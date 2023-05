Mirthe & Max: ‘Ik ging mee naar de herdenking van de Februaristaking’

Mirthe Frese (38) en haar zoon Max (10) gaan samen naar demonstraties op de Dam. Ze zijn allebei geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. ‘Ik vind het belangrijk dat oorlogsverhalen doorverteld worden.’

Mirthe Frese (38)

“Ik kan Max bijna overal mee naartoe nemen, het is altijd gezellig. Omdat onze muzieksmaak overlapt, nam ik hem op zijn negende mee naar S10 in Paradiso. Zijn eerste concert. Hij schrok zich dood van het lawaai. Ook gaan we jaarlijks pekingeend eten bij Sea Palace en we struinen vaak over de Albert Cuyp.

Waar ik als kind weinig buiten kwam, is hij een kind van de straat. Hij skate, zat op freerunnen en houdt van graffiti en hiphop. Buiten hangen en een beetje ruzie zoeken, daar is hij ook wel van. En hij zit in een nieuwe fase, wordt echt zelfstandig: niet meer naar de bso, een eigen huissleutel en alleen door heel Noord fietsen.

Max is zelfverzekerd en vindt het niet erg om in het middelpunt te staan. Hij is echt een clown, trekt gekke bekken en doet typetjes. Hij heeft zoveel energie, daar zou ik graag wat van willen. Hij geeft ons, zijn ouders, soms een koekje van eigen deeg. Ik ben feminist, daar grapt hij over, en hij spreekt zijn vader erop aan als hij zich niet feministisch gedraagt. Maar als ik last heb van migraine en niet de leukste ben, probeert hij daar altijd knap rekening mee te houden.

Daarbij is hij heel geïnteresseerd in de wereld. Daarin herken ik mijzelf, ik voed het graag. Het Jeugdjournaal zetten we soms op stop, om over de behandelde onderwerpen te praten. Ik lees hem ook voor. De laatste tijd uit Oorlog zonder vrienden, een boek over de zoon van een NSB’er. Ik wil Max laten zien hoe ingewikkeld zo’n oorlogssituatie kan zijn.

Mijn vader was Joods en maakte de Tweede Wereldoorlog mee. Hij vertelde niet veel over zijn jeugd, maar de onderwerpen oorlog en Holocaust speelden wel bij ons. Wat ik daarvan meekreeg, is dat je je altijd moet uitspreken tegen onrechtvaardigheid. Dat geef ik Max ook mee. Ik ben nogal geëngageerd. In de kinderwagen sleepte ik hem al mee naar demonstraties.

Ik ben eindredacteur bij het Amsterdams 4 en 5 mei comité, van de programma’s Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet. Ik vind het belangrijk dat oorlogsverhalen doorverteld worden en dit jaar hebben we voor het eerst een jongerenspecial gemaakt. Toen ik voor mijn werk naar de herdenking van de Februaristaking moest, nam ik Max mee.

Waar ik mee worstel: ik wil bij hem niet te veel in detail treden over de Jodenvervolging. Dan realiseert hij zich dat zijn overgrootouders daarmee te maken hebben gehad, en ik wil geen trauma doorgeven. Ik ben niet super Joods opgevoed, dat doe ik ook niet bij Max. Wel heb ik hem meegenomen naar de viering van Pesach en Chanoeka. Ik vind het belangrijk dat hij weet waar hij vandaan komt.”

Max Niessen (10)

“Ik vond het bijzonder dat mijn moeder mij meenam naar S10. Dat wilde ik heel graag en zij had haar best gedaan om kaarten te kopen. Ze zat om half tien achter de computer en het was snel uitverkocht. Aan het begin van het concert schrok ik, omdat het geluid superhard was. Aan het eind zat ik er wel in. Binnenkort gaan we naar Froukje.

Mijn moeder is heel actief. Dan zegt ze in het weekend: laten we naar het bos gaan, of naar een museum. Zo gaan we soms wandelen in het Vliegenbos, of naar het Stedelijk Museum. Ze is ook weleens een beetje humeurig en chagrijnig door haar chronische migraine. Dat ligt dus niet aan haar, maar dan weet ik dat ik haar met rust moet laten.

Ik heb veel interesse in de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar mocht ik met mijn moeder mee naar de herdenking van de Februaristaking en daar hielp ik met het opendoen van de poortjes voor de mensen die langs het monument wilden lopen. We houden ook van boeken die over de oorlog gaan. Het boek Oorlog zonder vrienden hebben we net uitgelezen. Daarin wordt een kind van een NSB’er gepest op school. Dat is rot voor hem: hij wil niet voor zijn vader zijn, maar weet niet wat het juiste is om te doen. Ik vind het interessant om te weten hoe alles vroeger is gegaan en om te leren hoe de mensen dachten die voor Hitler waren.

Die interesse komt ook een beetje door mijn Joodse afkomst. We zijn niet heel gelovig, maar ik ben wel met mijn moeder mee geweest naar feesten als Pesach en Chanoeka. Ik vond dat niet altijd leuk, want het Hebreeuws verstond ik niet. Het was wel leuk om daar met andere kinderen te spelen.

Ik houd van buiten zijn, van voetballen en verstoppertje spelen met mijn vrienden op straat. Ik skate elke dag wel, op skates. Mijn moeder moet er niet aan denken om op die dingen te staan.

Wij gaan vaak samen naar demonstraties op de Dam. Voor Black Lives Matter, Oekraïne of vrouwenrechten. Het is goed om je mening te uiten. We knutselen dan een bord van een bamboestok en karton, schrijven er iets op en versieren het mooi. De sfeer bij demonstraties is vaak gezellig, maar de reden waarom gedemonstreerd wordt, is meestal niet leuk.

Met mijn vader en moeder kijk ik vaak naar series. Zo hebben we Onze man bij de Taliban en Langs de nieuwe zijderoute gekeken. Bij animatieseries verschillen we wel in onze smaak. Ik houd van Rick and Morty, dat is best grof. Mijn vader vindt het wel grappig, maar mijn moeder vindt het een beetje heftige humor.”