Met een kenner langs de bruine kroegen van Amsterdam: ‘Een blokje kaas of bakje nootjes kan, een gekookt ei of niets is beter’

82 alternatieven voor het café

Voor wie de bruine kroeg een oord van zedenloosheid en verderf vindt, zijn er tal van andere zaken te zien, beluisteren en bewonderen tijdens de Open Monumentendag 2023 (aanstaande zaterdag en zondag). Zo is er een ‘breakfast tour’ door Paradiso, kan het Mendinihuis van wijlen Frans Haks aan de Rechtboomsloot worden bekeken, praat Gabri van Tussenbroek over de Houten Eeuw in de Cromhouthuizen, is er een kunstroute in Ruigoord, treden er musici op in de tuin van de Gulden Trip en zijn er rondleidingen door De Bazel – gegidst door kinderen van 8 tot 16 jaar oud. Ook kan de Amsterdammer een kijkje nemen in het Bijlmermuseum, het Burgerweeshuis of De Joodsche Invalide. Al met al zijn er dit weekeinde 82 monumentale activiteiten in de stad.

De plattegrond met alle activiteiten van de OMD kan worden afgehaald bij de receptie van het Stadsarchief in De Bazel, Vijzelstraat 32, in het weekeinde geopend van 12.00 tot 17.00 uur. www.openmonumentendag.nl (en tik in ‘Amsterdam’)