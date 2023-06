Moeder Elisa & zoon Ferdy: ‘Ik ben heel blij dat ik als man wél heb geleerd om te praten’

Elisa Feenstra (54) leerde haar zoon Ferdy Feenstra (22) op een respectvolle manier met vrouwen om te gaan. Hij is dankbaar dat hij heeft geleerd om zijn gevoelens te uiten. ‘Met macho mannen heb ik geen gespreksstof.’

Elisa Feenstra (54)

“Ferdy is groot geworden tussen de vrouwen; we hebben altijd veel gedaan samen met zijn zus, mijn moeder en zus en nichtjes. Als kind ging hij ook gewoon mee naar de sauna. Ik vond het belangrijk om hem te leren over feminisme en hoe je op een respectvolle manier met meisjes en vrouwen omgaat.

We leren altijd aan meisjes hoe ze zichzelf moeten beschermen, terwijl we eigenlijk jongens zouden moeten leren dat ze zich niet mogen misdragen naar een vrouw. Ferdy ging altijd veel met meisjes om en nog steeds heeft hij veel vriendschappen met meiden.

Toen hij zeven jaar was zei de juf eens tegen me dat Ferdy na het weekend altijd vroeg hoe haar weekend was geweest. Hij is altijd heel sociaal en gevoelig geweest, soms ook té gevoelig. Op zijn twaalfde overleed zijn oom en daarna kreeg hij een periode last van angsten en een dwangstoornis, het was zijn manier om met zijn emoties om te gaan.

Toen hebben we een therapie gevolgd, wat onze band nog hechter heeft gemaakt. Hij leerde daar hoe hij zijn brein weer opnieuw kon afstellen en op die manier kwam hij er weer uit.

Uiterlijk lijkt hij vooral op zijn vader, maar naarmate hij ouder wordt zie ik steeds meer van mezelf in hem terug. Ferdy en ik hebben altijd al heel diepe gesprekken gevoerd, letterlijk alles is bespreekbaar. Soms vraagt hij of ik iets niet té veel informatie vind, maar ik ben juist altijd benieuwd naar wat hij allemaal te vertellen heeft.

Naast een serieuze kant delen we ook dezelfde (Amsterdamse) humor; we maken graag foute grappen, met veel zelfspot, en een beetje cynisch. Muziek is ook belangrijk in ons gezin. Ferdy en ik delen dezelfde muzieksmaak, we hebben een playlist samengesteld met daarop al onze favoriete nummers, van foute disco tot punk.

Een geluksmomentje vind ik het wel om samen in de auto te zitten met die playlist op de speakers. We zijn al heel vaak samen naar concerten geweest, ons eerste concert samen was toen hij veertien was, van punkband The Misfits.

Na het vmbo-t en het Mediacollege was hij een tijdje zoekende. Hij werkte in de keuken van Wildschut, waar zijn vader chef is, en werkte als freelance vormgever, maar dat maakte hem niet gelukkig. Nu studeert hij Cyber Security aan de HvA met een gedrevenheid die ik nooit van hem had verwacht. Ik vind het heel mooi om die ontwikkeling bij hem te zien.”

Ferdy Feenstra (22)

“Als kind leerde ik van mijn moeder en zus over vrouwenrechten en feminisme, de impact van seksueel geweld en seksisme. Mijn ouders werken allebei en ze verdeelden de zorg over mijn zus en mij gelijk.

Als ik op feesten of concerten ben en een of andere creep valt een vriendin van me lastig, ga ik er altijd gelijk tussen staan om haar te beschermen, voor mij is dat niet meer dan normaal. Ik ga veel met vrouwen om, met macho mannen match ik niet, daar heb ik geen gespreksstof mee.

Van vriendinnen krijg ik altijd complimenten dat ik goed kan luisteren en empathisch ben. Voor veel jongens is het lastig om over hun gevoelens te praten, ze hebben geleerd dat ze stoer moeten zijn en hun emoties weg moeten stoppen. Ik ben heel blij dat ik wél heb geleerd om te praten, ook met mijn moeder.

Ik heb altijd alles tegen haar durven zeggen – iedere vraag mocht gesteld worden en ieder probleem besproken. Ook als ik iets doms had gedaan vertelde ik het aan mama, ze luisterde altijd naar me zonder te oordelen.

Toen het een tijdje minder goed met me ging deden mijn ouders er alles aan om mij te begrijpen en mij te helpen, daar ben ik ze heel dankbaar voor. Tijdens therapie leerde ik om mijn dwangstoornis te begrijpen door erover te praten. Ik ben wel een beetje een zwevertje, ik mediteer en verdiep me in mindfulness en af en toe ga ik in mijn eentje naar de sauna, ik zie het als de ultieme manier om tot rust te komen.

Ik ga vaak met mijn ouders naar punkconcerten. Oudere en jongere mensen mengen daar met elkaar, wat voor een goede sfeer zorgt. Ik zit ook regelmatig in café The Minds aan de bar met vrienden en soms kom ik oude bekenden van mijn ouders tegen. Ik heb wel eens een tijdje flink gedronken, maar inmiddels drink ik helemaal niet meer; liever verlies ik de controle niet.

Ook rook ik niet en gebruik ik geen drugs, terwijl dat om mij heen wel genormaliseerd is. Ik heb ADHD en ga met gemak nuchter door tot zes uur. Als ik met vrienden naar punkconcerten of technofeesten ga buiten de stad, ben ik regelmatig de Bob.”