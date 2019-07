Mississippi Bar Kitchen: een aardig eetcafé voor krokodil en gumbo (7)

De keuken van de zuidelijke staten vind ik razend interessant, omdat er invloeden uit Spanje, Italië, West-Afrika, de Caraïben, Frankrijk en van de Noord-Amerikaanse indianen te vinden zijn.

Het is een keuken waarin met beperkte middelen grote smaken worden neergezet. Zoals Anthony Bourdain al zei, eet je op plekken waar culturen sa­menkomen vaak het best; geef die culturen een paar honderd jaar en de verschillende keukens gaan, zuiver door in elkaars nabijheid te hebben bestaan, een fijn geheel vormen.

Lijst klassiekers

De kaart van Mississippi Bar Kitchen op het Beukenplein leest als een lijst klassiekers: gumbo, jambalaya, brisket, sliders, crawfish, ribs, crabcakes, hush puppies. Alleen de namen al geven me dat Tim Gautreaux­gevoel. Als geen ander zette deze schrijver de broeierige Louisianasfeer neer.

Je zou verwachten dat Mississippi een themarestaurant is, maar de begane grond van deze nieuwbouw uit de meest schaamtevolle tijd van onze architectuur is bijzonder mooi ingericht, waardoor er een zuidelijke feel hangt zonder dat we ons in Bobbejaanland wanen.

Best De gumbo is helemaal af. Een dikke, donkere, maar verkwikkende stoofachtige soep. Minder De crabcakes zijn vandaag niet gelukt. Ze zijn zwaar en ongaar. Opvallend Dit is uw kans om krokodillenvlees te eten. De crocodile sliders zijn heerlijk.

Het is een doordeweekse avond en er komt flink wat volk binnen. De bediening is in handen van twee heren en een dromerig meisje, en in de open keuken zien we slechts drie man, wat verklaart waarom de wachttijden oplopen.

Een tafel vol

Na onze bestelling te hebben geplaatst drinken we een Easy IPA van Flying Dog (laag alcohol en een tikkie bitter, €4,90) en een Lagunitas IPA van de tap, dat smaakt zoals opgevoerde wiet ruikt (€4,80).

We zitten aan een kleine tafel, met andere gasten zó dichtbij aan weerszijden dat het moeite kost ons af te sluiten voor hun gesprekken. Na een tijdje wachten, komt alles wat we besteld hebben in één keer op tafel, wat nét past. Misschien is het een idee de keuken te ontlasten door gerechtjes gefaseerd mee te geven?

Eerst proeven we de sliders (€10,50 voor twee): kleine hamburgers met fijne broodjes van de plaat, patty’s van krokodillenvlees, jalapeños, cheddar en de rokerige diepte van chipotle. Leuk om weer eens krokodil te eten, volgens de kaart een bijproduct van de modeindustrie.

Van het subtiele vlees proeven we weinig terug, maar ik heb dat nooit anders meegemaakt. Misser van de avond zijn de pan-fried crabcakes (€8), die ondanks een diepbruine buitenkant log en ongaar zijn.

Het bordje pickles (€3) van jalapeño, ui en komkommer mist precies wat er zo lekker aan kan zijn: de diepe funk van fermentatie.

Ruw aan de tanden

De kalfsborst (€10) uit de smoker-oven is smaakvol en ziet er mooi gelakt uit, maar moet zachter en sappiger kunnen. Je wilt proeven waarom zo’n lange garing op lage temperatuur echt het verschil maakt.

De collard greens (€4) blijken gesauteerd bietenblad met knoflook en een pepertje. Lekker, maar collard greens zijn verwanten van bijvoorbeeld palmkool (Brassicafamilie), een heel andere groente. De chargrilled corn (€3,50) is niet ver genoeg gegaard, waardoor hij wel een grillaroma heeft, maar nog ruw is aan de tanden.

Mississippi Bar Kitchen Beukenplein 50, 1091 ML Amsterdam

ma-zo vanaf 16.00 uur

020-2239234

www.mississippibarkitchen.com

Over de gumbo (€11) niets dan goeds. Een dikke, donkere, maar verkwikkende stoofachtige soep met paprika, selderij, kip, garnalen en okra. Hompje witte rijst ernaast: helemaal af.

De halve kreeft (€15,50) komt in een diep bakje met namaak krantenpapier en wordt vergezeld door een prima tartar sauce: een mayonaise aangemaakt met ui, augurk en dille. Van de Old Bay Seasoning op de kreeft proeven we niet veel terug. Dat de gast zijn kreeftenklauw met een hamer mag stukmeppen is, gezien hoe dicht we op onze buren zitten, een onzalig plan.

Ware kermisattractie

We bestellen desserts en twee espresso bij het meisje, dat alles braaf invoert in haar kassa en daarna verder gaat met staren. De koffie komt vrijwel meteen en is ruim op voordat ik mijn Mississippi mudcake (€6,50) krijg, een loodzware broer van de brownie met kruim van Oreokoek, gegarneerd met een Oreo, aardbei en marshmallows.

Mijn gezelschap gaat voor een key lime pie (€6,50), een smaakvolle maar zware limoentaart op basis van gecondenseerde melk, die met groene kleurstof is omgetoverd tot een ware kermisattractie.

Mississippi Bar Kitchen is een prettig ruim eetcafé, waar je voor een beperkt bedrag een avondje met vrienden kunt hangen. Ik hoop dat het ze de komende tijd lukt een aantal puntjes op de i te zetten en de keuken van ‘aardig’ naar ‘goed’ te tillen.

Vorige proefwerken:

29 Spices (6,5)

Spectrum (8,5)

The Gaia (5,5)

Welke restaurants in uw buurt kwamen aan bod in Proefwerk? Het Parool zette alle recensies sinds begin 2015 op de kaart. Klopt er iets niet? Is een restaurant inmiddels gesloten? Mail ons dan.