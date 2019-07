Zoals dat gaat vlak voor de vakantie, moest ik nog te veel verhalen afmaken. Op momenten dat ik meerdere deadlines tegelijk heb, vind ik gek genoeg bijna alles ­belangrijker dan schrijven. Online schaken bijvoorbeeld. Mijn kasten opruimen. Nieuwe jurken bestellen. En vooral: elke vijf minuten checken of er nog wereldnieuws is. Dat was er. Op sociale media ging namelijk een Millennial Food Test viral: een lijst van dertig food- trends waarvan een beetje millennial er minstens zestien geproefd moet hebben. Wie er minder dan zes op de teller heeft, kan linea recta door naar het bejaardentehuis. Tussen de elf en vijftien ben je nog nét geen ­oude lul, maar veel schelen doet het niet. Maar wie ­zestien of hoger scoort, is een ware millennial. Kortom: deadlines of niet, die test doen was opeens honderd keer urgenter.

1.Avocadotoast

2.Houtskoolwater

3.Regenboogbagel

4.Eenhoornfrappuccino

5.Cronut (croissant-donut)

6.Zwart ijs

7.Wolkeneitjes

8.Quinoa

9.Latte met pompoen en kruiden

10.Kombucha

11.Matcha (alle soorten)

12.Pokebowl

13.Blikje La Croix

14.Kurkuma latte

15.Açaibowls

16.Havermoutpap

17.Ramenburger

18.Zeemeermintoast

19.Sushiburrito

20.Gerold ijs

21.Havermelk

22.Rosé

23.Bottenbouillon

24.Plantaardige burger

25.Amandelboter

26.Green juice

27.Bloemkoolrijst

28.Bubbelthee

29.Boterkoffie

30.Wafelsandwich

Er is veel opvallends aan dit lijstje. Dat bijna de helft van de dingen die erop staan veganistisch zijn bijvoorbeeld. Er staat zelfs maar één vleesgerecht tussen, en dat is de ­ramenburger (voor de niet-millennials: dat is een hamburger tussen een ‘broodje’ gemaakt van noedels). Verder lijkt een groot deel van de lijst voor de foto bedacht.

De regenboogbagel bijvoorbeeld, wordt gemaakt van deeg in neonkleuren en ziet er daardoor uit als een eetbare lsd-trip. Of de zeemeermintoast, een geroosterde boterham besmeerd met roomkaas in zo veel mogelijk pasteltinten. Samenvattend: millennials zijn blijkbaar als de dood voor vlees, maar draaien hun hand niet om voor een potje kleurstof hier of daar. Ongezond? Al die chemicaliën spoelen ze weg met een flesje nummer 2: water met actieve houtskool.

Te bizar voor woorden natuurlijk, net als zoveel van die andere dingen op de lijst. Desondanks scoorde ik hoger dan verwacht: op de wafelsandwich, een blikje La Croix, de lsd-bagel en de eenhoornfrappuccino na heb ik alles afgevinkt. Een beter excuus om mijn laptop dicht te klappen en die verhalen pas na de vakantie af te schrijven, kan ik niet bedenken. Volgens de Millennial Food Test hoef ik per slot van rekening nog lang niet met pensioen.