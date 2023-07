Model en presentatrice Loiza Lamers: ‘Sommige mensen vinden dat ik als trans vrouw geen echt persoon ben’

Als kind droomde Loiza Lamers voor de televisie weg bij de baljurken van Sissi, in 2015 won ze als eerste trans vrouw Holland’s Next Top Model. Dit najaar deelt ze haar levensverhaal in het theater. Zulke verhalen blijven nodig: ‘Sommige mensen vinden dat ik als trans vrouw geen echt persoon ben.’

Haar hondje heet Gigi, naar model Gigi Hadid, haar sandalen zijn van goudkleurig leer en haar lange nagels staan fris in de lak. Tijdens haar werk is model en presentatrice Loiza Lamers (28) van top tot teen afgestyled. Maar van de modewereld zelf wist ze nog weinig toen ze in 2015 werd verkozen tot Holland’s Next Top Model. “Ik weet nog dat me bij een fotoshoot werd gevraagd wie mijn favoriete fotograaf was, want dat moet je weten. Ik had geen idee.” Op een standaard in de huiskamer prijkt een monografie van fotograaf Mario Testino, opengeslagen op een paginagroot naakt. “Toen ik nog thuis woonde, zag ik dit boek in de Bijenkorf liggen, maar ik kon het niet betalen. Ik dacht: als ik later op mezelf ga wonen, wordt dit mijn eerste koffietafelboek. Naakte lichamen in de kunst vind ik mega-interessant, ook omdat ik daar vroeger zelf zo mee bezig was.”

De televisiekijker maakt in 2005 kennis met Lamers in de VPRO-documentaire Van Lucas naar Luus, waarin ze ons als zevenjarige inwijdt in haar dagelijks leven als transgender, met een ontwapenende mengeling van kwetsbaarheid en bravoure. De rol van wegbereider blijkt haar op het lijf geschreven. Vorig jaar werd ze presentatrice van Holland’s Next Top Model, dat nu een divers palet aan aspirant-modellen toont. Lamers geeft lezingen over haar transitie – een pad dat ze in 2021 samen met haar moeder Mirjam beschreef in het boek Loiza. Dit najaar vertelt ze haar levensverhaal in het theater. Het moet een collegetourachtig gesprek worden, met een moderator. “Ik heb geen zin om anderhalf uur in mijn eentje te staan lullen,” grinnikt ze. “Ik hoop dat er originele vragen komen uit het publiek.” De eerste vier optredens zijn geboekt. “Misschien kan ik er trans mensen mee helpen en kan het bij anderen zorgen voor wat bewustwording, of kan ik iemand een hart onder de riem steken. Maar ik wil eerst kijken of ik theater wel echt leuk vind en of mensen er wel op zitten te wachten. Straks komt er geen hond!”

Op 22 juli liep Lamers de Pride Walk door Amsterdam, als ambassadeur van het Aidsfonds, een rol die ze sinds vijf jaar bekleedt. “Ik dacht aanvankelijk dat aids iets van vroeger was. Zo erg is dat toch niet meer? Maar bij het inlezen was ik blown away. Aids is nog steeds doodsoorzaak nummer 1 onder jonge vrouwen wereldwijd. Bovendien heeft de president van Oeganda onlangs een nieuwe anti-lhbtq+-wet ingevoerd, die hivzorg onmogelijk maakt. Daar verzet het Aidsfonds zich fel tegen met allerlei acties. Aids is op te lossen, maar dan moeten de levensreddende medicijnen wel beschikbaar zijn voor iedereen.”

Je vaart voor de 5e keer mee met de Canal Parade. Sommige mensen uit de lhbtqi-community vinden de botenparade te commercieel geworden.

“Daar kan ik inkomen. De Canal Parade voelt als één groot feest, het heeft niets te maken met wetten veranderen. Maar het is ook een dag waarop we laten zien dat we er zijn. Je voelt de liefde. Maar er is in Nederland nog steeds sprake van dis­criminatie. Homomannen die in elkaar geslagen worden op straat. Trans mensen die hun baan verliezen omdat ze niet worden geaccepteerd.”

