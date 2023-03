Microdosering: word je door kleine porties hallucinerende drugs een betere versie van jezelf? ‘Je doet alles met een bepaalde focus’

Microdoseren is in opkomst. In tegenstelling tot hedonistisch drugsgebruik, is microdoseren geen recreatieve bezigheid, maar iets instrumenteels: het moet leiden tot zelfverbetering en persoonlijke groei.

Een poos terug zat Jordy Kok (34) in een turbulente periode: hij ging scheiden en van baan wisselen. Het vergde veel van hem, hij wist niet goed wat hij moest doen, vond het moeilijk om keuzes te maken. Toen stuitte hij op Netflix op de docuserie How to change your mind, over het potentieel van psychedelische drugs. Hij zag hoe bij gebruikers het ego naar de achtergrond werd gedrukt, hoe ze makkelijker knopen doorhakten en in een flow terechtkwamen. Dat moest hij ook maar eens proberen.

Hij begon te experimenteren met microdoseren, waar hij veel goede verhalen over had gehoord. Het idee is dat je een dosering neemt die nét niet merkbaar is en waardoor je gewoon kunt blijven functioneren in het dagelijks leven. Via microdose.nl bestelde hij voorverpakte strips met truffel. Hij nam ze twee maanden lang volgens het aangeraden schema: innemen op dag één, dag vier, dag zeven, enzovoorts. Op dag één voel je de drugs werken, op dag twee voel je nog een soort afterglow en op dag drie is het effect weg (het is een rustdag, maar ook een mogelijkheid om het gevoel van de eerste twee dagen te integreren in je dagelijks leven).

Het was precies wat hij hoopte dat het was. Hij werd er productief van. Keuzes maken ging inderdaad makkelijker, zijn ego kromp. Hij gaf minder ‘fucks’ om dingen. “Ik had een gevoel van: het komt wel goed, maak je niet druk.” En zo veranderde een turbulente periode langzaam in een rits zorgeloze, aangename weken.

Kleine porties

Iemand die microdoseert neemt kleine porties hallucinerende drugs, zoals truffels, paddo’s of lsd. Omdat de dosering zo laag is, veroorzaakt het niet dat je loszweeft van de werkelijkheid, maar juist grip ervaart. Het kan allerlei vaardigheden verbeteren en gevoelens versterken. Je productiviteit, creativiteit en je gemoed, bijvoorbeeld. Het wordt aangeraden om het twee maanden lang volgens een vast schema in te nemen. Daarna las je een maand pauze in en kun je er weer twee maanden tegenaan.

Volgens criminoloog Ton Nabben (Hogeschool van Amsterdam) is microdoseren inmiddels al wel een jaar of vijf in opkomst. Het kwam Nederland binnen als gevolg van een hype in Silicon Valley-kringen. Werknemers die lange dagen maakten, konden zich door het microdoseren beter concentreren op hun werk. Een artikel in Rolling Stone omschreef het destijds als nieuwe ‘hack’ om productiviteit en creativiteit te verbeteren.

Het is natuurlijk bekend dat er binnen Californische kringen continu gezocht wordt naar manieren om de persoonlijke productiviteit en efficiëntie te verbeteren (ze zien hun lichaam als ‘besturingssysteem’ dat altijd openstaat voor updates en hebben een ‘fetisj’ voor het optimaliseren en het hacken van hun productiviteit, schrijft Anna Wiener in haar boek Uncanny Valley).

Maar dat ging vooral nog over lsd microdoseren. Dat is best lastig, zegt Nabben, want het is moeilijk in te schatten hoeveel je moet gebruiken en hoe sterk dat is. Het luister heel nauw. “De laatste tijd groeit het circuit dat deze preparaten – vaak truffels en paddo’s – voorverpakt aanbiedt. Dat maakt het veel toegankelijker voor een grotere groep en dat verklaart deels de grote verspreiding ervan die we nu zien in grote steden. De gebruikers zijn over het algemeen theoretisch geschoolden.”

Een van hen is Tom (34). Hij ging paddo’s microdoseren in de hoop op meer focus en creativiteit – iets wat veel mensen in zijn branche doen (hij werkt als ontwerper en kwam ermee in aanraking via zijn baas). Dat werkte. “Ik heb nauwelijks door dat ik iets heb gebruikt, maar voel wel een bepaalde focus, het lijkt alsof er een filter over je brein wordt gelegd die alle ruis eruit haalt, waardoor je jezelf gerichter kunt storten op dingen waaraan je werkt. Alles gaat makkelijker vloeien en stromen.”

