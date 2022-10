Modeprijswinnaar Ruben Jurriën, ontwerpt voor alle genders: ‘Doe eens een jurk aan als man, kijk hoe het voelt’

Ruben Jurriën, winnaar van de modeprijs Lichting 2022. Zijn winnende collectie is voor alle genders én verstelbaar in alle kledingmaten. Beeld Ruud Janssen

Zijn tante gaf hem op zijn negende een naaimachine, dat bleek een voltreffer. Afgelopen maand won ontwerper Ruben Jurriën, geboren, getogen en wonend in Purmerend, de modeprijs Lichting 2022. De jury pikte hem uit een selectie van 25 kandidaten, de beste alumni van de Nederlandse mode-opleidingen. Kleurrijk, speels en positief. Femboyant is de term die Jurriën zelf eraan geeft: feminien, masculien en flamboyant – de collectie is voor alle genders. Het leverde hem 10.000 euro op, waarmee Jurriën aan een nieuwe collectie kan gaan werken die hij volgende jaar op Amsterdam Fashion Week zal tonen. Dat wordt een inclusief feestje, belooft hij.

De beste, hoe voelt dat?

“Ik kan het maar amper geloven, maar het voelt heel goed, het geeft me veel zelfvertrouwen. Ik moest even bijkomen van de drukte, inmiddels heb ik enorm zin om nieuwe dingen te maken en het helemaal te doen zoals ik wil. Toegankelijkheid vind ik heel belangrijk, ik wil dingen maken die gedragen worden. Als modestudent kwam ik tijdens Amsterdam Fashion Week nergens binnen: je bent nog niemand. Terwijl juist modestudenten daar moeten zijn. Dat ga ik helemaal anders doen. Het is leuk om mode te adoreren, het is zoveel leuker om er deel van te zijn.”

Je noemde je collectie Pak van mijn hart.

“Mijn vertrekpunt was hoe ik me voelde als klein jochie in de oversized kleding van mijn vader en moeder. De collectie komt recht uit m’n hart, het pak staat erin centraal. Ik wilde een pak creëren dat je de kracht geeft om tegen de stroming in te gaan, een eigen, vrije versie. Flamboyant, zwierig en golvend, met veel volume. Mijn collectie is size-inclusive: alle items zijn in maat verstelbaar, zodat ook een grote jongen als ik erin kan lopen. Een pak kan je heel sterk dat gevoel geven van ‘het zakenmannetje’. Het wordt in die zin ook wel misbruikt, vind ik, soms maskeert iemand zijn onzekerheden ermee.”

Beeld Team Peter Stigter

Het is inderdaad wonderbaarlijk hoe je transformeert als je een pak aantrekt, je gaat je naar dat pak gedragen.

“Er zit echt kracht in kleding, dat onderschatten mensen vaak. Met mijn collecties wil ik mensen aanmoedigen om met dat gegeven te spelen. Een jurk kan je je heel anders laten voelen. Ik merkte dat als kind. Als ik een jurk aantrok, voelde ik me daar heel vrij in en vrolijk. Mensen om me heen in winkels vonden het leuk: ah, wat schattig, een jongen in een jurk. Als ik dat nu doe, krijg ik totaal andere blikken. Zonde dat naarmate we ouder worden, kleding zoveel serieuzer wordt. Met mijn ontwerpen wil ik dat een beetje doorbreken.”

Een prominente rol is er voor Toetie, de knuffel die je ooit kreeg van je vader.

“Het staat voor vertrouwen, tederheid, bescherming. Ik heb die knuffel nog steeds bij me – no shame, haha. Het herinnert me eraan om met de open blik van een kind naar de wereld te blijven kijken. Tegelijk fungeert Toetie als superheld die me helpt de bestaande kledingcodes overhoop te halen. Mijn vader was één van mijn modellen tijdens de presentatie, dat maakte mooi de cirkel rond.”

Je werd tijdens het onderzoek voor je afstudeercollectie kwaad van de zogeheten stijlgidsen waarmee modebladen ons om de oren slaan.

