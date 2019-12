Minstens 50.000 volgers op Instagram, in de twintig en moslim

Ruba Zai

@Hijabhills

Beeld Ernst Coppejans

Leeftijd 26

Aantal volgers 1,1 miljoen

Woonplaats Rotterdam

Roots Afghanistan

Met 1,1 miljoen volgers is Ruba Zai de queen bee van deze serie. Ze werkt onder de gebruikersnaam @Hijabhills. Naar de naam van de sjaal die ze op haar twintigste besloot te dragen, Ruba betekent ‘heuvel’ in het Arabisch.

Ze studeerde communicatie aan de Hogeschool Rotterdam en werd daar en op straat zo vaak aangesproken over de creatieve manier waarop ze haar hijab (hoofddoek) droeg en haar modieuze outfits, dat ze zes jaar geleden als eerste in Nederland besloot hijab-tutorials op YouTube te plaatsen. “Een andere knoop, twee kleuren sjaals door elkaar, of een doek met kleurverloop van licht naar donker. Van mijn favoriete hoofddoeken heb ik er minstens tien.”

“Sinds drie jaar is diversiteit happening, merken zien in wat ik voor een campagne of product kan betekenen.” Wereldwijd was Zai het gezicht van Dolce & Gabbana’s abaya-lijn, ze creëerde een ramadantaart voor de Bijenkorf, werkte diverse malen samen met Coca-Cola, was het eerste model met hijab op de cover van Cosmopolitan en stond enkele malen als lifestyle expert aan de desk bij RTL Boulevard. Een rol die ze uiteindelijk toch niet bij zichzelf vond passen.

De bv Ruba Zai heeft één assistente in dienst die de agenda beheert, echtgenoot Jalil Samsor maakt alle foto’s en verzorgt het management, samen reizen ze de wereld over. Onlangs vlogen ze business-class naar de Seychellen op uitnodiging van een vliegmaatschappij en toerismebureau. Zai droeg er voor het eerst een boerkini. “Om met mijn dochter Maya het water in te kunnen, maar ik vind ze persoonlijk niet mooi.”

Per project wordt gewerkt met freelancers. De ene keer is dat een videograaf, dan weer een stylist. “Merken benaderen mij, maar ik zoek ook zelf contact. Dan geef ik een powerpoint over wat mij leuk lijkt om met ze te doen. In feite ben ik mijn eigen product en moet ik mezelf verkopen. Dat is soms lastig, want hoe hang je een waarde aan jezelf? Ik heb geen agent, wel geprobeerd maar onze visies botsten. Ik wil niet vandaag een product promoten en morgen de concurrent, ik focus op de lange termijn. Inkomsten? Daar praat ik niet over, maar ik leef comfortabel.”

Gelijkheid is wat Zai wil uitdragen met haar account. “Veel mensen hebben een achterhaald beeld van een moslima, dat ze een zielige onderdrukte vrouw is bijvoorbeeld. Ik laat zien dat ik net zo normaal ben als iedereen en daarnáást ook nog een goede zakenvrouw. Ik hoop dat dat empowering werkt. Ook in het Arabisch posten voor meer volgers? Waarom zou ik, ik spreek die taal niet eens. Dat is ook weer zo’n misverstand.”

“Een beetje jaloezie tussen content creators onderling is er wel,” zegt ze, “maar dat is niet erg, het motiveert je om constant on top of your game te zijn.”

Juist dat laatste nekte haar de afgelopen maanden als moeder van de tweejarige Maya en de drie maanden oude Lina. Onlangs postte ze een openhartig relaas dat ze er af en toe flink doorheen zat. Continu presteren, creatief zijn en twee kids verzorgen valt ook voor deze socialmediaster niet mee. Haar eerlijkheid leverde haar honderden meelevende commentaren op.

Ze komt uit een heel chill gezin, zegt ze. “Mijn ouders steunen me in alles, ook toen ik besloot een hoofddoek te gaan dragen. Mijn moeder draagt er geen en wilde alleen weten of ik het niet ‘om gekke redenen’ deed. Nee dus, ik voel me er heel fijn bij.”

Rawdah Mohamed

@rawdis

Beeld Ernst Coppejans

Leeftijd 28

Aantal volgers 54.100

Woonplaats Oslo

Roots Somalië

Rawdah Mohamed, in bladen als Teen Vogue, ELLE en i-D geroemd om haar coole streetstyle, ontvluchtte als baby de oorlog in Somalië. Met haar ouders en acht broers en zussen kwam ze terecht in een vluchtelingenkamp in Kenia. “Zes jaar lang overleven in een tent, in de rij staan voor eten, uiteindelijk zijn we in Noorwegen beland en zien dit als thuis.”