In hoeverre heb je zelf met discriminatie te maken?

“Pak mijn Instagram er maar bij. Als ik een keer ergens feestvier krijg ik haat­berichten in mijn inbox, zo nu en dan ­ontvang ik doodsbedreigingen. Sommige mensen vinden dat ik geen echt persoon ben.”

Dat wordt letterlijk zo gezegd?

“Zeker. Ze roepen dat ik geen bestaansrecht zou hebben als trans vrouw. Tuurlijk raakt het me, maar ik probeer door te gaan, anders breek ik mezelf iedere dag weer bij de enkels af.”

Je meldde je als zevenjarige met je ouders bij de Genderpoli van het VU Medisch Centrum. Heb je sindsdien een verschuiving gezien in hoe je wordt bejegend?

“Genderdysforie is nu een begrip. We’re here to stay. Vroeger moest je mensen uitleggen wat het überhaupt was. Ik was als kind vaak de pispaal, maar inmiddels is de samenleving verder verhard. Het debat is gepolariseerd geraakt, in discussies over gender, over liefhebben, maar ook over mensen van kleur. Het voelt alsof de zuurstof uit de kamer is weggezogen.”

“Kijk, je moet geluid maken om iets te kunnen veranderen. Dat deden de Dolle Mina’s vroeger al, voor vrouwenrechten. Maar ik probeer een balans te zoeken. Want als ik wil dat mensen me accepteren – wat ergens ook belachelijk is, want waarom moet ik de ander de macht geven om mij te accepteren. Maar goed, als ik dat wil, moet ik ook proberen de andere kant te begrijpen. Vroeger dacht ik: als ik straks vrouw ben, wil ik het er nooit meer over hebben. Nu voelt het alsof ik een podium heb om dingen eventueel te kunnen veranderen. Het is een strijd, maar ik zie het liever als een leerproces.”

Inclusief taalgebruik is nu een groot thema.

“Non-binaire mensen zijn er altijd geweest, maar ik weet nu pas hoe ik ze juist kan aanspreken. Dat is spannend, want ik ben bang dat ik het verkeerd doe en ik wil iedereen respectvol bejegen. Mensen zeggen soms: ‘We moeten transgenders tegenwoordig allemaal maar accepteren.’ Aan de ene kant denk ik: ja, dat moet je ook. Maar ik snap dat mensen soms niet meer weten wat ze kunnen zeggen. Dat komt voort uit angst. Ik ben ook nog aan het leren. Sinds een tijdje weet ik wat een ‘deadname’ is – de naam die je had voordat je in transitie ging. Als ik op straat wordt uitgescholden en iemand roept: ‘Hé Lucas!’ dan is mijn deadname, mijn oude naam, heel pijnlijk. In een gewoon gesprek heb ik er geen moeite mee. Maar dat is voor iedereen anders.”

Tijdens je eerste lezing bij een Pride-bijeenkomst kreeg je kritiek van trans mensen, omdat je het in hun ogen makkelijk hebt gehad.

“Iemand riep: ‘Jij weet niet hoe het is om een baan te verliezen om hoe je eruitziet of wat je doet; je hebt geluk met je uiterlijk.’ Ik schrok: shit, ik heb eigenlijk geen recht van spreken. Want ik heb geluk gehad, ook omdat mijn ouders naast me stonden. Betekent dat dat het voor mij allemaal makkelijk is geweest? Nee, maar ik ben niet alleen een slachtoffer in dit leven. Ik ben altijd een vrolijk kind geweest, want ik mocht mezelf zijn. Ik was blij met mijn werk en mijn leven, alleen mijn lijf klopte niet. Na mijn transitie ben ik niet heel anders in het leven gaan staan.”

