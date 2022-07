Moestuinieren leren? De Moestuinschool is geopend voor inschrijvingen

De inschrijving voor jaargang 2023 van de Moestuinschool aan de Sixhaven is geopend voor meer leerlingen. Tuinder Michel Olden (53) houdt aanstaande zaterdag open dag.

U opende de inschrijving, en toen?

“Er hebben zich inmiddels 24 mensen gemeld. De afgelopen jaren hadden we 36 deelnemers, nu gaan we naar 40, omdat sommige leerlingen liever in groepjes van vier dan van drie werken.”

U bent nogal streng, begrijp ik?

“Het is toch een verplichting die je op je neemt als moestuinier. We beginnen in januari en werken dan het hele jaar door, tot eind november. Een tuin heeft nooit vakantie en een moestuin al helemaal niet. Nu de groepen wat groter worden, kunnen sommige leerlingen toch eens een weekje weg.”

U noemt de inschrijvingen een wachtlijst?

“Pas in september wordt de inschrijving definitief, dan vragen we: weet je het zeker? Dan reken je de 100 euro inschrijfgeld af. We zijn geen pottenbakkersvereniging waar je een paar maanden lang af en toe heengaat. Bovendien draag je verplichtingen ten opzichte van je medetuiniers.”

Mogen de leerlingen zelf bepalen wat ze planten?

“Nee, daar zijn we heel strikt in, dat bepalen wij. Er moet elk jaar een ander gewas in een bed, bijvoorbeeld, want we werken volgens biologische principes. Grote mensen blijken al net zo eigenwijs als kleine mensen, dus wij bepalen de regels. En bij alles wat je plant, moet een bordje staan.”

Heeft u wellicht een tip om rustig te tuinieren op mijn balkonnetje?

“Neem wat lekkere kruiden, dat is makkelijker dan groenten. Tomaatjes zijn leuk als je balkon op het zuiden ligt, maar op het noorden wordt het niks. Tijm en rozemarijn zijn prima, maar het beste is wilde marjolein en oregano. Dat trekt veel beestjes aan.”