Hoewel het opvangkamp waar ze na aankomst verbleef allesbehalve een warm welkom was. “De locals in Lardal, een dorpje 125 kilometer ten zuiden van Oslo, waren erg racistisch, ze scholden ons uit en gooiden vanuit de auto dingen naar ons. Ik ben ook vaak geslagen door klasgenoten, ik hoop dat ze me nu zien en zich schamen. Gelukkig ben ik vrij snel naar Skien verhuisd, iets zuidelijker, daar was het beter.”

Mohamed voelde zich er echter lang een vreemde eend in de bijt. “Toen ik opgroeide, was er niemand op school of in de media die op mij leek, geen moslima, maar ook geen zwarte vrouw. Daarom voel ik nu dat ik die groep moet representeren.”

Een jaar geleden tekende ze als influencer bij Idollooks in Oslo. Sinds begin dit jaar staat ze ook ingeschreven als model bij bureaus in Parijs en Londen. “Dankzij de aandacht voor diversiteit in de media is er een plek voor mij, vijf jaar geleden had geen modellenbureau de deur voor me geopend.”

In september stond ze in de Noorse Elle, in november met een modeshoot in Vogue Arabia. Tijdens de bekende modeweken is ze een veel gefotografeerde streestylestar, hoewel haar invite en paspoort nog steeds extra worden gecontroleerd. “Echt niet oké.” Ze is vaak in Amsterdam. “Ik draag graag Daily Paper en ben opgegroeid met Viktor&Rolf, ik ben gek op hun couture.”

Haar stijl ontstond uit puur ongemak. “Ik wilde me modest kleden, maar er was nauwelijks iets te vinden. Mijn rokken haalde ik uit Afrika of Arabische landen, maar ik wilde ook lokaal in Oslo leuke kleren kunnen kopen. Dat werd een zoektocht naar coole kleren die op een modest manier gedragen kunnen worden.”

Beeld Ernst Coppejans

De hijab is voor haar een vorm van expressie, geen oppressie, en met haar coole east-west-kledingstijl, zoals ze het noemt, wil ze een statement te maken. “Ja ik ben een moslimvrouw, dit is wat ik doe, en jullie hebben ermee te dealen. In mijn hart hoop ik dat andere meiden het daardoor makkelijker hebben. Ik heb mijn mening, uitspraken en mijn uiterlijk nooit willen veranderen om anderen zich comfortabel te laten voelen. Mijn hijab werd een schild en iets waar ik trots op ben.”

Des te meer je van jezelf geeft op socia­le media, des te loyaler zijn je volgers, zegt ze. Dus toont ze als alleenstaande moeder af en toe ook foto’s van haar 5-jarige dochter Sakina. “Haar Noorse vader ziet haar af en toe.”

Mohamed draagt haar hijab graag fully covered. “Ik ben praktiserend moslim, ik bid vijf keer per dag, vast tijdens ramadan, en probeer elke dag een betere moslim te worden.” Dat uit zich ook in haar interesses. Ze haalde een bachelor in geestelijke gezondheidszorg en werkt vijf dagen per week met mensen met een verstandelijke handicap. “Ik ben een zorgzaam persoon. Modellenwerk en Instagram gaan over mijn uiterlijk, daarin kan ik mijn creativiteit kwijt, maar ik wil graag beide werelden combineren, dat houdt me in balans.”

De Noorse nationale tv maakt momenteel een documentaire over haar die in maart in Scandinavië wordt uitgezonden.

Oumayma Elboumeshouli

@oumaymaboumeshouli

Beeld Ernst Coppejans

Leeftijd 24

Aantal volgers 221.600

Woonplaats Amsterdam en Dubai

Roots Marokko

Oumayma Elboumeshouli onderscheidt zich door haar edgy, stoere, oversized stijl, stevige schouders, mannencolberts, en passie voor fotografie die ze van haar vader meekreeg. Haar foto’s zag ze vanaf het begin in 2012 vaak terug als inspiratiebeeld op andere blogs. De laatste jaren groeit ze minder in volgersaantallen, omdat er meer kapers op de kust zijn. Daarentegen staan meer en meer interessante merken in de rij om een langere relatie met haar aan te gaan, waaronder Burberry en Louis Vuitton.