“Ik zie de lhbtq+-community als een open uitnodiging aan iedereen die bij een minderheid hoort. Het gaat er niet om of jouw verhaal heftiger is geweest dan dat van een ander. Geef mensen een arm als ze het nodig hebben. Ga het gesprek aan als mensen je respectvol behandelen en per ongeluk iets verkeerd zeggen. Heb niet meteen zulke lange tenen, maar zeg: lieverd, jij gebruikt het woord verbouwen, dat is een rotwoord. Ik ben geen bouwpakket. Ik ben geen bionische robot.”

Beeld Milan Gies

Lamers behoort tot de eerste generatie kinderen die na de diagnose ‘genderdys­forie’ een medische transitie doorliepen bij de Genderpoli van het VU Medisch Centrum. Het proces ging gepaard met intensieve psychologische begeleiding en lange lijsten met indringende vragen over de mentale gesteldheid.

“Je wordt helemaal gestript,” blikt Lamers terug. “Ik haatte dat als kind. Want ik heb altijd geweten dat ik vrouw was, ik wilde niet weer vertellen hoe ik me voelde. Vijf jaar lang moest ik iedere drie maanden naar het ziekenhuis om te praten. Wat wil je? Waarom wil je dit? Het VU bombardeert je met vragen om te onderzoeken of transitie wel de juiste keuze is. Mijn ouders werd geadviseerd: probeer niet meteen je kind helemaal als meisje te behandelen, probeer Luus nog een tijdje door te laten leven als jongen. Reik meer jongenskleding aan. Tegen mij werd gezegd: ga wat meer met je vader om, om te zien of je misschien toch in de mannelijke rol wil leven. Er waren gesprekken met het hele gezin, een-op-een en alleen met mijn ouders. Het was niet: ik ga naar het ziekenhuis en twee jaar later mag ik mijn paspoort veranderen en kan ik onder het mes.”

Beeld privéarchief

Wat hebben die jaren met je gedaan?

“Mijn leven stond op pauze tot mijn achttiende. Ik was veel met de toekomst bezig, want elke dag was een stap dichter bij mijn operatie. Van de decapeptyl, de puberteitsremmers, kunnen je botten ­brozer worden, dus je moet sporten om ze sterk te maken. Ik moest zo gezond mogelijk zijn, anders ging de operatie niet door.”

“Ik mocht niet roken, ik mocht geen overwicht krijgen. Het is niet zomaar even knip, hakkie takkie weg alles. Ik moest al jong nadenken over ouder zijn. Wat wil ik later? Hoe sta ik in het leven? Dat had allemaal te maken met de vraag of ik het traject voort mocht blijven zetten.”

“De revalidatie was ook intensief. Ik zou het zo weer doen, maar destijds vond ik het stom om transgender te zijn, want ik werd ermee gepest. Ik kon niet in een normale bikini naar buiten. Het was altijd spannend – weten mensen het wel, weten mensen het niet? Het maakte me minder onbevangen. Door alle gesprekken met de psycholoog ben ik me van jongs af aan heel bewust geworden van mezelf.”

Dat gevoel is je na je achttiende bijgebleven?

“Precies! Zo ben je ingeregeld. Mijn ­zusje ging studeren, ging jong op kamers, werd dronken op studentenfeestjes, nam een tussenjaartje. Ach, die zag het wel. Ik was met de toekomst bezig. Havo, kappersvak, kijken of ik mijn eigen zaak kon beginnen. Sparen voor een rijbewijs, en voor een huis in Amsterdam. Soms denk ik: waaah! Let it go.”

Sinds vorige zomer bewoont Lamers met haar vriend Jelle een koopappartement in De Baarsjes. “West voelt bruisend en upcoming, en mijn vrienden en nichtjes woonden er al.” Twee jaar geleden ging ze voor het eerst zelfstandig wonen, in een huurhuis in de Jordaan. Ze was toen 26. “Ik vond het mega-eng,” bekent ze. “Mijn moeder en ik zijn vrij symbiotisch geworden door mijn transitie, die we als gezin hebben doorgemaakt. Thuis in Driel was het veilig, als ik werd gepest, en ook later, toen ik ging werken als model in een wereld waarvan ik weinig wist. Terwijl sommige mensen dan de stoute schoenen aantrekken en meteen een eigen leven opbouwen, deed ik dat vanuit mijn vertrouwde basis.”

