Met pijn in het hart: het wauwgevoel mist bij Rijsel

Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

Vorig jaar vierde ik mijn verjaardag bij Rijsel. Een van mijn lievelingsrestaurants, waar de sfeer warm, de handdruk van de gastheer stevig en het eten genereus is. Het perfecte Franse stijltje, maar dan in Amsterdam-Oost. Hoe anders is het nu: ik verjaar uiteraard wel, maar de horeca is gesloten. Gelukkig doet Rijsel aan afhaal en bezorging – ze waren daar al in de eerste lockdown als de kippen bij. Alle klassiekers staan op de kaart, van huzaren­salade tot côte de boeuf, een aantal zoetigheden en een handvol dranken.

Bestellen maar!

Het is begrijpelijk dat bezorging voor zaken uit het hogere segment een enorme omschakeling is: geen keramieken bordjes dresseren, maar piepschuimen doosjes vullen. Toch heb ik talloze chefs dit de afgelopen maanden briljant zien doen: feestelijke verpakkingen, gul opgemaakt, waarbij tevens duidelijk is wat bij wat hoort. De horeca-ervaring, maar dan thuis.

Het doet me pijn om het te moeten zeggen, zeker in deze tijden, maar ik wil ook eerlijk zijn tegenover lezers: alles komt zo pover aan, zéker als je het Rijselgevoel gewend bent. Plastic vacumeerzakjes en snackbarachtige papieren zakken: waarom? De losse condimenten hadden ze eenvoudig met een stift kunnen markeren; nu is het onhandig opzoeken in het uitvoerige boekje met instructies. Ja, het gaat om de inhoud, maar het oog wil ook wat.

Beeld Monique van Loon

Hoe bevalt die inhoud dan?

Met de smaken is absoluut niets mis, maar de porties zijn wel aan de karige kant. De terrine (€15) is van hoge kwaliteit, lekker vettig en met precies dezelfde smaak als in de zaak. Toch mis ik wat brood, een snufje fleur de sel, een royalere hoeveelheid kweeperencompôte.

De poussin (€16,50) en de geroosterde aardappeltjes (€4,50) komen samen met één klein bakje mayonaise en beide gerechten zijn aan de lauwe kant, maar de smaken zijn wel goed. Vooral het kippetje is top: goudbruin en botermals.

De pompoengratin met salsa verde (€6,50) en de koude prei in vinaigrette met broodkruim (€5) zijn in orde. De kalfs­sukade (€17,50) is een fijn stuk langzaam gegaard vlees, maar het voelt niet als een ‘gerecht’. Het braadvocht in het plastic zakje is te waterig om als saus te dienen. De bijgeleverde gremolata is oké, maar trekt het geheel niet omhoog. In het intieme restaurant met charmant personeel, uitmuntende wijn en zacht licht valt dit allemaal misschien wat minder op, thuis mis je toch het wauweffect.

Ik schrijf dit met pijn in het hart. Wellicht waren er te hoge verwachtingen. Maar zo blijkt: sommige gerechten komen in je eigen eetkamer gewoon wat minder goed uit de verf. Laten we hopen dat de horeca gauw weer open mag.