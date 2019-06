Moeder de manager: deze ouders regelen alles voor hun beroemde kroost

Silver Metz (11) & vader/manager Marcel Metz (48). Beeld Mark van der Zouw

Silver Metz (11) uit Amsterdam, eerste klas gymnasium. Won afgelopen jaar The Voice Kids. Speelde daarvoor in de musical Ciske de Rat en trad op in de Arena bij de officieuze kampioenswedstrijd van Ajax. Ook zong hij tijdens de huldiging op het Museumplein.

Vader/manager Marcel Metz (48), in het dagelijks leven head of data science bij PVH, moederbedrijf van onder meer Calvin Klein en Tommy Hilfiger.

Silver: “Die mensenmassa op het Museumplein tijdens de huldiging van Ajax: dat is niet te beschrijven. Zenuwachtig was ik niet. Nee, echt niet! Ik ben nooit zenuwachtig. Geen idee hoe dat komt. Ik slik er geen pilletje voor en ik hoef het ook niet te onderdrukken. Ik voel vooral dat ik er heel veel zin in heb.”

Marcel: “Daar sta ik weleens van te kijken. Zeker op het Museumplein, toen bij de eerste zin zijn microfoon nog niet aan stond. Ik dacht meteen: o jee, dit gaat mis! Maar Silver tikte rustig op zijn oortje richting de geluidsman en vanaf de tweede regel was er weer geluid.”

Silver: “Femke Halsema kwam nog naar me toe voor een handtekening. Wat ik daarvan vond? Ja, geinig!”

Marcel: “Toen Silver alleen nog in musicals speelde, hoefde er weinig gemanaged te worden. Sinds The Voice komen er steeds meer verzoeken binnen. Of hij wil optreden op een verjaardag van die en die, een kermis, een braderie, een bruiloft in Italië. Al die berichtjes beantwoorden kost me een uur per dag.”

Silver: “Als kind mag je tot je dertiende maar 24 keer per jaar optreden. Dat begrijp ik wel, maar ik vind het ook apart. Voor mij voelt dit niet als werken, ik doe het voor de lol. Kinderen uit de Ajax-jeugd mogen toch ook zo vaak voetballen als ze willen?”

Marcel: “Voor advies kunnen mijn vrouw Pauline en ik altijd terecht bij Danny de Munk en Ali B, Silvers coach in The Voice. Dat is heel fijn. Silver mocht bijvoorbeeld optreden in de Ziggo Dome bij Holland zingt Hazes. Ik denk dan: superleuk, geef hem een kop thee en de taxirit ernaartoe en dan is het goed. Maar Ali en Danny zeggen: ‘Nee, je moet zo- en zoveel vragen en dat op z’n spaarrekening zetten voor later.’ Tja, voor ons is dit ook allemaal nieuw.”

Silver: “Ik zie mijn vader altijd als mijn vader, nooit als mijn manager. Hij is er gewoon heel goed in en we zitten altijd op één lijn. Hij had bijvoorbeeld goed ingeschat dat ik niet op een kermis wil optreden. Sta je daar tussen de muntjesschuivers! Nee, dat leek me niet leuk.”

Marcel: “Als de drukte door blijft gaan, kan ik me voorstellen dat we het management ooit gaan uitbesteden aan een professionele club. In elk geval wat betreft het boekingsgedeelte. Onderhandelen met je eigen kind als inzet is gewoon een beetje gek.”

Mylène (voor) & Rosanne (achter moeder) Waalewijn (19) uit Badhoevedorp & moeder/manager Myriam de Bruijn (55). Beeld Mark van der Zouw

Mylène (vooraan) & Rosanne Waalewijn (19) uit Badhoevedorp, zesde klas vwo. Speelden in musicals, wonnen het Junior Songfestival in 2013, maken YouTube-filmpjes en eigen liedjes. Ze zitten momenteel in de jury van All Together Now op RTL4.

Moeder/manager Myriam de Bruijn (55), in het dagelijks leven software salesmedewerker bij een Amerikaanse multinational.

Rosanne: “We zijn eigenlijk een familie­bedrijf. Voor onze eerste videoclip regelde mijn moeder de locaties, mijn vader – die grafisch ontwerper is – filmde, en wij zongen en dansten. Dat is altijd zo gebleven. We hebben verder geen broertjes of zusjes.”

Myriam: “Op een gegeven moment hebben we wel gekeken naar een extern managementbureau. Handig voor de contacten in de televisie- en muziekwereld, dachten we. Maar zo’n manager heeft een ander belang dan ik.”

Rosanne: “Die zeggen in een kennismakingsgesprek: ‘Natúúrlijk gaat school voor.’ Maar je hoort aan de toon dat dat een mooi praatje is om iemand binnen te halen.”

Myriam: “We hadden uiteindelijk ook al zoveel opgebouwd qua financiën en netwerk, dat ik het toch zelf ben blijven doen. Met mijn fulltimebaan ernaast is het wel behoorlijk druk: ik heb weinig tijd voor mezelf. Het is vergelijkbaar met wanneer je kind aan topsport doet. Alleen zit ik in een warme theaterzaal en sta niet in de kou langs de lijn.”

