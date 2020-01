Mitts in de Javastraat is een frisse zaak (7-)

Beeld Eva Plevier

De Javastraat is de laatste jaren in hoog tempo veranderd, maar op dit moment beleef je er nog een fijne mix van plekken voor de oude en de nieuwe bewoners van de buurt.

Sinds deze zomer zit naast Creools-Surinaams restaurant Ricardo’s het kleine en gezellige Mitts, waar een bereisde Nederlandse kok een Midden-Oosterse keuken voert.

Huisgemaakte falafel

De hummusepidemie is nog lang niet voorbij, en in het afgelopen jaar bezocht ik een flink aantal recent geopende zaken waar je huisgemaakte falafel kunt krijgen; zelfs de supermarkt heeft muhammara.

Shug, hummus, tahini, za’atar en labneh; niets nieuws voor de hoofdstedelijke twintigers, waarvan er vanavond dan ook veel in Mitts zitten. Een tafel vol vrienden, een rondje cocktails en daarna nóg een, het fraaie fotogenieke granitoblad vol aardewerken schaaltjes met kleurrijke eenvoudige gerechten voor minder dan een tientje per stuk: what’s not to love? Helemaal niks.

Een avond Mittsen blijkt al snel een doordeweeks pleziertje, mede dankzij de bediening, die in handen is van een rijzige gozer met Game of Thrones-haar en een Engelstalige dame. Ze werken redelijk vlot en foutloos en bejegenen ons persoonlijk, zonder enige pretentie, alsof we bij hen thuis zijn aangeschoven.

We bestellen ons een slag in de rondte en drinken alvast een verfrissende ‘Amsterdam Cider’ uit Finistère (€5,95) en een Alcoholvrije IPA van Jopen (€5,25). Eerste gerechtje is de huisgemaakte falafel van kikkererwt (€7,45), die erg donker gefrituurd blijkt en door de grofheid van het haksel best veel olie heeft opgenomen. De begeleidende tahini is wat dun, de zhug (Jemenitische dip van groene peper, koriander, olijfolie en specerijen) onuitgesproken, niet zo pittig als je zou willen.

Hoewel ze een nogal stevige vulling hebben, zijn de kroketjes van feta en aubergine die volgen heel smaakvol, hun paneerlaag mooi dun en krokant (€8,95).

Best

De kroketjes van feta en aubergine zijn heerlijk, hun paneerlaag mooi dun en krokant. Minder

De Perzische gestoofde kip valt wat tegen. Het vlees is stukgestoofd en smaakt naar een allegaartje aan specerijen. Opvallend

Mitts behoort tot de golf van Midden-Oosterse shared dining-zaken die de tapasbar gestaag vervangt. In vergelijking met de concurrentie presteren ze aardig.

Mist een bite

We proeven zoete geroosterde wortels die iets meer kleur hadden mogen vangen, met feta-limoenyoghurt, nigellazaad dat zichtbaar is maar niet te proeven, en een strooisel van koriander en dille (€7,95). Aardig, maar het mist net een bite.

Hierna volgt goede labneh (hangop) met stukjes rode biet en een haksel van pistache en olijven (€7,95). Van die kostbare pistachenootjes proeven we door de krachtige smaak van de groene olijven weinig terug: misschien een idee om ze niet door elkaar te hakken?

Gegrilde bimi bestellen we ook, en die smaken fijn naar houtskoolvuur, maar missen echt grillcontact en lijken zelfs (onnodig) te zijn geblancheerd voor het grillen, waardoor de stelen wat slap aandoen. Je mist hier de levendigheid van direct loeiheet gegrilde groente.

Hierbij weer dunne tahini, za’atar en chilivlokjes (€7,95). De heerlijke opgewarmde pitabroodjes (€3,25 voor 2 stuks) van een nabije bakker zijn meer dan welkom met al die hangop en tahini.

Van de spies

Een groot geluk is mijn glas Jack’s Precious IPA van de tap (€4,50). Troebel, fijnbitter en aromatisch: een pleziertje dat ik nog niet kende en dat door brouwerij The Musketeers ontwikkeld is in samenwerking met de speciaalbiercafés van Gollem in Antwerpen en Amsterdam.

We proeven met citroen aangemaakte rode bietjes met prima burrata (€8,95), en daarna smaakvol en sappig gegrild lamsgehakt van de spies (twee kleine bolletjes voor €9,95), met gehakte tomaat en wederom die nogal tamme zhug.

Laatste hartigheid vanavond is ‘Perzische’ kip die met zo veel specerijen is gestoofd dat het evengoed een vleesvervanger kon zijn, zoete granaatappelpitten en zalvige hummus. De gehakte pecannoten die erover gestrooid zijn maken het geheel nog droger en lijken qua origine (Zuid-VS en Mexico) en smaak te wringen met het gerecht.

Als zoetigheden kiezen we kaneel-rumijs en kardemomijs met wel erg neutrale stoofpeer, en pistacheijs met een lekker kletskoppig notenkrokantje. In het huisgemaakte ijs zit melk maar geen eigeel waardoor het licht blijft, maar de structuur doet rul aan en het waterdeel in de compositie is kristallig geworden. Met meer suiker en eventueel eigeel ondervang je dat makkelijk.

Eerlijk en huiselijk

Als je bij Mitts genoeg bordjes bestelt om twee doorgewinterde magen te vullen en daar zoals veel van de andere gasten vanavond lekker wat cocktails bij drinkt, dan is een bezoek aan deze frisse zaak – ondanks het feit dat alle gerechtjes minder dan een tientje kosten – niet goedkoop meer te noemen, maar de sfeer is goed, de bediening gastvrij en oprecht en de keuken eerlijk en huiselijk.

Een echt knallend gerecht aten we vanavond niet.

Mitts

Javastraat 49a, 1094 HA Amsterdam

di-do 11.00-01.00, vr & za 11.00-03.00 uur,

zo 11.00-01.00, 020-2238694

www.barmitts.nl

