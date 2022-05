Moeder Dinie en dochter Debby: ‘Mama is echt de verbindende factor’

Debby en Dinie. Beeld Harmen de Jong

Dinie Vorst (76)

“Als kind was Debby een halve jongen, ze klom in bomen en voetbalde. We leken totaal niet op elkaar. Toen Debby 15 jaar was, is Harry, haar vader, aan een hartstilstand overleden, we waren er alle twee bij. Dat je geen afscheid van je vader kunt nemen, is zo erg. We hebben hem prachtig begraven. Ik vind een kale kist naar, daarom was de zijne helemaal bedekt met rode rozen en er was een mooi koor.

Debby had na Harry’s overlijden een dagboekje bijgehouden en wilde dat voorlezen. Dat leek de begrafenisondernemer te lang en hij vroeg of ze een stukje kon kiezen. Debby reageerde beslist: ‘Dan kom ik niet’. Ze heeft het helemaal voorgelezen en iedereen was geroerd.

Ik heb toen een golden retriever genomen, dan was er tenminste iemand thuis als Debby uit school kwam. Vijf jaar later heb ik Ton, mijn huidige man, leren kennen. Debby kon meteen met hem opschieten, ook met zijn kinderen. Toen we één jaar getrouwd waren, heeft Debby als verrassing salonboot De Liefde voor ons geregeld om over de Amsterdamse grachten te varen. Ze zit altijd vol verrassingen.

Debby heeft de hotelschool gedaan en werkte in het Hilton in Milaan. Een prachthotel, maar zij had een klein rotkamertje. Daarna heeft ze stage gelopen bij Hotel The Grand in Amsterdam. Dat is haar stad, daar wil ze nooit meer weg. Ik logeer graag bij haar, dan gaan we samen uit in kroegjes of op terrassen. Je hebt in Amsterdam meteen aanspraak, mensen zijn socialer en gezelliger. Wij houden van feesten, uit eten gaan en wijnen.

Ik doe veel met Debby en Sandra, mijn twee dochters. Standaard gaan we elk jaar shoppen in Rome. We hebben een vast hotel bij de Spaanse Trappen, daar zitten de winkels van Gucci en Chanel – die zijn om te kijken, niet om te kopen. Shoppen doen we in kleinere winkeltjes. Debby heeft een neus voor mooie dingen die niet idioot duur zijn. Ik trakteer. Zolang dat kan, doe ik dat graag.

Sandra heeft twee dochters en nu zij ouder zijn, gaan we vaak met zijn vijven op stap. We hebben prachtige reizen gemaakt naar de Canarische eilanden en Thailand. Eén kleindochter loopt stage in Zuid-Korea en als het lukt, gaan we haar met zijn allen ophalen.

Mijn oudste kleindochter had een diamantje op haar tand laten zetten. Dat vond ik zo leuk, dat heb ik ook laten doen. Ik houd ervan om met jonge mensen om te gaan, daarom werk ik ook nog graag als kapster tussen jonge collega’s. Ik heb een geweldig leven.”

Debby Pot (40)

“Mama is echt een diva, mijn zus en ik hebben van haar geleerd hoe we ons spectaculair kunnen kleden. Mama liep vroeger altijd op naaldhakken, zelfs achter de kinderwagen. Ik verdenk haar ervan dat ze ook hakken draagt als ze in haar tuin werkt.

Mama is een topkapster. Iedereen wil door haar geknipt worden, ze heeft een trouwe klantenkring. Ze houdt ervan om mensen mooi te maken en hen met een goed gevoel naar huis te laten gaan.

Toen mijn vader overleed, kreeg ik van mama’s beste vriendin een dagboek. De eerste dagen heb ik alleen maar geschreven. Ik houd niet van speechen, maar op de begrafenis wilde ik wel voorlezen uit mijn dagboek om te vertellen hoe geweldig lief mijn papa was.

Mama en ik zijn met zijn tweeën verdergegaan, mijn zus Sandra, die elf jaar ouder is, was al uit huis. Het was voor mijn moeder een pittige tijd en ze heeft het in haar eentje heel goed voor elkaar gebokst.

Julio Iglesias was papa’s lievelingszanger. Soms, als we met zijn drieën zijn, horen we onverwacht een liedje van hem, bijvoorbeeld op een terras in Rome waar muzikanten spelen. We kijken elkaar dan aan met tranen in onze ogen en zonder iets te zeggen, voelen we: papa is erbij.

We gaan elk jaar naar Rome, we zijn alle drie verslaafd aan shoppen. We checken twee grote, lege koffers in en hebben drie trolleys als handbagage. Op de terugreis zit alles bomvol. Onze stijl is modieus en een tikkeltje uitdagend. Nooit saai. Mensen schrikken vaak als ze horen dat mama 76 is, ze lijkt zoveel jonger. Ik ben zo trots op haar.

Voor haar verjaardag heb ik ooit een boot geregeld met vrienden, familie en Mick Harren, een ontzettend leuke Amsterdamse volkszanger. Mama is een chique vrouw, maar ze vindt het ook heerlijk om los te gaan op Amsterdamse muziek en de polonaise te dansen.

Het was fijn toen Ton twintig jaar geleden in haar leven kwam. Ik moet er niet aan denken dat zo’n prachtige vrouw alleen verder had moeten gaan. Ton is dol op haar en zij op hem, ze kunnen samen goed genieten.

Hun huis is een oase, iedereen is welkom. Niets is te gek. Mama kan goed koken en als ze een etentje geeft, dekt ze de tafel prachtig – alles volgens de etiquette – en zorgt voor een goeie sfeer. Er wordt veel gelachen en de chardonnay, haar lievelingswijn, vloeit rijkelijk. Mama is echt de verbindende factor, zij houdt ons allemaal bij elkaar.”