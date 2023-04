Mijn Amsterdam van hockeyster Maria Verschoor: ‘Als het even kan, eet ik appeltaart bij Winkel 43’

Maria Verschoor bij de zwemsteiger aan de Nieuwe Meer. Beeld Mariet Dingemans

Mijn buurt

“Dat is de Rivierenbuurt. Ik begon tien jaar geleden nog op de Ferdinand Bolstraat, in een krakkemikkige woning met muizen. Ik moest zoveel trainen dat ik allang blij was dat ik een huis had gevonden. Het is fijn hier, met het Beatrixpark om de hoek, en de Scheldestraat met leuke horecatentjes. Ik studeer psychologie aan de Open Universiteit, ben nu tweedejaars. Dat kan ik om het hockeyen heen plannen. Leren doe ik nog weleens bij de Coffeecompany.”

Terras

“Tap Zuid, in de Maasstraat, dat heeft een chille hoek waardoor je aan twee kanten de zon hebt. Je moet er wel op tijd bij zijn, anders zit het vol. Ik begin dan ook regelmatig binnen, wachtend op een stoel buiten.”

Tap Zuid in de Maasstraat. Beeld Mariet Dingemans

Beste plek om te ontspannen

“Dat is meteen ook een plek om de stad te ontvluchten: de Nieuwe Meer. Aan het Amsterdamse Bos, maar wel de stadskant. Om te zwemmen, drie keer per week ’s ochtends vroeg, met een teammaatje, of om de zonsondergang te zien. Over dat zwemmen, daarvan moet je je niet te veel voorstellen hoor. Ik ren erin en ik ren er weer uit. Maar het is zo heerlijk om even in de natuur te zijn en zo je dag te beginnen.”

Restaurant

“Toscanini, heel leuk, in de Jordaan. Ik houd van Italiaans eten. Lekker met een rood wijntje erbij. Of dat wel mag? Ja hoor, ik moet nog wel een beetje kunnen leven.”

Winkelen

“Dat doe ik in de Utrechtsestraat, die heeft leuke winkels, bijvoorbeeld We Are Labels en Sézane. Maar ik kom ook graag bij Massimo Dutti in de P.C. Hooftstraat.”

Monument

“Het Holocaust Namenmonument. Indrukwekkend om tussen al die namen door te lopen en zo ook de geschiedenis van Amsterdam mee te krijgen. Daar is ook een binnentuin, tussen de gebouwen, met veel groen en rust. Ik zou er een boek kunnen lezen. Nog nooit gedaan, trouwens.”

Park

“Het Beatrixpark, om te wandelen. Een rondje in de ochtend voor mezelf. Dat doe ik dan heel vroeg, ik word altijd om zeven uur wakker, ik leef met het licht. Uitslapen? Dat kan ik niet.”

Beeld Mariet Dingemans

Plek om te sporten

“Rennen langs de Amstel richting Ouderkerk. Ik ren meestal zes kilometer. Naar de rotonde en terug. Soms doe ik aan intervalrennen, daarvoor zijn de rode stippen om de tien meter aan de zijkant op het asfalt heel handig. Dan zet ik een timer van bijvoorbeeld anderhalve minuut en tel de stippen.”

Geheim adresje

“Massimo Gelato in De Pijp. Vooral vanwege de Italiaanse koffie met Italiaanse prijzen, fijn goedkoop. Als ik dan toch een ijsje neem, dan niet te zoet; iets als karamel-zeezout of pistache. En dan door naar bakkerij Mater op de Ceintuurbaan voor een cinnamon bun, die zijn niet normaal zo lekker.”

Beeld Mariet Dingemans

Eerste herinnering

“Dat ik op mijn veertiende van onder de rook van Rotterdam met mijn moeder en mijn zusje naar Amsterdam ging, waar mijn zes jaar oudere, grote nicht studeerde. Op de Ferdinand Bol naar De taart van m’n tante, en naar de Negen Straatjes. Mijn mooiste herinneringen zijn van toen ik met drie meiden samenwoonde in de Gaaspstraat. Warme zomeravonden met steeds wisselenden vriendengroepen op het door ons opgeknapte dakterras. Er gebeurde altijd wel wat.”

Rijp voor de sloop

“De RAI, zo’n lelijk pand! Er worden leuke events georganiseerd, je kunt er zoiets vets van maken qua bouw, en dan is het dít.”

Mooiste plein

“Het Cornelis Troostplein, daar zitten leuke kroegen vlakbij, zoals Stroom, Gambrinus. Je kunt er altijd wel ergens zitten.”

Markt

“Noordermarkt. Ik haal er weleens biologische groenten, ik ben fan van bloemkool, uit de oven. Er is een kraam met Japanse bakjes, ik heb er schilderijtjes gekocht toen ik mijn huis aan het inrichten was. En als het even kan, eet ik appeltaart bij Winkel 43. Wel vroeg gaan, anders is het niet te doen.”

Favoriete lunchplek

“Stroom op de Ferdinand Bol, en dan een bruine boterham met ei. Ik eet elke dag drie eieren. Veel? Ik heb ergens gelezen dat dat goed voor je is. Ik maak er een omeletje van. Ook heerlijk: stokbrood halen bij Le Fournil en plakken jong belegen kaas bij Fromagerie L’Amuse, en dan lekker thuis opeten.”

Beeld Mariet Dingemans

Mooiste brug

“Dat is geen verrassing: de Magere Brug, die heeft iets romantisch. Er mogen geen auto’s overheen, ook fijn. Het is een mooi uitkijkpunt. Alles eraan is goed.”

Favoriet vervoermiddel

“O jee, nu heb ik VanMoof-schaamte, dat voelt als een typetje. Maar ik heb er een verhaal bij: ik had een scooter, maar toen die helmplicht kwam en je niet meer op het fietspad mocht, heb ik ’m verkocht en daar een VanMoof van gekocht. Dat maakt het beter. Toch?”