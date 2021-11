Modetips van Arno Kantelberg: ‘Drie lettergrepen: driekwartbroek’

Aldus 22 november Beeld ANP / MMP

Wat is uw modehoofdzonde?

“Ooit, jongen nog, kocht ik een gifgroene broek. Die stond me in de winkel echt fantastisch. Eenmaal thuis bleek ik die vaak te moeten dragen, want ik had maar drie broeken, en geen enkel shirtje paste bij gifgroen.”

Wat is de ergste stijlblunder die de man kledingsgewijs kan maken?

“Drie lettergrepen: driekwartbroek. Je zou ook kunnen zeggen: de afritsbroek, maar die is nog enigszins functioneel. De driekwartbroek ruïneert het silhouet, en het silhouet is nou eenmaal de heilige graal qua kleding. Het is ook een kruisbestuiving tussen broek en drager. Het is, zo zegt de stijlpastoor, een zonde.”

Waarom pastoor? U klinkt meer als een dominee.

“Ik ben zeer katholiek. Als ik mijn titel zou moeten veranderen, dan werd ik stijlkapelaan. Want de pastoor is een herder, waar de kapelaan blaft.”

Ik durf het bijna niet te vragen, maar wat vindt men in uw geboortedorp Gemert allemaal van uw wijze raad?

“Of men daar mijn adviezen volgt, is een tweede. Op de eerste plaats komt mijn juf uit de eerste klas, juf Francine, met haar hennarode haren. Zij kwam in de Gemertse boekwinkel naar de presentatie van mijn eerdere stijlboek en zei dat ik er blij mee mocht zijn. Dat is toch de erkenning waarnaar een mens zoekt.”

Hoe komen we, straks weer binnen zittend, stijlvol de winter door?

“Vanaf bladzijde – ik sla het even open – 333 behandel ik het thuiswerken in diverse paragrafen. Ik raad uw lezers vooral de cord string pants aan, een soort kaki zonder riem. Verder is het safari-jasje sterk aanbevelenswaardig.”