Mylène: “Mensen op school vinden het wel eens gek dat we zoveel met onze ouders doen, maar dat maakt me geen reet uit. Zij vullen vakken bij de supermarkt, wij mogen lekker optreden.”

Rosanne: “Je afzetten tegen je ouders en je klemzuipen hoort bij de puberteit, zeggen ze, maar in die zin hebben we nauwelijks gepuberd. We willen verder in de muziek- of theaterwereld en weten wat voor discipline daarvoor nodig is. Ik ben alleen maar heel dankbaar dat mijn moeder dit allemaal voor ons wil doen. Daardoor brengen we veel tijd met elkaar door, maar dat zie ik niet als iets negatiefs. Het enige wat ik kan bedenken, is dat mijn moeder een keer meteen naar school belde toen ik onenigheid had met een leraar, terwijl ik het eigenlijk eerst zelf wilde oplossen.”

Myriam: “Ik bemoei me overal mee, da’s waar. Ik houd van regelen en ben als moeder niet anders dan als manager.”

Mylène: “Vanaf volgend schooljaar gaan we Muziektheater studeren aan het ArtEZ Conservatorium in Arnhem. Het plan is om daar te gaan wonen. Dat zal iets lastiger worden met de communicatie. Nu vraagt mama vaak iets als we toevallig samen in de keuken staan.”

Myriam: “Het gaat vast stiller worden in huis, maar wat betreft hun carrière zal ik niet minder betrokken zijn. Er is mail, Whatsapp, en de gemeenschappelijke agenda. Ik heb net gekeken welke digitale agenda’s we goed zouden kunnen gebruiken.”

Rosanne: “Voortvarend is ze hè?

Kymora Sade (15) & moeder/manager Sahira Henar (44). Beeld Mark van der Zouw

Kymora Sade (15) uit Amsterdam, derde klas vmbo. Ze speelde in musicals als The Lion King en Amandla! Mandela, won in 2016 het Junior Songfestival, maakt eigen liedjes en YouTube-video’s voor onder meer Tina en kledingmerk NIK&NIK.

Moeder/manager Sahira Henar (44), in het dagelijks leven medewerker evenementenvergunningen bij gemeente Amsterdam.

Sahira: “Ik ben een controlfreak, laat ik dat maar toegeven. Als Kymora een andere manager zou hebben, zou ik me alsnog overal tegenaan bemoeien.”

Kymora: “Soms is dat best awkward. Bijvoorbeeld als we een choreografie aan het instuderen zijn en mijn moeder zich met de danspasjes gaat bemoeien. Mam, je bent niet de dansleraar, denk ik dan.”

Sahira: “Als Kymora een klus heeft, zet ik haar tegenwoordig af en ga ik zelf wat anders doen. Dat is beter voor diegene die aan het werk is: ik wil mensen niet zenuwachtig maken.”

Kymora: “Toch is het vaak fijn dat mama er is. Toen we de videoclip opnamen voor mijn nieuwe single bijvoorbeeld. Ik kreeg allerlei instructies naar mijn hoofd geslingerd: van de danscoach, van de cameraman, en ik moest óók nog het liedje goed playbacken. Toen ben ik naar mama gelopen om te zeggen dat ik liever van één iemand aanwijzingen krijg. Bij een echte manager zou ik dat minder snel durven, denk ik.”

Sahira: “Sociale media vind ik wel een dingetje.”

Kymora: “Ik heb bijna 55.000 volgers op Instagram, al is dat ook maar een getal. Het zijn niet de mensen die je troosten in slechte tijden, zeg maar.”

Sahira: “Ik check regelmatig wie haar allemaal volgt. Daar zitten soms mannetjes tussen waarvan ik denk: hè, dat vind ik niet zo prettig. Als ze ook nog persoonlijke berichtjes gaan sturen, zet ik er meteen een block op.”

Kymora: “Die berichtjes zie ik dus nooit: die heeft mijn moeder al voor me verwijderd.”

Sahira: “Ik denk dat ik elke dag wel een uur bezig ben met reageren op mailtjes en verzoekjes. Ook doe ik de onderhandelingen voor gesponsorde video’s, al vind ik dat nog weleens lastig. Wat is gebruikelijk voor een 15-jarige? Ik heb geen idee. Als het kan, zou ik zo mijn baan opzeggen, maar dat wordt lastig als alleenstaande moeder. Ik doe alles honderd procent zelf.”

Kymora: “Het dringt niet altijd tot me door dat mijn moeder dit allemaal voor mij doet. Voor mij voelt het als normaal.”

Sahira: “Ze ziet niet hoe ik in mijn pauze nog even een paar telefoontjes pleeg, of zoals vanmorgen om zeven uur ben begonnen met werken zodat we vanmiddag dit interview konden doen. Eigenlijk ben ik er 24/7 mee bezig. Maar ik zou niets anders willen: ik vind het heel speciaal zo’n dochter te hebben. Hierdoor creëren we toch een extra sterke band met z’n tweetjes.”