“Het is een fabeltje,” zegt ze, “dat online creatives alleen naar events gaan als ze ervoor betaald worden. Dat geldt alleen voor de allergrootsten. Soms krijg ik in ruil voor een aantal posts een outfit, maar naar events ga ik voornamelijk om me in de picture te spelen. Bij samenwerkingen zeg ik altijd dat ik geen garantie op sales kan geven, wel op branding. Dat hun merk daardoor weer als cool gezien zal worden.”

Haar studie marketing en communicatie aan de HvA staakte ze om met sociale media verder te kunnen. “Mijn ouders waren niet blij, maar het heeft goed uitgepakt. Anders was ik te laat geweest en nooit zo ver gekomen.”

Tegenwoordig draait het meer om stijl en authenticiteit dan om het aantal volgers. Designer Riccardo Tisci selecteerde haar persoonlijk als gast van zijn Burberryshow in Londen en hing een rek kleding klaar waaruit ze kon kiezen. “Met die kleren mag ik dan zelf aan de slag qua styling, hoe gekker hoe beter.”

Elboumeshouli draagt geen hijab. “Ik ben wel praktiserend moslim, ik bid vijf keer per dag, al helemaal sinds mijn vader onlangs is overleden, ik vast tijdens ramadan en wil dolgraag met mijn moeder naar Mekka.”

“Soms voel ik me schuldig dat ik geen hijab draag, het staat zwart-op-wit in de Koran dat het hoort. Ik denk dat het me uiteindelijk wel rust gaat geven, maar op dit moment nog niet. Mijn moeder is ’m ook pas op latere leeftijd gaan dragen.”

Ze reist veel tussen Amsterdam en Dubai, waar ze bij een broer logeert. “Er zijn daar veel meer kansen in het luxe segment, alle topmerken hebben er een showroom waar ik spullen kan lenen, en het geeft status in dit wereldje.”

Ze voorziet wel het einde van een tijdperk, omdat er te veel meiden zijn die allemaal hetzelfde doen. “Ik wil uitbreiden, een agentschap beginnen waarmee ik sociale mediacampagnes voor bedrijven en tijdschriften opzet.”

De foto’s voor haar dagelijkse posts worden gemaakt door haar nicht Khaoula, mede-content creator Nilofar en – in noodgevallen – haar moeder Khadija. Tegen een campagne voor een lingeriemerk zou ze ja zeggen, mits ze de items op haar funky manier mag stylen. “Bijvoorbeeld een beha over een blouse.”

Saara Zai

@saarazai

Beeld Ernst Coppejans

Leeftijd 21

Aantal volgers 244.100

Woonplaats Rotterdam

Roots Afghanistan

Saara Zai is de jongste zus van Ruba. Er is nog een zus, Raina van 23, die niets moet hebben van sociale media. “Ze heeft het even geprobeerd, maar haar accounts inmiddels verwijderd. Ik snap het wel, twee zussen die hun leven continu delen, dan moet er iemand in de familie zijn die zegt dat dat best ongezond is. Onze moeder is wel enthousiast, zij heeft diverse fan-accounts aangemaakt die ze zelf beheert.”

Toen ze drie jaar geleden, gelijktijdig met de start van een studie international business management, begon met sociale media gaf vooral het aantal volgers een bepaalde status. “Nu draait het meer om een eigen stijl, om wie je bent, om originele content en met welke merken je samenwerkt. Daarmee kun je je differentiëren. Zo werk ik graag met luxe merken, ben ik meer fashion dan beauty en zit ik nog op school. Ruba, moeder van twee kids, creëert heel andere content.”

Sinds haar dertiende draagt Zai een hijab. “Er waren weinig meiden op school met een hoofddoek, en ik zag al helemaal níemand met een hijab door de gangen rennen of heel speels zijn. Alsof je als moslima als een dode plant in een hoekje moet zitten. Een van mijn docenten zei tegen me: ‘Je doet wel een beetje gekke dingen voor iemand die een hoofddoek draagt, daarmee toon je geen respect’. Ik dacht: wat weet jíj daar nou van!”

“Ik wil graag de modest community representeren. Ik draagt een hijab en kleed me edgy maar wel netjes en opgepoetst. Ruba draagt haar hijab bedekter, bij mij is het meer een turban. Liberaler? Zo zou ik het niet noemen, eerder toegankelijker. Bij modest dressing werk je in lagen, ik probeer mijn lichaam zo min mogelijk te exploiteren.”

Onlangs was ze in Marrakesh voor de lancering van een parfum, binnenkort heeft ze een persdiner voor een schoenenmerk in Dubai. “Tijdens trips in het buitenland probeer ik veel foto’s te scoren, dat werkt goed voor mijn doelgroep.”

