Mocht je iets te vieren hebben: gun jezelf een taart van Sea Salt & Chocolate

Sea Salt and Chocolate. Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

Er is altijd wel wat te vieren: een verjaardag, jubileum of gewoonweg het feit dat je wederom een week in lockdown bent doorgekomen. Dat is op zich al een taartje waard, nietwaar? Mijn oog valt op een patisserie in De Pijp met de heerlijke naam Sea Salt & Chocolate.

Wat biedt het menu?

Het is cake, koek en taart wat de klok slaat: van red velvet cake en sticky toffee pudding tot koekjes met nootjes en witte-chocoladetruffel-cheesecake. Taarten zijn zowel heel als per punt te koop. Handig als je feestpartner van gezouten karamel houdt, maar jij juist zin hebt in een fris citroentaartje.

Ook de veganist of lactose-intolerante eter komt hier aan zijn trekken, want er is een ruime keuze aan baksels met louter plantaardige producten. Ook slim is dat ze samengestelde boxen aanbieden, bijvoorbeeld met verschillende soorten koekjes. Mocht je je willen laten verrassen, dan is er de Chef’s Surprise Box, met vijf door de patissier uitgekozen gebakjes. De prijzen zijn vergelijkbaar met die van andere high-end taartenwinkels.

Bestellen maar!

Het is lastig kiezen, dus ik doe van alles wat en nodig ondertussen een vriendin uit op de thee. De bezorger is er rap, binnen een halfuur. De selectie koekjes zit in een prachtige gouden cadeaudoos, maar de losse taartpunten zijn ietwat slordig verpakt in niet al te mooie plastic bakjes.

Dat had wat luxer – en vooral handiger – gekund, want een aantal punten is nu een tikkie gehavend. Prima voor mezelf, maar minder leuk om aan een gast te serveren.

Allereerst vallen we aan op de Festive ­Cookie Box (€20 voor zes stuks). Het blijkt niet een mix van zes verschillende koekjes, maar van drie soorten elk twee stuks: red velvet, pure chocolade met M&M’s en chocolate chip cookies. Niet erg, overigens. Ze smaken meer dan goed, vooral de laatste is een topkoek.

Ook de Dark Chocolate Walnut Brownie (€3,75 voor een flink stuk) is duidelijk met veel liefde gemaakt en heeft een diepe, rijke smaak. Het ambacht spat tevens van de losse taartpunten af. De Red Velvet Cake (€4,75) is extreem mals met een goddelijke roomkaasfrosting. De Vegan Carrot Cake (€4) is érg zoet (maar érg goed), vooral door de knapperige pecannootjes bovenop. Knap om deze cake zonder boter en eieren zó smeuïg te krijgen.

Wat is je favoriet?

Mijn absolute favoriet is de Chocolate Mousse Cheesecake (€4,75). Een bodem van krokante Oreokoekjes met daarop een fikse laag chocolademousse, overgoten met pure ganache. Mocht je iets te vieren hebben (of gewoon jezelf willen fêteren in deze pittige tijden): gun jezelf hier een stukje van.

Op deze pagina vind je alle afleveringen van geteste bezorgmaaltijden.