Smeerde je moeder tot die tijd je boterhammen?

“Nee, maar het werd wel een hotel. Ik kwam thuis wanneer ik wilde, mijn moeder deed mijn was. Het had ook te maken met heimwee. Als kind vond ik uit logeren al spannend. Ik kan mijn moeder soms echt fysiek missen. Dan zit ik op de bank en zeg ik tegen Jelle: ik mis mama zo erg, ik rij morgen naar haar toe.”

Wat wilde je worden toen je klein was?

“Stewardess of musicalster leek me enig. Ik was altijd bezig met het haar van mijn barbiepoppen. Op mijn vijftiende begon ik aan de kappersopleiding. Mijn tante Marja heeft een eigen kapperszaak in Wageningen, daar kwam ik zo graag. Het voelde stoer, want zij was niet zomaar kapster, ze was de eigenaar, ze werkte hard.”

“Mijn tante is een flamboyante vrouw. Goeie lippenstift op, mooie kleding, aparte schoenen. Van mijn veertiende tot mijn eenentwintigste heb ik in een kapperszaak gewerkt. Ik was vooral van het knippen en stylen. Verven vond ik niet zo leuk, omdat ik graag snel resultaat zie.”

Wie waren je voorbeelden?

“Als kind van zeven keek ik elke kerst met mijn moeder naar de film Sissi. O, en dan dat lange haar van Romy Schneider, die grote jurk, ik viel zowat in katzwijm.”

Stralend: “Juffrouw Marie-José van groep 4 en 5 zal ik nooit vergeten. Zij was alles wat ik wilde worden. Een mooie, blonde, slanke vrouw met een zacht, maar pittig karakter. Ik was gefascineerd door haar hakken. Dat is ook het overcompenseren wat je doet in het begin. Je wil vrouw worden en kijkt naar het ultieme beeld van de vrouw: hakken, jurken, make-up, lange nagels. Ik ben nu zo comfortabel met mezelf als vrouw dat ik ook in mannen­kleding kan lopen. Maar laatst presenteerde ik voor het Aidsfonds het Amsterdam Dinner in een prachtige jurk van Claes Iversen, met mijn vent aan mijn zijde. Daar kan ik heel erg van genieten.”

Op je zestiende mocht je cross-seksehormonen gaan gebruiken, waarmee je transitie onomkeerbaar werd. Wat merkte je van het effect?

“In het begin zit je te wachten: krijg ik al borsten? Daar leef je voor. Je hele figuur wordt vrouwelijker, en ik werd veel emotioneler. In het begin was ik sneller vermoeid en ging ik meer eten.”

De puberteit is voor veel mensen de tijd van een eerste verkering. Dat is voor trans mensen niet altijd makkelijk.

“Mijn vriendinnen kregen vriendjes en gingen voor het eerst zoenen. Dat wilde ik ook, maar dat ging niet. Dat schoof ik voor me uit, want ik was niet blij met mijn lijf. Dat kwam wel als ik mijn transitie had afgerond. Ik heb weinig ge­­datet en ik heb niet echt relaties gehad voor ik Jelle ontmoette. Want het was spannend: stel, je gaat met iemand daten, je vindt hem superleuk, hoe ga je het vertellen? Je bent bang dat je wordt afgewezen, voor iets waar je niets aan kan doen.”

“Sommige mensen zeggen: je hoeft niks te vertellen, want je bent gewoon vrouw, je bent geopereerd. Maar ik wilde het wel vertellen, uit respect voor mezelf. Ik hoef me nergens voor te schamen. Ik ga niet leven in een geheim.”

Hoe heb je dat gesprek met je vriend aangepakt?

“We hebben elkaar twee jaar geleden op een feestje leren kennen. Hij wist al een beetje wie ik was, dat maakt de opening makkelijker.”

