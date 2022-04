Modderige bandjes? Laat ze reinigen bij Chasse Patate in De Pijp, de eerste fietswasserette van Nederland

Beeld Daphne Lucker

Voor Amsterdamse wielrenners is het een bekend probleem: je fiets schoonmaken na een blubberige tocht. In de douche of op je balkon is dat vaak lastig. Fietswasserette Chasse Patate komt met de oplossing. Je stads- of wielrenfiets wordt grondig gepoetst terwijl jij geniet van een kop koffie.

Eigenaar Jeroen Buitenhuis (31), zelf een fanatiek fietser, maakte zijn fiets altijd schoon in de badkamer. “Je fiets schoonmaken is heel belangrijk. Ik deed het in de badkuip, met een boze huisgenoot als gevolg.” Zo ontstond het idee voor Nederlands eerste fietswasserette.

De winkel in De Pijp heeft voorin een koffiebar, met een muurschildering van een fiets met wasmachines als wielen. Er hangt een tv waarop wielerwedstrijden bekeken worden. “Mijn droom is altijd al geweest om tijdens het werk naar sport te kunnen kijken. Bij welk werk kun je nou midden op de dag naar de Tour de France kijken?”

Achter in de winkel gebeurt het. In een klein kamertje haalt Buitenhuis de wielen van je fiets, ontvet hij je ketting, wordt alles grondig schoongespoten en maakt hij het af door je fiets in de wax te zetten en de ketting weer in te vetten. Na deze intensieve beurt (€35) raadt Buitenhuis aan om na elke tweehonderd kilometer fietsen langs te komen voor een snelle schoonmaakbeurt (€17,49).

Chasse patate is wielerjargon voor een kansloze achtervolging. “Dat past wel,” vindt Buitenhuis. “Je kunt je fiets wel schoonmaken en onderhouden als een professional, maar je zal het nooit zijn. Toch geef ik klanten het gevoel dat ze het zijn.”

Chasse Patate Tweede van der Helststraat 75

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl