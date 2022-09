Michael Ruska: ‘De 2 Olympische medailles van mijn vader hadden in de familie moeten blijven’

De gouden medaille van de Olympische spelen in München '72.

Hoe zijn die medailles kwijtgeraakt?

“Dat is een vreemd verhaal. Ze zijn door mijn stiefmoeder, vanwege geldnood, verkocht aan een veilinghuis, zonder dat met ons, de familie, te hebben overlegd.”

Dat doet pijn, lijkt me.

“Die gouden plakken zijn het levensverhaal van mijn vader geworden. Ze waren ontzettend belangrijk voor hem, hij deed er alles aan om een groot judotoernooi te winnen. De hele familie was trots. Die medailles hingen vanaf het moment dat hij terug was bij ons in huis, goed zichtbaar voor iedereen die langskwam. Het waren eigenlijk de enige prijzen waar mijn vader écht trots op was.”

Andere prijzen interesseerden hem minder?

“Daar gaf hij nauwelijks iets om. En wij daardoor ook niet. Mijn stiefmoeder heeft niet alleen die twee Olympische medailles, maar zijn volledige prijzenkast naar het veilinghuis gebracht. De laatste keer dat ik keek, stonden er zelfs nog wat bekers van hem te koop. Maar dat raakt me niet zo. Het gaat me puur om die gouden medailles.”

Waarom?

“Het zijn familiestukken die in de familie hadden moeten blijven. Mijn zoon is ook een fanatiek sporter. Niet op het niveau van mijn vader, maar toch heel behoorlijk. Die medailles hadden eigenlijk naar hem moeten gaan, dat had hij hartstikke leuk gevonden. Zoiets wil je doorgeven van vader op zoon. Ach, het is jammer, maar het is niet anders.”

Bestaat er een kans dat ze weer in uw bezit komen?

“Het moeilijke is dat het veilinghuis niet kan zeggen wie de medailles heeft gekocht. En dan zijn ze ook nog voor een flinke klap geld verkocht, waarschijnlijk wel voor 10.000 euro per medaille. Dat kan ik er helaas niet voor betalen. Ik geef het dus een kleine kans.”