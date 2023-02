Met deze vragenlijst leer je Amsterdam én je Valentijnsdate beter kennen

Beeld Sterre Kranenburg

Een museumdate: altijd een goed idee, toch?

“Zeker weten! In het museum komen allerlei perspectieven over verschillende onderwerpen voorbij, dat geeft input voor goede gesprekken.”

En met deze Valentijnsactie brengen jullie die gesprekken op gang?

“Precies. Bij binnenkomst kunnen jij en je date – of lievelingspersoon, het hoeft niet per se een romantische liefde te zijn, en het kunnen ook meerdere personen zijn – een vragenlijst ophalen. Deze vragen zijn gekoppeld aan objecten uit onze vaste tentoonstelling, Panorama Amsterdam. Die tentoonstelling gaat over het verleden, heden en de toekomst van de stad.”

Heeft u een voorbeeld van zo’n vraag?

“We hebben bijvoorbeeld een foto van Luciano de Boterman, die hij maakte bij de Black Lives Matter-demonstratie in Amsterdam. Daarbij hoort de vraag: ‘Vind jij het als burger een plicht om te demonstreren als je het ergens niet mee eens bent?’ En bij de vier stadswijnkannen van Artus Quellinus uit 1652 hoort de vraag: ‘Als je een (non-alcoholisch) drankje zou zijn, wat zou je dan zijn?’ Zulke vragen komen anders niet snel aan bod.”

Is er een stuk in de collectie waar de liefde van afspat?

“Ja, de ringen van Frank en Peter Wittebrood. Zij trouwden op de eerste dag van het Nederlandse gelijke seksehuwelijk, 1 april 2001 in Amsterdam. Er is geen vraag gemaakt over de ringen, maar ze zijn wel te zien.”

Aan Cupido om het af te maken.

“En als deze Valentijnsweek in de smaak valt, willen we de vragenlijst misschien een langere periode inzetten. Wie weet komen er echte Amsterdam Museum-koppels.”

Valentijn in het Amsterdam Museum, 14 t/m 19 februari.