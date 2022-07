Modeontwerper Dylan (28): ‘Queer mensen zijn de toekomst, omdat ze buiten de norm durven te leven’

Beeld Carly Wollaert

Wie Dylan Westerweel (28), modeontwerper

Gespot Lindenstraat

Wat heb je aan?

“Ik draag laarzen van Ninamounah, een rokje van Corel, een zonnebril van Palomo Spain en verder is alles vintage. k ben van jongs af aan al Waterloopleinverslaafd, maar heb mijn repertoire recentelijk uitgebreid met Vinted, waar de roze tas vandaan komt.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Kleurrijk, suave en vrij. Ik zie mijn uiterlijk als weerspiegeling van hoe ik me voel, of me wil voelen. Soms in een minirok, soms in een driedelig pak. Dress for the mood you wish to have!”

Wat inspireert jou?

“Queer schoonheid. Ik leer zoveel van mijn queer mentoren en peers. Mensen die buiten de norm durven te leven, kunnen de mooiste en meest vrije ideeën hebben. Ik vier dit in mijn werk en probeer dit altijd te highlighten en een podium te bieden waar ik kan. In mijn ogen zijn queer mensen de toekomst. We hebben verder moeten leren kijken omdat de samenleving soms met opgetrokken wenkbrauw naar ons kijkt. Het moment dat je hiervan loskomt, is het moment dat je kunt vliegen.”

Welke les heb je geleerd op stijlgebied?

“Stijl gaat voor mij veel verder dan uiterlijk vertoon. Stijl weerspiegelt zich in alles. Hoe gedurfd ben je, bij welke groep wil je horen, waar liggen je grenzen? Er zijn geen regels; wees niet bang en experimenteer. De wereld kan zo saai zijn, gooi er een glittertje op en ga uit dansen.”

Hoe staat jouw persoonlijkheid in verhouding tot je stijl?

“Mijn persoonlijkheid en stijl zijn een goede weerspiegeling van elkaar. De manier waarop mijn stijl de afgelopen jaren is veranderd, heeft ook met het loslaten van invloeden van buitenaf te maken. Mijn persoonlijkheid is losser, minder gefocust op anderen – en dus mijn uiterlijk ook.”

Heb je een bijzondere herinnering aan een bepaald kledingstuk?

“Ik heb een knalgroene fluwelen mini-jurk uit de sixties. Die jurk heeft heel Amsterdam gezien, zowel ’s nachts als overdag. Hierin voel ik me vrij, sexy en stoer. If only the dress could talk!”