Milou Idink (19) tekende iedere dag Mark Rutte: ‘Een manier om mijn ontevredenheid te uiten’

Milou Idink (19) beloofde elke dag een tekening van Mark Rutte te maken, totdat hij zou stoppen. Na anderhalf jaar is ze bevrijd. ‘Het werd een moetje.’

Weet je hoe vaak je ’m getekend hebt?

“Zeshondertwintig keer.”

Als eerbetoon aan het fantastische beleid van Rutte?

“Zeker niet. Meer als manier om mijn ontevredenheid te uiten.”

Je bent geen Ruttestemmer?

“Haha, nee. En nee, die tekeningen onthullen ook niet dat ik geobsedeerd door hem ben.”

Waar ben je dan ontevreden over?

“Het stikstofbeleid, de toeslagenaffaire, de huizencrisis, het leenstelsel, bezuinigingen in de zorg, de verdwenen sms-jes, Groningen, het asielbeleid. De lijst is eindeloos.”

Heb je door al die tekeningen een band met hem opgebouwd?

“Meer met de gewoonte, met de avondroutine die het me heeft opgeleverd. Maar niet met Rutte. Het is geen stiekeme liefdesbetuiging, of zo.”

‘Teflon Mark’ is moeilijk vast te pinnen. Was hij wel eenvoudig te tekenen?

“Ik weet niet of ik hem goed teken. Maar hij is makkelijk te herkennen door de rimpels, het brilletje, het kapsel en de stropdas.”

Heb je een favoriete tekening?

“Ik heb Rutte ooit getekend terwijl ik moest huilen, met een paar inktdruppels op het papier die mijn ontevredenheid over zijn beleid symboliseerden.”

Nu stoppen de tekeningen. Nadert het zwarte gat al?

“Het is even wennen. Er valt wel iets van me af. Op een gegeven moment – en dat heb ik mezelf aangedaan – had ik er niet meer zoveel zin in, werd het een moetje. Dat is in sommige tekeningen ook terug te zien.”

Is er geen nieuwe politicus die je zou willen tekenen?

“Nee. Mark Rutte gaf zoveel redenen om ontevreden over te zijn. Er zal nooit meer iemand komen als hij.”