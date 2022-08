Met dragon kun je meer dan alleen bearnaisesaus maken

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op dragon.

Een aantal jaar geleden kocht ik op een biologische markt wat dragonzaden. De plant doet het prima en heeft zelfs de winters overleefd, maar ik kon hem helaas niet betrappen op enige dragonsmaak. Voor de sier gooi ik af en toe wat jonge blaadjes uit de tuin in een salade.

Nu las ik van de week opeens dat dragon helemaal niet uit een zaadje op te kweken is. Althans, het type dragon dat ik zo waardeer niet.

Er zijn namelijk twee soorten dragon. Franse dragon is de ­frisse, anijsachtige variant die bearnaisesaus zijn smaak geeft, maar je hebt ook Russische dragon, licht bitter en wat grassig. En deze vrij smakeloze rakker staat dus bij ons in de tuin.

Groots van smaak

Dragon is zo’n smaakmaker die door thuiskoks vaak over het hoofd gezien wordt. Dat is zonde, want hoe fijn en teer de blaadjes ook lijken, ze zijn groots van smaak. Het luistert daarom erg nauw hoe je ze culinair inzet.

De kleine, jonge blaadjes kun je goed rauw gebruiken in een salade of als garnering, maar de grotere bladeren worden bitter en overheersen een gerecht al gauw.

Anders dan kruiden als ­peterselie en basilicum, die in gedroogde vorm niets doen, werkt gedroogde dragon dan weer wonderwel goed. Dus wie zich zorgen maakt dat die gekochte bos dragon nooit op komt, kan een bosje ophangen en zelf drogen.

Een andere goede truc is om verse dragon in een keuken­machine te mengen met boter. Maak er vervolgens een rolletje van en vries dit in. Boter en dragon vormen namelijk een goed huwelijk. Of je nu vis, vlees of groenten bakt: gooi er een klont dragonboter bij en je gerecht wordt lekkerder.

Dat deed ik met verse langoustines die ik op de markt scoorde. Het was een feestmaal.