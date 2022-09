Michel Aaij is parkconciërge, een nieuw fenomeen in de stad: ‘Als je een praatje wilt maken met de slapers, moet je er vroeg bij zijn’

Hij is gastheer, toezichthouder, vraagbaak, helpende hand en klachtenloket. Op pad met Michel Aaij (36), parkconciërge van het Sloterpark en het Rembrandtpark. ‘Het Vondelpark zou niets voor mij zijn.’

Het liefste begint hij vroeg in de ochtend. Om half zeven, in de zomer nog iets vroeger. “Ik maak eerst een rondje langs de Sloterplas,” vertelt parkconciërge Michel Aaij over de start van zijn werkdag. “Altijd wandelend. Ik heb een scooter en een deelfiets, maar lopend zie je toch het meest. Ik let bij voorbeeld op kapotte bankjes, volle prullenbakken en overlast door zwerfvuil. Maar ik kijk ook of er misschien nog slapers in het park aanwezig zijn. Dat zijn doorgaans slimme mensen, die weten wanneer de handhavers op pad gaan. Als je even een praatje met ze wilt maken, moet je er vroeg bij zijn.”

De oogst van deze ochtend: twee slaapplekken. Een tentje tussen de struiken bij de Sloterplas en een stuk verderop in het park in de buurt van de kinderboerderij een zeiltje dat met touw tussen twee bomen is opgehangen. Niemand thuis, en dat geeft Aaij de gelegenheid om aan de hand van de twee voorbeelden een boekje open te doen over de complexe regelgeving. “Zo’n zeiltje kan dezelfde dag nog worden opgeruimd, maar een tent is voor de wet een woning. Daarvoor is een gerechtelijk bevel nodig. Het komt er in de praktijk op neer dat de bewoner drie dagen op dezelfde plek kan blijven staan.”

Praatje maken met de slapers

Aaij zegt het zonder knarsetanden. Dat is het verschil tussen een handhaver en een parkconciërge. De eerste moet handelend optreden, de tweede moet vooral goed op de hoogte zijn van wat er in het park gebeurt. “Ik maak een praatje met de slapers, ook om een beetje uit te vissen om wat voor vlees we in de kuip hebben. Is het een dakloze, een drinker of iemand met psychische problemen? Het kan van alles zijn. Ik heb ook wel eens een maaltijdbezorger uit de struiken zien stappen om naar zijn werk te gaan. Dat wil ik ook graag weten: waarom slapen mensen hier? Als er hulp nodig is, kunnen we dat misschien regelen.”

Het is een nieuw fenomeen in de Amsterdamse parken, de parkconciërge. Een jaar geleden op proef begonnen, maar sinds deze zomer als vaste kracht aanwezig in alle stadsdelen. Het is een spannende functie, want de parkconciërge moet, pendelend tussen gebruikers, bewoners en gemeente, van alle markten thuis zijn. Hij is gastheer, vraagbaak, helpende hand, klachtenloket, toezichthouder en met name in de drukke zomermaanden soms ook de vader die met vriendelijke vermaningen een wild feest van een groep uitgelaten pubers in goede banen probeert te leiden.

Michel Aaij heeft het Sloterpark en het Rembrandtpark onder zijn hoede gekregen, en daar wordt de soep niet zo heet gegeten. “Dit zijn tamelijke rustige parken zonder veel gekkigheid. Het Vondelpark zou eerlijk gezegd niets voor mij zijn. Daar moet je toch een beetje speciaal voor gebakken zijn.” Aaij heeft eerder vijf jaar bij de afdeling schoon van de gemeente gewerkt en daarvoor elf jaar bij de afdeling groen, en daar ligt dan ook zijn voornaamste expertise. Lachend: “Als ik een paar blikjes in het gras zie liggen, kan ik het niet laten om ze op te ruimen. Dat zit kennelijk nog steeds in mijn systeem.”

Het belangrijkste gereedschap van de parkconciërge is toch de tongriem. Er mogen geen bonnen worden uitgeschreven, dus moet er veel worden gepraat. “Het uitgangspunt is om ontspannen het gesprek aan te gaan. In het Rembrandtpark bij voorbeeld worden veel honden uitgelaten. De regel is dat die van april tot oktober aan de lijn moeten blijven. Lang niet iedereen houdt zich daar aan. Ik spreek de eigenaren er wel op aan, maar als ik om zeven uur ’s ochtends een hondje los zie rondrennen op een verlaten grasveld, ga ik het baasje het vuur niet na aan de schenen leggen. Daar heeft niemand last van.”

