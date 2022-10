Miljardairs onder de guillotine: op zoek naar alternatieven voor het kapitalisme

Beeld Shutterstock

Die titel is klare taal.

“Al jaren wordt er gepraat over het failliet van het kapitalistische systeem. We roepen om systeemverandering, maar wat moet er dan gebeuren? Zijn er wel alternatieven voor het kapitalisme? Die vraag probeer ik te beantwoorden.”

Waarom zijn er alternatieven nodig?

“We zien hoe het kapitalisme de aarde kapotmaakt. Mens, dier en klimaat worden uitgebuit. Dat komt doordat de financiële prikkel binnen ons economisch systeem prioriteit krijgt boven andere prikkels. De hoofdopdracht van kapitaal is groei. Die inmiddels destructieve missie zouden we moeten stoppen. Dan kunnen andere, mooiere waardes, centraal komen te staan.”

Wat voor alternatieven heeft u gevonden?

“Het meest sprekende voorbeeld is waarschijnlijk Mondragón, een bedrijf gelegen in het Baskenland. Dat is een federatie van coöperaties waar de medewerkers het voor het zeggen hebben. Het bestaat al bijna zeventig jaar en heeft 80.000 werknemers die samen eigenaar zijn van het bedrijf. Zij bepalen wat er met de jaarlijkse omzet van 11 miljard euro gebeurt.”

Was u altijd zo kritisch op het kapitalisme?

“Nee, integendeel: toen ik zes was wilde ik niets liever dan miljonair worden. Ik overtuigde mijn ouders om lid te worden van de Postcodeloterij, stelde een contract op waarin stond dat ik, indien ze miljoenen zouden winnen, daarvan 25 procent zou krijgen. Vanaf mijn elfde ging ik beleggen op de beurs en werd ik helemaal overtuigd van de superioriteit van het kapitalistische systeem. Dat geloof is gaandeweg afgebrokkeld. De markt stortte in, ik ging boeken over het kapitalisme lezen en begon de slechte kanten meer en meer te zien. Die omslag in mijn denken heeft uiteindelijk geleid tot dit boek.”