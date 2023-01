Mister Nata in de Van Wou verkoopt typisch Portugese pasteis de nata

Mister Nata, in De Pijp (Amsterdam-Zuid). Beeld Nina Schollaardt

Bij Mister Nata draait het om één ding: de pastel de nata. Dit custardgebakje is al decennia een nationale trots in Portugal is sinds kort uitgebreid verkrijgbaar in een kleine patisserie aan de Van Woustraat 48.

Zoals elke culinaire trots, kent ook de ­pastel de nata een fraaie ontstaansgeschiedenis. Vroeger werd eiwit gebruikt om kleren te witten, zo ook door de monniken en nonnen van het beroemde hiëronymietenklooster in Lissabon. Het gevolg: emmers vol overgebleven eierdooiers. Ze besloten de dooiers te mengen met onder meer suiker, en de resulterende vla in kleine deegkuipjes te kieperen en daarna te bakken. Voilà: pastel de nata.

Eieren en suiker. Ondanks de eenvoud van de basisingrediënten, zijn pasteis de nata (pasteis is meervoud van pastel) elegante bakseltjes met een dunne, krokante bodem van bladerdeeg. Door de bruingeblakerde bovenkant zien ze er prachtig uit.

Waar Fransen ’s ochtends een croissant halen, halen ze in Portugal een espresso en een pastel de nata, vertelt José Cruz (47). “Je kunt ze makkelijk meenemen of wandelend opeten: lekker ongecompliceerd.”

Cruz verkoopt de gebakjes al sinds de coronacrisis. Eerst uitsluitend aan de horeca. Toen de restaurants waren gesloten tijdens de lockdown, besloot hij zich te richten op consumenten. Dat begon met een website, waar klanten de gebakjes konden – en kunnen – bestellen, en mondde uit in de opening van een fysieke winkel eind december. “Ik wilde weer in contact staan met klanten, waaronder de vele Portugezen die langskomen,” zegt Cruz.

Naast de klassieke variant (€ 2,25), is de Portugese lekkernij ook verkrijgbaar in de smaken port, chocola, koffie, appel en framboos (€3).

Mister Nata Van Woustraat 48 (De Pijp/Zuid) Voorganger Restaurant Le Chaleur. In de toekomst Mister Nata gaat ook Portugese taarten verkopen. Leukste tafel Er zijn zitplekken bij het raam, maar een echte Portugees drinkt zijn espresso en pastel de nata staand.

