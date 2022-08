Met twaalf brouwerijen bedacht Homeland-brouwmeester Wietse De Amsterdam IPA

Beeld Shutterstock

Uw eigen Talus-hop, en dan de hoppen Green Bullet, El Dorado, Crystal, Nelson Sauvin, Amarillo, Sorachi Ace, Idaho, Barbe Rouge, Sabro, Ekuanot, Simcoe en Motueka?

“U bent goed geïnformeerd.”

Hoe smaakt De Amsterdam IPA dan?

“Heel lekker, en met al die hoppen erin ook heel gelaagd. IPA’s kunnen weleens erg bitter zijn, maar De Amsterdam is dat niet, eerder mild-bitter. Het heeft een sterk aroma van tropisch fruit, gras en dennen.”

Proeven is geloven, dat is mijn credo.

“Dat kan in het weekend van 9 september tijdens The Amsterdam Beerdays op het Marineterrein. Het is de vijfde keer dat Brouwerij Homeland die feestelijke aangelegenheid organiseert. Een weekend om de bierscene in het zonnetje te zetten, bier te drinken, lekker te eten, aangekleed met lezingen en muziek. Ik dacht: we moeten wat speciaals op touw zetten, ook omdat het twee jaar niet is doorgegaan. Zo kwam ik op dit idee: een collab met twaalf andere Amsterdamse brouwers. Het is een hele eer dat ze allemaal wilden meedoen. Zodoende is het een historisch bier.”

Dertien koks in de keuken, is dat niet wat veel?

“In de bierwereld doen we veel collabs, delen kennis, helpen elkaar uit de brand, maar dertien is te veel om een recept te bedenken en ontwikkelen, dat klopt. Zo kwam ik op het idee aan een simpele basis hun hoppen toe te voegen.”

Smaakt de samenwerking naar meer?

“We hebben tijdens onze gezamenlijke brouwdag wel afgesproken vaker samen te komen. Is het niet om bier te brouwen, dan toch in elk geval om het collegiaal samen te drinken.”