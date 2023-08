Met je opa lijkt de patat op de spottersplek de lekkerste van de wereld

Beeld Randy Fokke

Hij had zo’n zelfde soort jasje als de man op de foto. Ik herinner me de geur ervan, een zweem van tabak vermengd met wasverzachter. Ik weet nog hoe de dunne grijs-beige stof wapperde in de wind en ik mijn hoofd ertegenaan drukte als ik achterop zijn brommer zat. Af en toe reden we naar een zogeheten spottersplek bij Schiphol, waar we dan – jawel – naar opstijgende en landende vliegtuigen keken. Daarna volgde een bezoek aan de door kerosinewolken omgeven snackkar aldaar, waar de patat lekkerder was dan waar dan ook. Mijn opa vertelde over zijn lange reizen op het schip de Krokedorus – en ik slikte zijn verzinsels als zoete koek.

Soms reden we daarna door naar Aalsmeer om vijf minuten stil te staan voor de televisiestudio’s waar ook Goede Tijden, Slechte Tijden werd opgenomen. We zagen er nooit iemand. De herinneringen aan de uitstapjes met mijn opa zijn me dierbaar, met zijn veel te vroege dood heb ik nog altijd moeite.

Ik hoop dat het jongetje op de pont de wereld nog heel lang door de ogen van zijn opa mag ervaren.