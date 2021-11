Mijn fobie voor blauwe kaas heeft inmiddels plaatsgemaakt voor interesse

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op blauwe kaas.

Er is één ingrediënt dat ik eigenlijk altijd links liet liggen. Of het nou ging om roquefort, stilton of gorgonzola, ik liep er met een boog omheen. Maar mijn fobie heeft inmiddels plaatsgemaakt voor interesse.

Het verhaal gaat dat er ooit een herder leefde die zijn kaas in grotten rondom het Franse dorpje Roquefort liet liggen. Hij vergat ze en de in de grot aanwezige schimmel Penicillium roqueforti sprong spontaan over op de kaas. Toen hij de kaas uiteindelijk at, wist niet wat hij proefde. Of dit romantische verhaal het echte ontstaan van blauwe kaas vertelt, daarover bestaat nog discussie. Zeker is dat deze schimmelcultuur nog altijd een populair middel is om blauwschimmelkazen hun kenmerkende karakter te geven.

Buffelmelk

Ik vraag mijn kaasboer tegenwoordig regelmatig of ik wat mag proeven. Ook als er blauwe kaas op mijn kaasplank ligt, sla ik me daardoorheen. Van de week liep ik binnen bij Eriks Delicatessen op het Beukenplein en vroeg ik of ze nog een kaas hadden liggen die ik echt moest proeven. Er werd een enorme blauwschimmel tevoorschijn getoverd. Een kaas van buffelmelk gemaakt, door Rutger en Marieke van kaasmakerij Oudwijker. Zij produceren in Lopikerkapel kazen met prachtige Italiaanse namen die niet onderdoen voor de kazen waarop ze geïnspireerd zijn.

Mijn idee was om een gerecht met lang gestoofde venkel en blauwe kaas te maken, maar soms lopen de dingen niet zoals gepland. We kregen bezoek en het stuk kaas belandde op tafel met de gestoofde venkel ernaast. Na een uurtje kletsen waren venkel, toast en kaas allemaal verorberd en kwam ik tot de conclusie dat ik blauwe kaas niet alleen tolereer, maar zelfs lekker vind. En nog belangrijker: dat de beste kazen misschien niet verwerkt moeten worden, maar het beste gecombineerd kunnen worden met een goed gesprek en een glas wijn.