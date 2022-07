Moeder Manon & zoon Dylan: ‘Mama is vegetariër, jammer, want ik houd erg van vlees’

Dylan en zijn moeder Manon. Beeld Harmen de Jong

Manon van der Zwaal (45)

“Ik ben vegetariër, maar mijn kinderen zijn allebei dol op vlees. Dylan zegt dat hij dieren gewoon lekker vindt en Bo beweert zelfs dat dieren in de pan horen. Ik heb Dylan als vegetariër opgevoed, maar dat hield geen stand. Toen hij net een jaar was, ging hij mee naar Brians familie in Zuid-Afrika, dat is een echt vleesland. Dylan zat bij mij op schoot en pakte een afgekloven bot van een schaal en sabbelde daaraan. Hij vond zo lekker, hij werd er echt gelukkig van.

We wonen in een drijvende woonwijk. Toen ik voor dit project werd ingeloot, zat er echt een engel op mijn schouder. Ik ben trots op onze wijk, we proberen duurzaam te leven met zonnepanelen en vacuüm wc’s, en we delen stroom. We hebben de huizen met elkaar ontwikkeld en gebouwd. Als bewoners hebben we veel contact. Het er is de zoete inval van kinderen en er wordt veel samen buiten gespeeld.

Brian en ik doen aan birdnesting, daarbij wonen de kinderen in één huis en hebben wij allebei ook een andere woonplek. Ons huis is het nest en wij vliegen als vogels in en uit. Natuurlijk is het verdrietig dat we gescheiden zijn, maar we vormen wel een geweldig ouderteam.

Dylan is lief, gevoelig en soms onzeker. Dat laatste herken ik, dat had ik vroeger ook. Bo, mijn dochter, doet precies wat ze zelf wil, die blaakt van het zelfvertrouwen. Als Dylan met meisjes speelt is hij rustiger, met jongens gaat hij mee in het stoere. Onlangs was hij met een groep jongens een huis binnen geslopen en hadden ze alle snoep en koekjes opgegeten. Ze lieten letterlijk een spoor van kruimels en snoepverpakkingen achter.

Ik houd ervan om stoere dingen met de kinderen te doen. Mijn moeder zegt soms dat ik iets voorzichtiger kan zijn, dat de kinderen niet altijd zo hoog hoeven te klimmen. Vanaf mijn zwangerschap verheug ik me al op de eerste keer dat ik met Dylan in de Baron kan, de waanzinnige achtbaan in de Efteling. Laatst zijn we gegaan, hij was eigenlijk nog ietsje te klein, maar ik heb hem een trucje geleerd om groter te lijken.

Dylan is leergierig en altijd in voor avontuur. Als er iemand langskomt met oesters, probeert hij er rustig één, dat had ik nooit gedurfd op zijn leeftijd. Hij zit op een clubje waar een gids kinderen de natuur mee in neemt, een geweldige kans voor kinderen die in de stad tussen het beton wonen. Hij vertelt zulke enthousiaste verhalen over spoorzoeken en het villen van een hert.”

Dylan Hill (7)

“Mama en ik gaan vaak naar het zwembad. Dan gaat zij op mijn rug zitten – niet echt natuurlijk – en spring ik met haar rond. Ze kan onder water praten, maar dat versta ik nog niet goed. Ik kan met mama goed grapjes maken, met mijn zusje Bo kan dat niet.

Wij wonen op het water en ik zwem graag rond het huis. Als je geen zwemdiploma hebt, moet je een zwemvest aan. Iedereen, ook kinderen die komen spelen. Ik heb nu A, B en C, dus ik draag geen zwemvest meer.

Mama is leuk, lief en grappig. Papa is ongeveer hetzelfde. Alleen is mama wat strenger. Van haar moet ik mijn haren kammen en nette kleren aandoen. Van papa hoeft dat niet, dat vind ik fijner. Ik heb lang haar omdat ik dat leuk vind. Het is wel jammer dat bijna iedereen meisje tegen me zegt. Maar daar trek ik me niets van aan.

Mijn ouders zijn allebei fotograaf en ze willen steeds foto’s van ons maken. Dat vinden mijn zus en ik stom. Ze willen die foto’s altijd naar andere mensen sturen, familie of vrienden, dat vinden wij niet goed. Het is jammer dat papa en mama gescheiden zijn, want nu zijn we niet meer samen. Ik ken kinderen met gescheiden ouders die in twee verschillende huizen wonen, dat lijkt me niet leuk.

Ik zit op schaakles en kungfu. Op schaakles leer ik beter schaken. Papa schaakt al dertig jaar, soms win ik van hem. Dan helpt hij wel een beetje, maar ik doe het ook zelf. De koningin is mijn lievelingsstuk want ze kan alles, ze gaat recht en schuin over het bord. Bij kungfu moet je ook leren stretchen, dat is stom want ik ben niet zo lenig. Ik kan nog niet de split, mijn zusje wel.

In de vakantie ga ik met een groep kinderen midden in het bos slapen. We hebben geen tenten, maar wel een slaapzak en een matje. Als we heel stil zijn, komen er misschien dieren naar ons toe. Ik hoop vogels of een hert of een wolf. We gaan vaker dingen in de natuur zoeken. Ik heb de bovenkant van een konijnenschedel gevonden en een uilenbal uit elkaar gehaald en daar muizenbotten in gevonden.

Mama is vegetariër, zij maakt nooit vlees en dat is jammer, want ik houd erg van vlees. Ze doet wel lieve dingen. Laatst wilde ik naar McDonald’s en dat vond ze eerst niet goed en later wel. Daar eet ik friet met een hamburger of kipnuggets.”