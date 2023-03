Minimalisme in de P.C. Hooftstraat: modemerk Filippa K opent flagshipstore

Beeld Jennifer Gijrath

Een ijsblauwe vloer, witte muren en een grote, witte vaas op de toonbank. De flagshipstore van Scandinavisch modemerk Filippa K op de Pieter Cornelisz Hooftstraat straalt minimalisme uit. Als er een deur van een pashokje openstaat, zie je daar een groot, wollen kunstwerk op de muur.

“Met overgebleven wol heeft een Stockholmse kunstenaar een wandkleed gemaakt en dat vastgezet op de muur van de pashokjes,” zegt Liisa Kessler (40), Creative Director van het bedrijf. CEO Rikard Frost (44) voegt hieraan toe dat duurzaamheid belangrijk is in de nieuwe marketingstrategie van Filippa K: “Er moet binnen deze industrie veel veranderen. Bij Filippa K kunnen we niet zeggen dat we perfect zijn, maar we proberen zoveel mogelijk verandering teweeg te brengen.”

Achter alle – weinige – meubels in de winkel zit een verhaal. Zo heeft Kessler eigenhandig de tweedehands zwartleren bank wit gespoten en is de glazen vaas op de toonbank gemaakt door een jonge ontwerper uit Stockholm.

Met de uiteenlopende mix van items hoopt Kessler, die het interieur heeft verzorgd, de winkel in Amsterdam aan te laten sluiten bij de flagshipstore in Helsinki. “De kleuren van de winkel in Helsinki zijn gebaseerd op de zonsondergang en het golden hour, net zoals onze nieuwste campagne. De kleuren van de winkel in Amsterdam zijn weer gebaseerd op mijn allereerste campagne bij Filippa K. Die vond plaats in het noorden van Zweden in een landschap van bevroren zee en mist.”

Filippa K Pieter Cornelisz Hooftstraat 125, Zuid Stijl De huisstijl van Filippa K is Scandinavisch en minimalistisch. Scandinavian sensual minimalism, zoals op de website staat. Opvallend Dit is niet de eerste keer dat Filippa K een flagshipstore opent in de P. C. Hooftstraat. Eerder zaten ze in het pand naast de nieuwe winkel. Prijzen De prijzen bij Filippa K lopen uiteen van €340 voor een zonnebril tot €1645 voor een leren broek.

