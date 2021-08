Met frambozen is het altijd meteen op-en-top zomer

Beeld Emma Levi

Er is geen fruit meer zomers dan de framboos. Mijn moeder nam ons als kinderen mee naar de pluktuin waar we onze bakjes vollaadden met rood fruit. ­Bosbessen, bramen, aalbessen, aardbeien en frambozen: onze bakjes puilden uit.

Onze kleding zat vol vlekken en onze snoeten waren rood van het sappige fruit. En wij maar ontkennen dat we er al van hadden gesnoept als we bij de kassa kwamen.

Van het fruit aten we een week. Er werd ijs en jam van gemaakt en het sluitstuk was de summerpudding die op tafel kwam. Het klassieke Engelse dessert dat mijn moeder maakte met het overgebleven fruit dat inmiddels richting verlept ging. Met suiker opgekookt rood fruit, en daaromheen en daartussen witbrood. De pudding stond minimaal 24 uur, waardoor het brood de sappen opnam en het een sponzig geheel werd. Heerlijk met een bolletje ijs of warme custard.

Nieuwe poging

Toen ik hem laatst maakte, was de pudding teleurstellend. Hij kon niet tippen aan hoe ik me het toetje herinnerde. Deze week kocht ik een paar bakken prachtige frambozen en flitste door mijn hoofd dat ik nog een poging kon wagen. Ik greep naar het recept van mijn favoriete frambozentaart, van Cees Holtkamp.

Eerst nog even over de framboos. Dat is net als de braam familie van de roos. Een stekelige plant die zichzelf vanuit de wortel vermeerdert. Wie net als ik een frambozenplant in de tuin heeft, zal ervaren dat die de neiging heeft te woekeren. Dat is geen ramp. Trek de planten uit de grond en gebruik de bladeren voor in de thee.

Frambozen worden vaak als bessen gezien. Dat ze in het Engels raspberries heten zal daar vast aan bijdragen, maar de framboos is een verzameling kleine vruchtjes, die ook wel ­verzamelsteenvrucht genoemd wordt. Leuk voor scrabble.

Dan die taart. Het recept van Holtkamp, de leukste patissier van Nederland, is al fantastisch, maar ik vind ­pistache en framboos zo lekker samengaan dat ik het recept veranderde. Geen zorgen, Cees vond het een uitstekend idee.