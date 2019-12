Michiel van Erp-achtig: hoe Sammie werd herbegraven in het Goffertpark

De Kolping: een volkswijk in renovatie.

De Kolpingbuurt is een Nijmeegse volkswijk zoals er in elke grote stad wel een te vinden is. In de KRO-NCRV-serie De Kolping: een volkswijk in renovatie worden de bewoners zes afleveringen gevolgd terwijl hun wijk op de schop gaat. Dat gaat niet zonder slag of stoot want hoe goedbedoeld de renovatie ook is, sommige zaken moet je niet veranderen, zeker niet in een probleemwijk. Dat ondervinden Elly en Bert, de veldwerkers van woningbouwcorporatie Talis, aan den lijve.

In de eerste aflevering zag Lips al hoe moeilijk de veranderingen waren voor NEC-supporter Loetje, die een tatoeage van de Waalbrug op zijn onderarm heeft. En dan zag hij ook nog op televisie NEC degraderen, vanuit zijn geheel betegelde voortuin. Binnen bij zijn vrienden had hij de spanning van de wedstrijd niet meer aangekund.

In de aflevering van donderdag werd een hond opgegraven. Zijn vroegere baasje Hanne moest verhuizen, maar Hanne liet haar Sammie niet achter in haar achtertuin. “Als er andere mensen komen wonen en gaan graven gaat mijn hond in de kliko en dat wil ik niet. Je hond is je kind toch?” Veldwerker Bert hielp Hannes broer Jackie bij dit grimmige klusje. Hanne keek nauwlettend toe: “Bert, niet te hard trekken, want dan gaan de botten los!”

Sammie werd herbegraven in het naburige Goffertpark. Helaas was de kuil niet diep genoeg zodat Jackie, terwijl hij zijn zus afleidde, Sammie nog even goed aanstampte.

“Het is gelukkig allemaal netjes gegaan, op een christelijke manier,” zei Jackie achteraf.

Een scène van Michiel van Erp-achtig niveau, vond Lips.

En dan had Jackie ook nog de uitspraak van de aflevering: “Ik wil wel serieus genomen worden, ook al ben ik niet wijs.”

