Met een broodje gefermenteerde haai een lunchconcert meemaken bij Splendor

Gaat de sirene af?

“Ha, nee. Dat niet. Het Muziekalarm is een gratis lunchconcert. Mijn collega’s hebben laatst wel een verdomd goed sirenegeloei proberen te produceren met een viool sextet, maar we houden het vooral bij mooie muziek.”

’s Avonds mag er natuurlijk niet meer opgetreden worden.

“Splendor is een muziekpodium dat wordt gerund door vijftig topmusici. Er wordt dag en nacht muziek gemaakt, maar het is zonde dat we ’s avonds geen optredens meer mogen organiseren. Daarom zijn we begonnen met het mensen binnenlaten rond lunchtijd. Elke dag laten verschillende artiesten wat horen. Soms ben je getuige van een repetitie, soms een volledig concert of jamsessie.”

Aan wat voor muziek moeten we denken?

“Van middeleeuws klassiek tot modern geïmproviseerde jazz, elektronisch en alles daartussenin, gespeeld door getalenteerde en bloedfanatieke mensen.”

Mogen de muzikanten eindelijk weer voor een publiek spelen, zitten ze naar een lunchende massa te kijken.

“Die massa valt wel mee. In onze grote zaal passen normaal gesproken honderd mensen, nu kunnen we op anderhalvemeter afstand vijfentwintig gasten kwijt. Het is dus een intieme gelegenheid en wie het eerst komt, die het eerst maalt.”

Ik kan me voorstellen dat niet elke lunch geschikt is om te nuttigen tijdens zo’n optreden.

“Er heeft nog niemand IJslandse gefermenteerde haai op een broodje meegenomen. Maar als dat gebeurt, dan zal ik ze de kans om livemuziek te horen niet ontnemen. Er zijn genoeg mensen die het missen. Raar hè, hoe bijzonder livemuziek geworden is nu we het nauwelijks meer meemaken. Alles krijgt door het gemis veel meer betekenis en gewicht. Ik zie mensen in het publiek er emotioneel van worden.”