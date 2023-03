Modemagazine Glamcult heeft nu een eigen winkel in hartje Centrum

Rogier Vlaming: 'Ik wilde al heel lang een echte winkel.' Beeld Dingena Mol

Aan de Dollebegijnensteeg, tussen de Oudezijds Voorburgwal en Warmoesstraat, is modezaak Glamcult geopend. Zo’n centrale locatie was een doel op zich, vertelt Jessica van Halteren (27), een van twee eigenaren. “We wilden heel graag hier zitten. Het is een buurt met geschiedenis, karakter en de nodige rafelrandjes.”

Het is een gedeeld project van haar en Rogier Vlaming (46). “Ik wilde al heel lang een echte winkel,” zegt laatstgenoemde. Glamcult kun je het best zien als een fysieke manifestatie van het gelijknamige magazine dat Vlaming bijna twintig jaar geleden begon en sindsdien een platform heeft geboden aan grote en opkomende namen binnen de mode, muziek en kunst. Alle styling, merken en producten die normaal een plek hebben in het tijdschrift, zo legt hij uit, krijgen die nu in een winkel.

Zijn stap vanuit de media naar de retail is een bijzondere, beaamt Vlaming. Maar met een winkel wordt wat normaal op papier staat tastbaar gemaakt. Bovendien biedt een winkel de mogelijkheid om van shoppen meer een beleving te maken. “Een trui kun je namelijk ook gewoon online kopen, dus die beleving is erg belangrijk.”

Die beleving moet voortkomen uit het feit dat de kleren niet simpelweg worden opgehangen, maar gepresenteerd worden in combinatie met het werk van Amsterdamse creatievelingen. Zo wordt de Calvin Klein-collectie – onder andere jassen (vanaf €229,90) en hoodies (vanaf €119,90) – die nu in de winkel hangt gepresenteerd naast foto’s van rapper Nnelg of zangeres Naaz in de kleren uit die collectie.

Daarnaast wisselt het aanbod van de winkel regelmatig. Nu hangt er nog de collectie van Klein, straks zal er kleding van andere ontwerpers – net als in het magazine: grote en kleine namen – in de winkel worden verkocht. Wie dat zijn, mogen we nog niet weten, aldus van Halteren. “We willen dat het een verrassing blijft.”

Glamcult Dollebegijnensteeg 5, Centrum Voorganger Chocoladewinkel Cacao & Spice Chocolate Shop, die de hoek om is verhuisd. Smalste steeg De etalage aan de achterkant van Glamcult ligt aan de Trompettersteeg, de smalste steeg van Amsterdam. Economie Vlaming heeft een modezaak en een tijdschrift over mode, muziek en kunst, maar was ‘heel lang geleden’ student economie.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.