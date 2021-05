Modeclichés op het Songfestival: ‘In godsnaam, laat ze lekker schitteren!’

Beeld Shutterstock

Bij het Songfestival denk ik aan ­suikertaartjurken en glitterpakken. Welk modecliché mag wat jou betreft niet meer meedoen?

“Als ik kijk naar de andere landen, ben ik heel blij met de keuzes die wij hebben gemaakt. Ik zie best veel ­vergelijkbare looks, maar er zijn een heleboel manieren om ­spectaculair in beeld te komen. Wij hebben dat gedaan door juist innovatieve materialen en patronen te gebruiken. Maar wat mij betreft mogen toch alle modeclichés blijven. In godsnaam, laat ze lekker schitteren op het ­podium!”

Je hebt veel stukken ontworpen voor de show, maar ook looks ­gecureerd.

“Wij hebben alles ontworpen voor de opening-, interval- en slotacts. Die acts vertellen heel duidelijk een verhaal. Ik ben aangesteld om dat verhaal op een poëtische en abstracte manier om te zetten in mode, maar de presentatoren moeten gewoon iets prachtigs dragen waarin ze zich ­gorgeous voelen, en er zijn andere Nederlandse designers die dat veel beter ­kunnen maken dan ik.”

Welke designer geef jij douze points?

“We hebben megaveel ontwerptalent in Nederland en dit was hét moment om dat te laten zien. Mijn shout-out gaat uit naar David Laport, want die heeft voor alle drie de vrouwelijke hosts een jurk gemaakt en echt ­waanzinnig werk geleverd.”

Dinsdagavond begint het hele festijn, waar kijk je het meest naar uit?

“Naar mijn moeder die in de zaal zit en denkt: wat heeft hij zich nu weer op de hals gehaald? Ik hoop dat alles als een soort stortvloed over haar heen komt, waardoor ze zich eigenlijk geen raad meer met zichzelf weet.”