Sinds kort werkt ze met een agent die haar stimuleert zich vaker te laten zien op events om te netwerken. “Ik ben sowieso vaak in Amsterdam. Geloof me, ik hóu van Rotterdam, maar die stad is helaas niet zo instagrammable, behalve het stadhuis dan.”

Ongevraagd krijgt ze dozen vol kleren en producten opgestuurd. “Vaak denk ik: wat moet ik ermee, ik heb dat product al in vier kleuren. Ik wil geen snob zijn, het is natuurlijk een mega honour, maar niet echt duurzaam. Ik geef veel weg aan vrienden en familie, maar ook zij zitten niet te wachten op een gele of rode eyeliner. Als ik kleding verkoop en online verstuur, doe ik vaak als extraatje make-up in het pakketje, zo hoop ik er nog iemand anders gelukkig mee te maken.”

Khaoula Boumeshouli

@khaoulaboumeshouli

Beeld Ernst Coppejans

Leeftijd 25

Aantal volgers 274.300

Woonplaats Amsterdam

Roots Marokko

Dé fashionguru als het gaat om modest wear, wordt ze wel genoemd. Sinds Khaoula Boumeshouli twee jaar geleden begon met sociale media is ze niet meer te stoppen. Haar geheim: “Mijn outfits zijn zeer draagbaar, je ziet mijn foto en denkt: hé dat heb ik ook in de kast, zo kan ik het dus ook stylen.” Ze draagt graag basics van Zara en Asos, die ze combineert met Louis Vuitton sneakers en een tas van Saint Laurent.

“Ik ben erg van de accessoires en oversized jassen die eruit springen. Ik probeer duurzaam om te gaan met kopen, investeer alleen in duurdere trendgevoelige items als ik weet dat ik ze vaak zal dragen, én dat ik ze eventueel ook weer kan verkopen.”

Op haar vijftiende besloot ze een hijab te gaan dragen. “Geen mode-item, maar een manier van leven en een deel van mijn identiteit.” Nooit het idee gehad dat het jammer was dat ze bij een bepaalde outfit haar haren niet kon opsteken? “Niet meer. In het begin was het wel even zoeken, want een hijab combineert niet overal leuk bij.”

“Ik kies er ook voor mijn rondingen te verbergen, dan is het lastig items vinden. Mooie lange jurken zijn vaak doorzichtig of voorzien van een split of open rug. Dus moet ik er een trui of legging onder dragen, én oppassen dat het geen rommeltje wordt. Daarom ben ik een eigen webshop begonnen, waarvoor ik trendy modest pieces inkoop. Vorig jaar was de strakke vinylbroek trendy, ik ben op zoek gegaan naar een wijdere versie en heb daar een aantal van ingekocht. Uiteindelijk zou ik graag mijn eigen kledinglijn willen.”

“Vroeger waren er weinig rolmodellen, op tv en in tijdschriften zag niemand eruit zoals ik. Nu begint dat te komen, mode is toegankelijker geworden. Sociale media hebben ruimte geboden om mezelf te laten zien en met mensen in contact te komen. Laatst sprak een meisje me aan op straat. Ze zei: ‘Ik zou die outfit precies zó stylen, alleen draag jij er een hoofddoek bij.’ Dat brengt ons dichter bij elkaar.”

Boumeshouli draagt een hijab die haar nek en oren bedekt, dat vindt ze bij zichzelf het mooist staan. “Nee, ik kan inderdaad geen oorbellen laten zien, maar ik heb ook geen gaatjes. En ik beperk mezelf niet, zo zie ik het niet.”

Alle aandacht ligt op haar prachtige ogen. “Ik draag valse wimpers, oogschaduw, lippenstift, en een warme teint foundation.” Ze had onlangs een co-lab met Farfetch en tijdschrift Glamour, maar naar events gaat ze niet vaak.

“Ik ben introvert, het is voor mij best moeilijk om op de voorgrond te staan, vandaar dat het runnen van de webshop me zo ligt. Ik wil liever ongezien hard werken en dan met iets groots komen in plaats van dat ik me groot praat.”

Ze volgde een opleiding pedagogiek aan de Hogeschool Amsterdam en is parttime aan het werk met kinderen. “De modewereld is best oppervlakkig, daarom vind ik het belangrijk om ook maatschappelijk werk te blijven doen.”

“Allemaal hebben we onze doelen, ik hoef niet naar Dubai. Ik vind juist dat híer verandering moet plaatsvinden, hier hebben we rolmodellen nodig en moeten vooroordelen doorbroken worden. Ik wil laten zien dat wij ook cool zijn.”