‘Midden in de nacht heb ik Jim verteld dat ik Saskia ten huwelijk wilde vragen’

De liefde voor punk en rock-’n-roll kreeg Jim Wessels (26) er met de paplepel ingegoten door zijn vader Paul Wessels (60). Van kinds af aan gingen ze samen naar concerten. ‘Ik weet nog dat ik als jochie mee was naar Sjock Festival.’

Paul Wessels (60)

“Jim is heel sportief en een durfal. Hij gaat rotsklimmen in Spanje en skateboardt al zijn halve leven. Ik vind het wel spannend wat ie allemaal uitspookt. Ik ben ook altijd bezorgd en druk hem op het hart voorzichtig te zijn. Dat was vroeger wel anders. Mijn ouders lieten me veel meer mijn gang gaan; op mijn tiende ben ik mijn ouders een keer kwijtgeraakt in Den Haag en toen ben ik in mijn eentje terug naar huis gelift. Zoiets was voor mij als vader ondenkbaar.

Van kinds af aan nam ik Jim en zijn broertje Carlo mee naar concerten en festivals. Ze gingen mee naar optredens met mijn eigen band, Sonic Litter, in Paradiso en het Paard. Toen Jim tien jaar was en Carlo acht, gingen ze voor de eerste keer mee naar Sjock, een rock-’n-rollfestival in België. Aansluitend bracht ik ze dan naar een skateboardkamp in Antwerpen.

Een paar weken geleden waren we weer samen bij Sjock. Midden in de nacht, met de nodige drankjes op, heb ik Jim toen verteld dat ik mijn meisje, Saskia, ten huwelijk wilde gaan vragen op mijn zestigste verjaardagsfeest. Hij zei toen zulke lieve dingen tegen me, onder andere dat Sas en ik twee dezelfde personen zijn in een ander lichaam; ik kreeg er tranen van in mijn ogen.

Jim is altijd al heel lief en empathisch geweest. Ik bewonder zijn positieve, open blik op de wereld. Op zijn leeftijd was ik veel meer bezig met stoer doen, dat heeft hij helemaal niet nodig. Hij is een betere versie van mijzelf. Jim kan ook goed aangeven wanneer hij iets niet leuk vindt, dat heb ik zelf pas op veel latere leeftijd geleerd.

Tegenwoordig moeten we echt plannen om elkaar even te spreken. Dan vind ik het leuk om de jongens mee uit eten te nemen en samen een wijntje te drinken. Ik ben een beetje een wijnsnob en probeer Jim daar wat van mee te geven. Voor mijn zestigste heb ik ze ook meegenomen naar een concert in Londen, met onder meer optredens van punkiconen zoals Blondie, Generation Sex, met Billy Idol, en Iggy Pop.

Na afloop zeiden ze dat het optreden van Iggy het gaafste concert is wat ze ooit hadden gezien. Ik vind het mooi om zulke herinneringen samen te kunnen delen. Met Sas wil ik in de nabije toekomst een huis kopen in Spanje met genoeg plek voor onze kinderen, zodat ze langs kunnen komen wanneer ze maar willen.”

Jim Wessels (26)

“Toen we klein waren speelde hij gitaar en zong ie in een garagerockband, ik vond dat altijd wel vet. Mijn broertje en ik gingen mee naar optredens. De liefde voor punk en rock-’n-roll is ons met de paplepel ingegoten. Ik weet nog dat ik als jochie mee was naar Sjock Festival. Ik stond helemaal vooraan bij de band Turbonegro en kreeg toen het plectrum van de gitarist.

Mijn vader was helemaal blij en keek met vochtige oogjes toe. Ik heb ook even gitaar gespeeld, maar mijn passie voor skateboarden nam alles over. Na school ging ik na het skatepark tot het avondeten, thuis keek ik skatefilmpjes net zo lang tot ik een truc onder de knie had. Dat heb ik nu ook met klimmen.

Mijn vader heb ik één keer op een skateboard zien staan, maar hij zag een papegaai overvliegen en toen viel hij eraf. Hij sport wel veel. Laatst zag ik in de sportschool bij de klimhal waar ik werk een bezwete man naar mijn les kijken, dat bleek mijn vader te zijn.

Sinds ik niet meer thuis woon en ik het heel druk heb met mijn studie en werk, zien we elkaar minder. Gelukkig komen we elkaar wel regelmatig tegen in (popcentrum, red.) het Slachthuis in Haarlem, een plek die ons en onze vrienden met elkaar verbindt. Ik vind het altijd gezellig om een feestje met hem te vieren.

Laatst vertelde hij me, diep in de nacht, dat ie Sas ten huwelijk ging vragen. Ik vond het mooi dat hij dat met mij wilde delen. Mijn vader is stoer van buiten, maar zachtaardig van binnen. Als vader is hij altijd heel zorgzaam en betrokken. Hij kon ook heel straight zijn in de opvoeding: we moesten eten wat de pot schafte en niet piepen.

Na de scheiding woonden we de helft van de tijd bij mijn vader. Mijn broertje en ik vonden het altijd leuk om hem te plagen. Dan keken we stiekem Jackass in bed, en kwam hij naar boven en dan maakten we hem boos door extra veel lawaai te maken.

‘Straks zwaait er wat!’, riep hij dan uit. ‘Wat zwaait er? Sinterklaas, die zwaait,’ riepen we dan terug. Als mijn broer en ik ruzie hadden, sprong hij ertussen en zei ie: ‘Het is jullie twee tegen de rest van de wereld!’ Dat heeft gewerkt, want we zijn nog steeds elkaars beste vrienden.”