taal?

“Ze zullen worden verwijderd, snel ook, en de kosten worden indien mogelijk verhaald op de planter. De tijd van gedogen is voorbij, het is nu law and order in Amsteldorp. Er staat in die brieven aan de boompjes ook nog dat hun vruchten giftig zijn, omdat ze op vervuilde grond staan. Dat van dat giftig schijnt niet of nauwelijks mogelijk te zijn.”

En nu?

“Een anonymus heeft een ludieke zienswijze ingediend bij de schrijver van de brief, mevrouw Bijlmakers van Handhaving. De zienswijze is gesteld in naam van die boompjes. Het zal me benieuwen hoe de gemeente daarop reageert. Hier in de buurt zijn we er ook nog niet uit. De een zegt: prima boompjes, de ander vindt dat je niet je eigen gang kan gaan in de openbare ruimte.”