Anders ligt dat met zichtbare en hoorbare overlast, bij voorbeeld van groepen die in de zomer in het park neerstrijken. “Het is een beetje een grijs gebied. Het park is ervoor om het samen gezellig te maken, maar soms heeft zo’n bijeenkomst meer weg van een klein evenement, inclusief partytent en versterkte muziek. Dat laatste is niet toegestaan, dus daar ga ik dan wel op af. Ik ga het gesprek aan, ook weer niet als een strenge schoolmeester, maar gewoon om te vragen of men rekening wil houden met de andere gebruikers in het park. Als dat nergens toe leidt, wordt het tijd om de collega’s van handhaving te bellen.”

Reddingsoperatie karpers

We lopen langs de Sloterplas over de voetgangersbrug over de President Allendelaan naar het noordelijke deel van het Sloterpark. Aaij vertelt over het parcours dat hier is uitgezet voor de beoefenaars van disc golf, een merkwaardige sport waarbij een frisbee in een korf moet worden geworpen. “Er wordt goed gebruik van gemaakt. De sporters kwamen naar mij toe om te vragen of we iets konden doen aan de ondergrond in het bos. Na een flinke regenbui zakten ze weg in de blubber. We zorgen er nu voor dat elk jaar nieuwe houtsnippers worden gestort. Dat is het voordeel als je de gemeentelijke organisatie kent. Je weet bij wie je moet zijn.”

Als het gaat om de zorg voor het park, staat Aaij er niet alleen voor. Alle parken in de stad beschikken tegenwoordig over een groep actieve bewoners die alle ontwikkelingen scherp in de gaten houden, zowel als het gaat om het gebruik als om het beleid. “Bij mijn kennismaking met het Sloterpark heb ik veel hulp gekregen van de Vrienden van de Sloterplas,” zegt de parkconciërge. “Daar zit een enorme kennis over het park, de historie en de natuur. We maken elke twee maanden samen een ronde, en dan nemen we meteen alle lopende zaken door.”

De parkconciërge is natuurlijk ook vertegenwoordiger van de gemeente, en dat betekent dat hij ook wordt gezien als eerste aanspreekpunt voor bewoners met klachten over het bestuur. Daar is nooit gebrek aan. Aaij beschouwt het spervuur als een bewijs van betrokkenheid. “Het komt wel voor dat mensen met tien meldingen tegelijk komen aanzetten. Ik hoor het allemaal geduldig aan, maar vertel er meteen bij dat er misschien vier meldingen zijn waar ik iets mee kan. Dat ervaren mensen soms als teleurstellend, maar ik kan geen ijzer met handen breken en nee is ook een antwoord.”

Belangrijk zijn de dingen die wél lukken. Als voorbeelden van zijn eerste wapenfeiten noem Aaij de aanpak van het zwerfvuil rond het Sloterparkbad. “In het park hadden we nieuwe afvalbakken gekregen. De oude bakken staan nu op de parkeerplaats bij het zwembad. Dat was met een paar telefoontjes geregeld.” Tijdens de droge zomermaanden kon Aaij na een tip van een buurtbewoner handelend optreden om de karpers in de vijver achter Hotel Buiten te redden. “Ze lagen bijna op het droge. Onze afdeling groen is meteen ingeschakeld om water uit de Sloterplas over te pompen.”

Karpers blij, buurtbewoner blij, parkconciërge blij. Nou ja, dat was hij voor de reddingsoperatie ook al. “Ik kan me eerlijk gezegd geen mooiere baan wensen,” zegt Aaij. “Ik ben bijna de hele dag buiten in het groen. Ik maak al wandelend mijn hoofd leeg en krijg er ook nog voor betaald. In mijn vorige baan was ik op het laatst leidinggevende. Elke avond zat ik thuis nog na te denken over beslissingen die moesten worden genomen. Die stress ben ik nu helemaal kwijt. Het valt de kinderen ook op. Ze zeggen dat ik er veel gezonder en veel gelukkiger uitzie.”