Meer authenticiteit

Ioana Pop, socioloog aan de Universiteit van Tilburg, heeft onderzoek gedaan naar microdoseren. Ze nam diepte-interviews af met gebruikers. Ze was verrast dat veel studenten de psychedelica niet gebruikten om tot betere studieresultaten te komen, maar vertelden dat het hen hielp met werken aan hun persoonlijke groei. Ze wilden hun vaardigheden verbeteren, zichzelf beter leren kennen, authentieker leven, angsten of mentale problemen verminderen, meer mindful worden. “Het wordt vooral ingezet als instrument om bepaalde doelen te behalen, om een betere versie van jezelf te worden.”

Als voorbeeld noemt ze het ervaren van meer authenticiteit, wat neerkomt op zoiets als meer zelfinzicht ervaren en dichter bij je ‘ware zelf’ komen. In een onderzoek dat nog gepubliceerd moet worden, heeft ze samen met haar collega Jannis Dinkelacker ontdekt dat gebruikers die microdoseerden meer authenticiteit ervaarden, wat erop lijkt te wijzen dat ze zich meer gedroegen in lijn met hun waarden.

Het laat zien hoe microdoseren niet zozeer een recreatieve bezigheid is, maar eerder iets instrumenteels: er zijn doelen die behaald moeten worden. “Het is niet zo dat het werkt als een magic bullet die alles oplost, maar gebruikers zijn er wel van overtuigd dat het ze kan ondersteunen in datgene wat ze willen verbeteren.”

Beeld Olf de Bruin

Pop verwijst naar een paper van drie sociologen van de Universiteit van Californië. Daarin concludeerden ze dat gebruikers microdoseerden ‘om hun leven te verbeteren’. Uit het paper: ‘Ze zeiden (de participanten, red.) dat ze microdoseerden om de best mogelijke versie van zichzelf te worden, zowel in hun professionele als persoonlijke leven.’

De onderzoekers wijzen op de verschillen met hedonistische gebruikers. Mensen die microdoseren, pakken dat rationeel aan. Het is een instrument tot zelfverbetering en dus niet per se bedoeld om een plezierige tijd te hebben. Het gaat over veilige inkoopstrategieën, strakke doseringsschema’s en praktische doelen die behaald moeten worden.

Beter leven

Dat herkent Jordy Kok. Hij zegt dat zijn leven beter werd toen hij microdoseerde en dat hij die verbeteringen probeert te verankeren in zijn bestaan wanneer hij niet gebruikt. Zo vertrouwt hij nu nog steeds – hij gebruikt al een paar maanden niet – meer op zijn intuïtie en is minder bang om keuzes te maken. “Dat heb ik geleerd door te microdoseren.”

Emma (29) microdoseerde met lsd. In eerste instantie als alternatief voor ritalin. Ze hoopte haar concentratie en motivatie te verbeteren. Dat lukte. En hoewel ze het niet met de insteek nam om te werken aan haar persoonlijke groei, was dat wel een prettig bijeffect: “Omdat ik me plots goed en lang kon concentreren, gaf dat me meer vertrouwen. Ik dacht: de dosis is zo klein, ook zonder microdoseren zou ik gewoon in staat moeten zijn om de hele dag aan een paper te werken en het af te krijgen. Dat heb ik daarna wel meegenomen.”

Tom, die het microdoseren in eerste instantie gebruikte om meer creativiteit te ervaren tijdens zijn werk, bleek er ook beter door te gaan voetballen. Ook dan voelde hij meer scherpte en focus. “Je instelling verandert: je gaat op efficiëntere wijze met je dag om. Je doet alles met een bepaalde focus, ook zoiets als het huishouden. Het heeft op allerlei alledaagse dingen een positief effect.”

Dat betekent overigens niet dat er nooit negatieve effecten optreden. Daniella (27), student aan de UvA, kon zich weliswaar beter concentreren op het afronden van haar scriptie en op lange hardloopsessies, maar voelde zichzelf emotioneel afvlakken. “Ik had het idee dat ik een soort robot werd. Een productieve robot, want ik stelde dingen niet langer uit, behaalde resultaten. Maar ik besloot er uiteindelijk toch mee te stoppen, omdat ik het niet prettig vond dat dingen die me normaal boos of verdrietig zouden maken, nu langs me heen gingen.”

Jordy Kok denkt voorlopig niet aan stoppen. “Ik heb zin om weer in die flow te komen,” zegt hij. “Ik sta voor nieuwe uitdagingen in mijn leven. Ik wil een creatieve, nieuwe baan zoeken, bijvoorbeeld. En ik heb zin om dat samen met het microdoseren aan te gaan.”