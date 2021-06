Moet je echt 2,2 liter water per dag drinken? ‘Nul bewijs’

Beeld Shutterstock

In een Instagram Story sleepte influencer en ondernemer Anna Nooshin een enorme gekleurde bidon met zich mee, met streepjes en tijdstippen waardoor ze kon zien hoeveel ze dronk. Voor ‘dit gaat nooit lukken’-momenten staan er tal van moti­verende teksten op. 14.00 uur? ‘Halfway there!’ 18.00 uur? ‘Never give up!’

Google leert dat er 2,2 liter water in gaat. Moet die fles tot de laatste druppel leeg? Zo goed als, horen we al jaren. Naar Nederlandse richtlijnen heb je ongeveer anderhalf tot twee liter vocht (zeven tot tien glazen) per dag nodig: zeg water, thee of limonade, maar geen alcohol. Het vocht is onder meer nodig voor de opname van voedingsstoffen in de darmen en het regelen van de lichaamstemperatuur.

Niet iedereen gelooft daarin. Onzin, zegt de Britse epidemioloog Tim Spector, die in zijn boek Ingelepeld eetmythes ontkracht. Er ligt steeds nadruk op de noodzaak meer te drinken, schrijft hij, maar er is geen onderzoek dat de zorgen over dorst en uitdrogen onderbouwt: ‘Nul bewijs.’

Red je het, ondanks het ‘Keep drinking’, niet om die joekel van een bidon leeg te drinken, dan val je er vermoedelijk niet direct bij neer. Maar wat nu als je na die 2,2 liter juist lekker doorslobbert?

Te veel (water) drinken komt heel weinig voor, maar het kan wel, zegt Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het ­Voedingscentrum. Door het gebruik van bepaalde typen drugs kan de rem op de dorstprikkel niet goed werken, waardoor iemand te veel achteroverslaat. Maar ook marathonlopers drinken heel soms te veel in een keer. “Spreid je drie liter vocht over de dag, dan kunnen je nieren dat wel verwerken. Maar drink je zulke hoeveelheden in korte tijd, dan kunnen je vocht- en zoutregulering in de war raken.” Het zout­gehalte in je bloed wordt lager, waardoor het vocht zich naar de hersencellen kan verspreiden. “Je brein zwelt op en dat kan levensbedreigend zijn.”

08.00 uur: ‘Ready. Set. Drink!’ Maar liever niet te snel dus.