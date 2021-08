Modemerken zetten in op uv-werende kleding – óók voor volwassenen

Kinderkledingmerk UV-play (0 tot 6 jaar), bedacht door huidarts en moeder Judith Serrarens. Beeld MEIS BELLE WAHR & JIP MERKIES

Innovaties in de mode vind je momenteel vooral op het ­gebied van materialen. Schreven we een paar weken geleden in deze krant nog over gympen van ananasschillen en druivenpulp, ook functionele materialen vinden hun weg in onze garderobes. Sportkleding wordt al lang niet meer alleen gedragen tijdens het sporten en winkelketens als Uniqlo verwerken technische materialen – om je koel te houden in de hitte of warm in de kou – in bijna al hun artikelen, van ondergoed tot vest.

Duidelijk in opmars is uv-werend textiel; kleding die je beschermt tegen de negatieve effecten van de zon. “Het klopt dat je steeds meer uv-kleding op de markt ziet,” zegt Jan Willem van der Sterre. Hij is eigenaar van de webwinkel UV-fashions.nl, waarvoor hij niet alleen uv-kleding importeert, maar ook zelf produceert onder de naam Juja.

Zonadvies aangepast

“Al jaren zien we de vraag toenemen. In eerste instantie hadden we vooral jonge ouders als klant, of mensen met een medische aandoening. Momenteel krijgen we steeds meer bestellingen van mensen die niet in deze groepen vallen. We worden ons allemaal bewuster van de invloed van de zon. Het RIVM heeft zelfs het zonadvies aangepast. Naast goed insmeren en uit de zon blijven tussen 12 en 15 uur, staat het dragen van uv-werende kleding, pet en zonnebril nu ook op het lijstje voorzorgsmaatregelen. Gelukkig maar, want helaas stijgt het aantal mensen met huidkanker nog elk jaar in Nederland.”

Alles kids Wie zoekt op uv-mode zal zien dat het overgrote deel van Amerikaanse en Australische makelij is. Niet gek als je bedenkt dat de zonnesterkte daar ­uiterst hoog is en huidkanker volksvijand nummer één. Maar ook in ­Amsterdam en omstreken zien we steeds meer merken, voornamelijk voor kinderen, die zich richten op beschermende kleding. • Het net gelanceerde Kikibini maakt balletachtige zwempakken voor kinderen van 2 tot 6 jaar. • UV-play is bedacht door huidarts en moeder Judith Serrarens, die dagelijks de gevolgen van zonneschade ziet. De collectie bestaat uit leggings, langemouwenshirts en jumpsuits voor kinderen van 0 tot 6 jaar, die ook prima geschikt zijn voor een schoolreis of andere buitenactiviteiten. • Het Amsterdamse Gray label maakt tijdloze, minimalistische en comfortabele kindermode en voegde daar ook uv-tops aan toe. Die zijn gemaakt van econyl: een garen dat afkomstig is van gevonden visnetten en ander zwerfplastic. • Buiten de stad, uit Katwijk om precies te zijn, komen de vrolijke en duurzame ontwerpen van Beach & Bandits. Dat was het eerste Nederlandse merk dat uv-zwemkleding voor kinderen maakte. De collectie is uitgebreid – er zijn zelfs scrunchies van restmateriaal – en is verkrijgbaar in maat 80 tot en met 134.

Van der Sterre begon zijn missie om mensen beter te ­beschermen tegen de zon toen zijn vader veertien jaar ­geleden overleed aan de gevolgen van huidkanker. Zijn zoektocht naar uv-werende kleding – in eerste instantie voor de kinderen van zijn zus – leverde bar weinig op in Nederland. Daardoor ontstond al snel het idee om zelf kleding te gaan importeren. “Ik ben blij om te zien dat uv-­kleding steeds vaker op de agenda staat. Zonbescherming is een precair onderwerp en toch blijven we laks. Zelfs ­onze kinderen smeren we nog te vaak te weinig in, met alle gevolgen van dien. Afgelopen jaar verbrandde 35 procent van alle Nederlandse kinderen nog door te lang onbeschermd in de zon te spelen. Ongelooflijk, want schade die in de jeugd is ontstaan kan leiden tot huidkanker op latere leeftijd.”

De Australische methode

Niet alleen op de site van het KWF zijn dit soort verontrustende cijfers te vinden, ook initiatieven als Spot the Dot proberen ons te wijzen op het belang van goede zonbescherming. Van der Sterre zelf laat elk jaar een onafhankelijk onderzoek doen en brengt dit uit als Het nationale zonrapport.

“De Australische methode is wat ons betreft de ideale manier om je te beschermen als je de zon ingaat. Het betekent uv-kleding aan en de onbedekte lichaamsdelen insmeren met zonnebrand met factor 30 of hoger. Wat ik zelf positief vind is dat de vraag naar uv-kleding – die voor kinderen al jaren hoog is – sinds kort ook voor volwassenen toeneemt. Ik vergelijk het weleens met skihelmen. Dat is nu de standaard op de piste, maar nog niet zo lang geleden deed men er heel lacherig over als je met een helm op van de berg ging. Ik hoop dat we onze mindset ook kunnen aanpassen als het gaat om uv-werende kleding.”

Strikt genomen is alle kleding uv-werend. De mate waarin het je beschermt tegen de zon wordt aangegeven met UPF (Ultraviolet Protection Factor) en is vergelijkbaar met de beschermfactor, de zogenoemde SPF, in zonnebrand. UPF zegt iets over het percentage uv-stralen dat wordt ­tegengehouden, en daarbij geldt: hoe hoger, hoe meer ­bescherming. Ter illustratie: een simpel wit T-shirt heeft een UPF van ongeveer 5, een goed uv-shirt begint bij UPF 30.

Voor de hele familie Uv-werende kleding en accessoires voor tieners en volwassenen vind je bij sportmerken als O’Neill, Roxy en Nike, maar ook bij winkelketens als Uniqlo, Hema en Decathlon. UV-­fashions.nl biedt kleding en accessoires voor de hele familie, waarbij je ook kunt selecteren op duurzame materialen, zoals gerecycled plastic.

Uv-­werende stoffen worden niet geweven, maar heel fijn gebreid, want hoe dichter de stof, hoe minder straling er doorheen kan en hoe beter de huid beschermt blijft. Daarnaast is er uv-werende kleding die beschermt dankzij een chemische laag. Die biedt even goede bescherming tegen de zon, maar heeft als nadeel na elke wasbeurt te vervagen, waardoor de kleding minder lang meegaat.

Volgens Van der Sterre zit het kwaliteitsverschil bij de verschillende merken in de hoeveelheid stretch en pasvorm, maar niet in de bescherming. “Persoonlijk kies ik liever voor een merk dat gespecialiseerd is in uv-werende materialen, in plaats van een merk dat zo’n product als aanvulling op de collectie heeft. Maar als puntje bij paaltje komt maakt het niet uit of je een shirt van een grote keten als Decathlon draagt of kiest voor een ontwerp van het Amerikaanse Coolibar. De bescherming is hetzelfde, en daar gaat het tenslotte om.”