Miryam Salamat deelt maaltijden uit tijdens de ramadan: ‘Hij bedankte ons met tranen in zijn ogen’

Beeld Shutterstock

Waarom bent u dit initiatief gestart?

“Een aantal jaar geleden is mijn huis afgebrand en besefte ik hoe blij je mag zijn met de dingen die je hebt. Sindsdien leef ik extra mee met mensen die het moeilijk hebben. De ramadan staat onder andere in het teken van liefdadigheid en het leek me mooi om in mijn buurt, Slotervaart, iets op te zetten.”

Wat doen jullie precies?

“Elke vrijdag delen we gratis iftarmaaltijden uit die worden gegeten bij het verbreken van het vasten, na zonsondergang. Ook staat er een aantal kledingrekken waar mensen gratis wat uit kunnen kiezen. Het is vooral bedoeld voor mensen die het niet zo breed hebben, maar iedereen is welkom. Ook mensen die niet aan de ramadan meedoen.”

Hoeveel maaltijden worden er opgehaald?

“De eerste week zo’n tachtig en afgelopen vrijdag honderdtwintig maaltijden. Er zijn veel meer buurtbewoners met problemen dan ik dacht.”

Krijgen jullie goede reacties?

“Het raakt me hoe dankbaar mensen zijn. De eerste vrijdag deelden we bloemen uit, wat voor een meneer heel goed uitkwam. Zijn moeder lag in het ziekenhuis en hij vond het erg dat hij geen geld had voor een bosje bloemen. Hij bleef ons een uur lang met tranen in zijn ogen bedanken.”

Komt er een vervolg?

“Nu we weten dat er zoveel behoefte aan is, willen we doorgaan. We hebben er alleen nog geen geld voor. Het huidige initiatief konden we opzetten door een buurtbudget en een donatie van ZamzamCharity, maar hierna is er meer geld nodig. Als mensen ons willen helpen, kunnen ze contact opnemen met het Huis van de Wijk Het Anker.”