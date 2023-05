Met dit witbiertje steun je Krijtmolen d’Admiraal in Noord

Wat heeft een krijtmolen met bier te maken?

“Normaal niet veel, maar déze krijtmolen heeft een basis van bier, om het zo te zeggen. Elisabeth Admiraal, een ondernemende dame van toen al 90 jaar, liet d’Admiraal in 1792 bouwen. Dat deed ze met geld dat ze verdiende met haar brouwerij in Monnickendam. In de molen werden stenen gemalen tot krijt en tras: ingrediënten voor metselproducten. We weten dat dat gebruikt is bij de bouw van veel gebouwen in Amsterdam.”

En nu heeft de molen onderhoud nodig.

“Ja, hij is aan een schilderbeurt toe, er moet restauratiewerk worden verricht aan de wanden, en zo hebben we nog een flinke lijst van dingen die moeten gebeuren. We krijgen veel subsidie, maar moeten altijd een deel zelf bij elkaar scharrelen. Dat doen we bijvoorbeeld door een zaal te verhuren als trouwlocatie of voor recepties. Maar ook die zaal heeft onderhoud nodig.”

Toen dacht u terug aan bierbrouwer Admiraal.

“Precies. Als je een korenmolen hebt, kun je zakjes meel verkopen, maar met krijt is het slecht pannenkoeken bakken. We gingen terug naar de basis en zijn met ons plan naar Waterland Brewery gegaan: een bierbrouwerij in Monnickendam, om zo dicht mogelijk bij Elisabeth Admiraal te blijven. Vanwege de kleur van krijt moest het natuurlijk witbier worden. Zo ontstond het Krijtmolen Witbier.”

Smaakt het ook een beetje?

“Eerlijk gezegd ben ik niet zo’n bierdrinker, maar het gekke is dat ik deze wel echt lekker vind. Schijfje citroen erin, mooi weer erbij, dan is het echt een feestje.”

Krijtmolen Witbier, €3,50 per flesje waarvan €1 voor de molen. Bij de molen op te halen. Ook te koop op Nationale Molendag: 13 en 14 mei.