“Dat je mouw maximaal drie centimeter onder je pak uit mag komen. Welke kleuren je niet mag combineren. How to be the perfect man. Waar slaat dat op? Dat heeft ook maar iemand bedacht. Bovendien, al die stijlgidsen zeggen wat anders. Ik wil zoveel meer uit mijn man-zijn halen dan wat die stijlgidsen voorschrijven, dus dan moet je daar vol tegenin. Het is zo leuk te ontdekken wie je bent als mens. Mensen durven niet te experimenteren en ervaren. Doe een keer een jurk aan als man, kijk hoe het voelt. Je hoeft er niet meteen de straat mee op, maar probeer het eens. Dat geeft je zoveel meer informatie over wie je bent dan wat zo’n modeblad je voorschrijft. We volgen heel gauw onze peers. Maar écht luisteren naar jezelf is iets heel krachtigs.”

Beeld Team Peter Stigter

Vind je in een confectiewinkel doorgaans kleding in jouw maat?

“Tegenwoordig is het oversized silhouet in, dus van sommige merken kan ik een normale XL aan die mij dan past. In veel winkels hoef ik het niet te proberen, het aanbod is voor mij heel beperkt. Zeker als het richting high fashion gaat, blijft er nauwelijks iets over.”

Terwijl modehuizen wel volop koketteren met XL modellen.

“Op de catwalk, ja. In de winkel is er nog steeds niks te halen.”

Wat voor gevoel geeft dat je?

“Een pijnlijk gevoel. De diversiteit die je ziet op de runway, is niet oprecht. Ik zie beelden van zo’n show, ik ben enthousiast, en dan ga ik kijken of ik het kan kopen – tuurlijk, het prijskaartje is ook een dingetje – om er dan achter te komen: het is niet er niet in mijn maat. Zo’n merk zegt dan eigenlijk: jij bent niet iemand die wij in onze kleding willen zien lopen. Ze zien dat de maatschappij een kant op beweegt en willen ook woke zijn, ze gaan mee met de trend. Maar alleen voor de buitenkant, en met mate. Op zo’n catwalk zijn drie modellen plussize, van de vijftig.”

Dat de verhouding andersom zou zijn, is ondenkbaar.

“Ondenkbaar. Maar bij mij niet. Dat vind ik wel naar aan de modeindustrie af en toe. Het is mooi, maar ze zetten idealen in de wereld die niet realistisch zijn, het is elitair. Hoe dunner hoe beter, nog steeds. Dat is niet de wereld. De mensen die jouw kleding willen, zijn niet allemaal die maat.”

Heb je de indruk dat er qua gender en kleding steeds meer mogelijk is?

“O, zeker. Juist dat momentum moet je gebruiken. Niet meer teruggeven die ruimte, haha.”

Op straat is het soms op basis van kledingstijl lastig aan te wijzen wie homo is of niet.

“Ja, helemaal leuk. Mijn collectie is niet per se voor gays. Wie erbij wil horen, join the party. Elke maat, gender, geslacht – als je het kunt dragen, draag het. Ik vind het heel naar om mensen buiten te sluiten. Op school werd daar wel op aangestuurd, ik kreeg steeds die vraag: wat is je doelgroep? Gewoon, wie het wil. Het boeit me echt niet.”

Wie denkt: mannen in jurken, ik moet het nog zien, zoeke op YouTube naar het Lowlandsoptreden van de Nederlandstalige formatie Goldband. De zangers, drie Hage­nezen, zijn echte ‘gasten’; ze gaan prat op hun gezamenlijk verleden als stukadoors. Maar zanger Boaz Kok laat zich zonder morren in een rokje hijsen als halverwege het optreden zijn eerste outfit (van Jurriën!) het begeeft – het gaat er ruig aan toe op het podium. De gitarist die bij het optreden meespeelde, droeg al een roze jurkje. Beiden boetten niet in aan stoerheid.

Diezelfde Boaz Kok droeg overigens ook al een outfit van Jurriën toen hij eerder, bij een optreden op Rock Werchter, legendarisch onderuit ging (hij werd na een soort ­stagedive tijdens Noodgeval, hun grootste hit, opgelapt door de EHBO).

De ogen van Jurriën lichten op: “Ja, Goldband, zo ontzettend leuk. Ik heb er heel mooie persfoto’s aan overgehouden, met ambulances en zo, haha. Zij zijn helemaal wat ik beoog met mijn merk. Gender loslaten en gewoon zijn, dat doen zij heel tof. Dat is toch waar het naartoe moet, dat een jurk geen statement meer is maar gewoon een jurk.”