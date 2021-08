Modewinkel A.P.C. in de Jordaan verstaat de kunst van het weglaten

Beeld Birgit Bijl

Na onder andere Parijs, New York, Tokio en Antwerpen heeft het modemerk A.P.C. van de Tunesisch-Franse ontwerper Jean Touitou nu ook een eerste vestiging in Amsterdam. De winkel is ontworpen door de Franse architect Laurent Deroo.

Slechts enkele broeken en tassen worden in de twee etalages uitgelicht. Weinig logo’s en prints. In de winkel is minstens zoveel lege ruimte als kleding. Het strakke grijs op de muren steekt af tegen warm geel.

“Een groot deel van de modeliefhebbers wil helemaal geen grote veranderingen, daar spelen wij op in met duurzame, tijdloze kleding en vooruitstrevende samenwerkingen met bijvoorbeeld Carhartt en het Japanse Sacai,” zegt eigenaar Menno van Meurs (39), die ook twee Tenue de Nîmes-winkels heeft.

Hij runt de A.P.C.-zaak samen met zijn vrouw Myrthe van Meurs (41). De A.P.C.-kleding wordt zowel door een jonge als oudere clientèle gekocht. Dit geldt zeker voor ‘de klassiekers’. Zoals de New Standard Jeans (vanaf €225), waar zowel zoons als vaders voor komen. Ook de Demi Lune-tas (€485) is ‘zowel in trek bij jonge meiden als welgestelde dames’.

Van Meurs roemt ook het idee van de butlerservice: het reinigen en repareren van gedragen broeken die weer worden verkocht aan mensen die liever een ‘ingedragen’ jeans kopen. Maar het mooiste aan Touitou en diens A.P.C. vindt hij dat de ontwerper niet met alle winden in de mode meewaait. “Hij heeft de rust.”

A.P.C. Elandsgracht 120