Als kind noemde je jezelf Luus, maar je baas in de kapperswinkel bedacht de naam Loiza. Door hem ging je gezond eten en viel 23 kilo af, vertelde je in een interview.

“Ik ging bij hem werken net na mijn operatie. Het was een luxe salon, met gesoigneerde klanten – dat woord heb ik ook daar geleerd, haha. Vrouwen met geld, die veel bezig waren met hun uiterlijk. Daar ging ik me naar gedragen. Ik ging gezonder eten en sporten en werd steeds slanker.”

“Op straat werd ik een keer aangesproken door Paul Fisher van het programma I Can Make You a Supermodel. Dat liep op niets uit, maar ik dacht: ik geef me op voor Holland’s Next Top Model, wat kan het schelen? The rest is history.”

Na het winnen van dat programma ging je aan de slag als model. Hoe wist je wat je bij fotoshoots moest doen?

“Dat wist ik niet, het was gewoon gáán, zenuwachtig zijn, hopen dat ik mijn ogen openhield, haha. In bladen keek ik hoe modellen als Gigi Hadid het deden. Ik vind Gigi waanzinnig. Ze heeft een atti­tude, maar ook iets lieflijks en kleins.”

Beeld Milan Gies

Je liep al snel in de Fashion Weeks in New York en Berlijn.

“Ik vond het heel spannend. Ik ging niet naar feestjes, want als ik daar iets dronk, kon ik er wat centimeters bij krijgen, en ik wilde uitgeslapen en fit zijn. Ik was heel strikt.”

Je vertelde dat je aanvankelijk weinig snapte van de modewereld. Waar zat dat hem in?

“Als kapster werd ik beoordeeld op wat ik creëerde met mijn handen. Als model werd ik beoordeeld op hoe ik was en wat ik deed. Mijn uiterlijk werd mijn werk en mijn werk werd ik. Dat vond ik een moeilijke omschakeling. Als ik werd afgewezen voor een klus voelde dat persoonlijk. Ik moest leren om het te scheiden en te denken: ik ben nu gewoon even niet wat ze zoeken. Het heeft niks te maken met mijn karakter, of met hoe ik in het leven sta.”

“In de high fashion was het dun, dunner, dunst, dat is eigenlijk nog steeds zo. Er wordt je een worst voorgehouden: als je zo dun bent, gaat het je lukken. Maar dat is helemaal geen gegeven. Toen ik die maten had, werd ik de ene dag afgewezen en mocht ik de volgende dag een campagne doen voor Diesel. Maar van graatmager zijn en altijd op mijn centimeters letten werd ik niet gelukkig.”

Was u met een meetlint elk stukje van uw lichaam aan het meten?

“Absoluut! Vooral borst, taille en heup. Maar op zeker moment koos ik voor mijn levensplezier. Dat voelde een beetje als falen, want ik wilde catwalk lopen voor Chanel en Dior. Na mijn deelname aan Expeditie Robinson ben ik mijn focus gaan verleggen naar televisie. Ik wil meer gaan presenteren.”

Krijgt u daar hulp bij?

“Voor Holland’s Next Top Model werd ik gecoacht door Simone van den Ende. Zij heeft Linda de Mol gecoacht, en Chantal Janzen. Simone en ik keken alles samen terug, om me bewust te laten worden van mezelf. Ze leerde mij de juiste intonatie. Waar zet je een punt, waar zet je een komma? Want ik praat van nature aan één stuk door, haha. Het is echt een vak, je moet mensen aan je kunnen binden, en ik kom net kijken, ik ben geen Linda of Chantal. Daar wil ik ooit wel komen, de grote studioshows zijn mijn droom. Ik wil ook graag maatschappelijke programma’s presenteren waar we als wereld van kunnen leren.”

Wil je nog verder als model?

“Ja, er komt weer een mooie campagne van Hunkemöller uit. Voor Sebastian haarproducten heb ik een internationale campagne gedaan. Ik doe nog modellenwerk, maar niet meer als een nummertje. Ik wil mijn leven niet meer inleveren voor mijn werk.”