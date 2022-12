Mevrouw Van den Broek (82) zoekt een nieuwe eigenaar voor haar clowns

Beeld Lize Korpershoek

Hoe komt u aan al die clowns?

Van den Broek: “Ik zag ongeveer twintig jaar geleden een paar clowns bij mijn zusje staan. Wat móói! dacht ik. Mijn vriendinnen hadden ook allemaal clowns. De vier mooiste beeldjes kreeg ik van een lieve vriendin toen ze overleed.”

Heeft u een favoriete clown?

“Eigenlijk zijn ze allemaal mooi – het zijn er zo’n dertig. Ik heb een leuke liggende clown, met zijn beentjes omhoog en een petje. Dat zie je toch nooit meer? En een paar clowns maken muziek. Als mensen hier binnenkomen doen ze altijd meteen de clownskast open. Mijn kleinkinderen mogen er niet aankomen. Als het valt, kan ik het nergens meer krijgen.”

Het klinkt alsof de clowns te leuk zijn om weg te doen.

“Mijn man en ik worden steeds ouder en als ik een keer ga verhuizen naar een speciale woning, heb ik er geen plek meer voor. Mijn man zegt altijd: ‘Pak een vuilniszak en gooi ze weg!’ Haha, hij vindt het een vrouwending. Maar ik gooi ze niet weg, hoor. Ik hoop dat ze allemaal samen bij iemand terechtkomen die ze ook zo leuk vindt als ik.”

Gaat u de clowns missen?

“Ik geniet van de clowns als ik ernaar kijk, maar als ik de beeldjes poets denk ik ook terug aan de vriendin die overleden is. Dat is niet altijd fijn.” Buurvrouw Korpershoek luistert mee: “Misschien kunnen we een mooie foto van de clowns inlijsten en hier ophangen?” Van den Broek: “Oja, wat leuk, dat is een goed idee!”

Heeft u interesse? Mail een mooi bod naar lizekorpershoek@gmail.com.